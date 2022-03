Menschen im Naturschutz wirkungsvoll in Szene setzen

Online-Fotoworkshop am 22. März um 18 Uhr

Der Workshop richtet sich an Aktive in NABU und NAJU und soll helfen, Herausforderungen beim Fotografieren von Menschen im Naturschutz zu meistern. Neben Grundlagen gibt es Anregungen und Praxistipps sowie Gelegenheit zum Austausch. Jetzt anmelden!

Wer den NABU-Alltag fotografiert, steht mitunter vor Herausforderungen: Beim Arbeitseinsatz stehen die Aktiven selten still, bei der Kontrolle des Krötenzauns ist es dunkel, auf Demos fällt es schwer, alle abgebildeten Personen nach ihrem Einverständnis zu fragen. Wie man als Fotograf*in mit anspruchsvollen Situationen umgeht und am Ende dennoch wirkungsvolle Bilder erhalten kann, vermittelt ein Online-Workshop am Dienstag, 22. März ab 18 Uhr für Aktive in NABU und NAJU. Neben Grundlagen zur Fotografie gibt es hilfreiche Tipps und Erfahrungswerte aus der Naturschutzpraxis und Gelegenheit zum persönlichen Austausch. Damit letzteres nicht zu kurz kommt, gibt es eine Begrenzung auf 20 Plätze.

Der 90-minütige Workshop wird digital per Zoom stattfinden und erfordert keine speziellen Vorkenntnisse der Teilnehmenden. In erster Linie soll es darum gehen, wie man Menschen fotografiert und ihre Begeisterung für Natur und Umwelt ansprechend und kreativ darstellen kann. Bildaufbau, Perspektive und Licht werden dabei eine Rolle spielen, das ist aber nicht alles.



Wann fühlt sich jemand vor der Kamera wohl(er)? Wie produziere ich authentische Bilder? Wo darf ich eingreifen, wo halte ich mich lieber zurück? Welche Ausrüstung brauche ich? Ist eine nachträgliche Bildbearbeitung wichtig? Was gilt es rechtlich zu beachten? Auch auf diese Fragen wird es Antworten geben und es den Teilnehmenden erleichtern, den nächsten Gruppeneinsatz oder die kommende Fahrraddemo mit Spaß und geschultem fotografischen Auge im Bild festzuhalten. Das vermittelte Wissen lässt sich nachher in vielen Bereichen anwenden, egal ob dabei mit Profi-Kamera oder Smartphone fotografiert wird.



Ansprechpartner: Thomas Dröse, Referent für Öffentlichkeitsarbeit, droese@NABU-Hamburg.de, Tel. 040 / 69 70 89-27.

