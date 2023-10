„Wir wollen die Natur schützen!“

Schüler*innen aus Duvenstedt spenden ans BrookHus

Die Schulklasse 2P der Grundschule Duvenstedt spendet die Einnahmen eines Schulfestes ans BrookHus. Der NABU Hamburg bedankt sich mit einer Bastelaktion für dieses tolle Engagement. Mit dem Geld erneuert der NABU Nistkastenkameras. Vielen Dank!

Am 29.9. bedankte sich Dr. Stefanie Zimmer, NABU-Leiterin des BrookHus, für eine Spende der Klasse 2P der Grundschule Duvenstedt. Die Klasse hatte im Rahmen eines Schulfests 300 Euro eingenommen, die die Kinder für den Schutz von Natur und Tieren spenden wollten.



Der NABU bedankt sich herzlich für diese Spende. Das BrookHus, am Rande des beliebten Naturschutzgebietes Duvenstedter Brook, ist eine feste Anlaufstelle für Schulklassen und Familien, die mehr über die heimische Natur erfahren wollen. Ein Schauteich, eine interaktive Ausstellung und das umliegende Naturschutzgebiet bieten kleinen und großen Entdecker*innen besondere Einblicke in unsere Natur. „Dass die Kinder selbst den Wunsch hatten das Geld an den NABU zu spenden, ist eine Bestätigung für unsere Arbeit.“, freut sich Stefanie Zimmer. „Wir können die Spende richtig gut gebrauchen und werden damit unsere Kameras in den Vogelnistkästen rund um das BrookHus erneuern. So können alle Besucher*innen im nächsten Jahr wieder live verfolgen, wie Blaumeise und Co. ihre Jungen großziehen.“



Klasse 2P überbrachte die Spende persönlich. Zum Dank bastelte der NABU mit ihnen Ohrwurm-Häuser aus Tontöpfen und Stroh und die Kinder besuchten die Ausstellung.



