BrookHus ab sofort mit Qualitätssiegel

NUN-Zertifizierung für die Umweltbildungsarbeit des NABU am Duvenstedter Brook

Im Rahmen des Kranichtags am 1. August wurde die Umweltbildungsarbeit des NABU im Duvenstedter BrookHus mit dem nun-Zertifikat ausgezeichnet. "nun" steht für "norddeutsch und nachhaltig" und ehrt Akteure aus dem Bereich Bildung für Nachhaltige Entwicklung.

Umweltstaatsrat Michael Pollmann überreicht das NUN-Zertifikat an Dr. Stefanie Zimmer vom NABU Hamburg - Foto: Thomas Dröse

Die diesjährigen NUN-Zertifizierten vor dem Duvenstedter BrookHus - Foto: Thomas Dröse

Infomaterial zur NUN-Zertifizierung - Foto: Thomas Dröse

„Norddeutsch und nachhaltig“ – über dieses offizielle Zertifikat darf sich die Bildungsarbeit des NABU Hamburg im Duvenstedter BrookHus ab sofort freuen. Mit dem gemeinsamen Qualitätssiegel zeichnen Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein Akteur*innen und Institutionen aus, die in besonderem Maße zur Bildung für Nachhaltige Entwicklung beitragen. Während des Kranichtags am BrookHus am 1. August überreichten Michael Pollmann, Hamburgs Staatsrat für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft sowie die S.O.F. Save Our Future - Umweltstiftung die Auszeichnung an insgesamt vier nun-Zertifizierte – unter anderem die Gastgeber*innen vom NABU Hamburg.



„Der NABU betreut das BrookHus sowie die umliegenden Naturschutzgebiete Duvenstedter Brook und Wohldorfer Wald seit Jahrzehnten mit viel Herz und Engagement. Die Auszeichnung sehen wir als Bestätigung und zugleich als Ansporn, auch weiterhin als fachkundiger und verlässlicher Ansprechpartner in Sachen Natur vor Ort zu wirken“, freut sich Tobias Hinsch, Geschäftsführer des NABU Hamburg.



„Durch die Bildungs- und Informationsarbeit im BrookHus möchten wir Menschen für die Natur, ihre Vielfalt und Schönheit sowie ihren Schutz begeistern. Wir machen die Natur erlebbar, vermitteln Wissen über Arten, Lebensräume sowie ökologische Zusammenhänge und bieten einen emotionalen Zugang zur natürlichen Mitwelt, als Basis für einen wertschätzenden Umgang“, erläutert NABU-Umweltbildungsreferentin Dr. Stefanie Zimmer den Ansatz des BrookHus, das sie leitet.



Im und am BrookHus bieten haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen des NABU Hamburg ein umfangreiches Programm aus Führungen, Vorträgen, Ausstellungen, Fortbildungen, Naturrallyes und Aktionen wie dem Kranichfest an. In der Dauerausstellung sowie durch die persönliche Beratung im BrookHus finden Besucher*innen hier den perfekten Einstieg für Streifzüge durch die angrenzenden Naturschutzgebiete. Diese Wildnis vor den Toren der Großstadt, mit ihren vielfältigen Lebensräumen, vom Bruchwald (daher der Name „Brook“) über Moor und Heide bis hin zu Gewässern und Wiesen, zeichnet sich durch eine enorme Artenvielfalt aus. Die „big five“ des Brooks – Kranich, Seeadler, Uhu, Rot- und Damhirsch – stehen stellvertretend für hunderte, zum Teil seltene und gefährdete Tier- und Pflanzenarten. Diese Lebensräume stellen einen authentischen Naturerfahrungs- und Lern-Raum dar. Durch eine Vielzahl von Angeboten im Umweltbildungsbereich dient das BrookHus als wichtiger außerschulischer Lernort für Schulklassen und Kita-Gruppen wie auch für Familien und Erwachsenengruppen.

