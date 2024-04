Bilanz nach 5 Jahren "Hamburgs Grün erhalten"

Einladung zu Diskussionveranstaltung am 23. April ab 17 Uhr

Der NABU schaut fünf Jahre nach der Umsetzung der erfolgreichen Volksinitiative "Hamburgs Grün erhalten" mit den beteiligten Akteuren auf das bisher Erreichte zurück. Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, welche Punkte für den Schutz der Natur noch offen sind.

Am 8. Mai 2019 wurden die Verhandlungsergebnisse der NABU-Volksinitiative "Hamburgs Grün erhalten" von der Bürgerschaft verabschiedet. Im fünften Jahr nach diesem Erfolg für die Natur laden der NABU Hamburg und die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) dazu ein, gemeinsam mit den beteiligten Akteur*innen in der Stadt auf das Erreichte zurückzublicken. Zugleich sind einige beschlossene Punkte weiterhin offen. Beides wird Gegenstand der Veranstaltung am 23. April 2024 sein, zu der alle Interessierten herzlich eingeladen sind.



Datum: 23. April 2024, 17-20 Uhr

Ort: Konferenzzentrum in der BUKEA, Neuenfelder Straße 19, 21109 Hamburg-Wilhelmsburg

Es diskutieren: Stefanie von Berg (Bezirksamtsleiterin Altona), Franziska Meinzinger (Leiterin Stabsstelle Wasserwirtschaftliche Kooperationen), Bernd-Ulrich Netz (Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft, Amtsleiter Amt Naturschutz und Grünplanung) sowie Christian Gerbich (NABU Hamburg)

