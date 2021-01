Fortbildung: Umweltbildung mit dem NABU FuchsMobil

Wer Spaß daran hat, Kinder für die Natur zu begeistern, sollte an der Ausbildung zum FuchsMobil-Teamer teilnehmen. Nächster Termin: 23. Januar 2021.

Das FuchsMobil gibt es bereits seit über 20 Jahren und ist mittlerweile zu einer bekannten Marke in der Umweltbildung in Hamburg und Umgebung geworden. Neben dem Einsatz bei Schulen und Kitas ist es auch ein fester Bestandteil von Großveranstaltungen. Ob beim Kiebitzfest, Höltigbaumtag, HanseBird – beim FuchsMobil ist immer was los. Pro Jahr werden inzwischen 100 bis 150 Termine absolviert. Diese große Nachfrage ist nur mit hohem personellen Aufwand möglich. Aus diesem Grund werden seit 2016 Schulungen für Teamer/innen angeboten, die diese Arbeit unterstützen oder alleine übernehmen können. Schließlich sollen noch viele Kinder ein begeistertes „Da ist er!“ rufen, wenn der NABU mit seinem FuchsMobil vorbeischaut.

Sa., 23.1.2021, 10 Uhr: Fortbildung: Umweltbildung mit dem NABU FuchsMobil. Schulung für FuchsMobil-Teamer*innen und neue Interessierte. Das Konzept des neuen NABU-FuchsMobils: Naturerleben gestalten für Kitas, Schulklassen und Kindergruppen. Anmeldung bis 15.1. unter (040) 697089-0. Guido Teenck (NABU Hamburg). Ort: NABU-Geschäftsstelle oder als Videokonferenz. Kostenlos für NABU/NAJU-Aktive, sonst 15 €.

