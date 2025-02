NABU-Naturgarten Bergedorf

am Bille-Wanderweg

Gemeinsam erschaffen wir wertvolle Lebensinseln für einheimische Tiere und Pflanzen. Komm in unser Team! Du bewirkst mit Deiner ehrenamtlichen Arbeit etwas Gutes für die Natur. Dieser Erfolg wird in unserem Garten für Dich und andere Menschen sichtbar!

Fertigstellung eines Insektenhotels - Foto: NABU Bergedorf

Eingang des Naturgartens Bergedorf - Foto: NABU Bergedorf

Zusammen macht Naturschutz doppelt Spaß! - Foto: NABU Bergedorf

Naturgarten im Winter - Foto: NABU Bergedorf

Was kann ich hier erleben und wie kann ich mitmachen? Die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt im Garten entdecken und z.B. die Bewohner des Gartenteichs beobachten

Verschiedene naturnahe Gestaltungselemente und Nisthilfen kennenlernen

Spannende Ausstellungen im Gartenhaus erkunden, Gleichgesinnte treffen und sich austauschen Wer Lust hat aktiv mit anzupacken und den Naturgarten mitzugestalten, kann einfach hereinschnuppern und z.B.:



Bei der Pflege der unterschiedlichen Pflanzen mitwirken

beim Sandschippen helfen

beim Umgraben von Flächen unterstützen

Beete und Flächen bepflanzen

bei handwerklichen Arbeiten an unserer Laube mit anpacken

oder aber gleich bei der Planung künftiger Projekte mit einsteigen und ggf. eigenes Hintergrundwissen einbringen

Aus der Gruppe „Der NABU Naturgarten ist ein großartiger Ort, um in bester Gesellschaft natürliches Gärtnern zu üben. Hier können Naturliebhaber*innen mitbuddeln, -jäten und –pflanzen. Schaut vorbei und packt mit an!“



Cornelia und Hazim (Stadtteilgruppe Bergedorf) Aktiv werden

Über den Naturgarten

Seit 2022 arbeiten wir an der Entstehung eines Naturgartens direkt am Bille-Wanderweg. In diesem Garten sollen insbesondere heimische Pflanzen und Tiere ein dauerhaftes Zuhause finden. Es soll ein lebendiges Beispiel entstehen, wie naturnahe Gartengestaltung bei uns vor der Haustür aussehen kann. Außerdem wünschen wir uns, dass in unserer gemütlichen Kleingartenparzelle eine Begegnungsstätte für Menschen entsteht, die sich gerne mit ihrer Umwelt auseinandersetzen, die Freude am gemeinsamen Austausch haben und daran, mit uns aktiv Naturschutz zu betreiben. Um diese Ideen Wirklichkeit werden zu lassen, suchen wir Menschen, die Lust haben, mitzugestalten und gerne auch eigene Ideen mitbringen. Dabei ist es egal, wie alt Sie sind. Alle Helfer*innen, von Kindern bis zu Senioren sind herzlich willkommen!

Auf dem Gelände des Naturgartens wurde bereits ein kleiner Teich angelegt, in dem sich im Sommer Libellen und Frösche tummeln. Auch größere Tiere wie Igel und Ringelnattern sind bereits im Garten eingezogen. Zwei Wildblumenwiesen sind ebenfalls angelegt worden, eine mit feuchtliebenden und eine mit trockenliebenden Pflanzen. Unzählige Frühblüher schlummern in der Erde und warten auf ihren großen Tag im Frühling. Die aufgestellte Insektennisthilfe wird bereits gut angenommen und das hübsche, große Gartenhaus mit Dachbegrünung ist frisch gestrichen und möchte für Treffen zu Planung und Austausch benutzt werden sowie für die eine oder andere Ausstellung. Was ist noch geplant?

Die kleinen keschern im Teich - Foto: NABU Bergedorf

Streichen des Gartenhauses - Foto: NABU Bergedorf

Anbringen von Infoschildern - Foto: NABU Bergedorf

Bepflanzung der Fläche - Foto: NABU Bergedorf

Sandschippen für den Garten - Foto: NABU Bergedorf

Anlegen eines Weges - Foto: NABU Bergedorf Eindrücke aus dem Naturgarten

