NAJU Birders Camp mit Alternativprogramm

Birdrace & digitale Vorträge am 8./9. Mai 2021

Für Vogelbegeisterte zwischen 12 und 27 Jahren bietet die NAJU Hamburg ein Wochenende rund um das Thema Vögel an. Corona-bedingt muss das Programm auch 2021 angepasst werden und beinhaltet nun ein Birdrace (Samstag) und spannende digitale Vorträge (Sonntag).

Wie viele Vogelarten lassen sich in kurzer Zeit entdecken? Die NAJU Hamburg macht daraus wieder einen Wettbewerb und veranstaltet am 8. Mai 2021 bereits zum zweiten Mal ein Birdrace. Zudem wird es am 9. Mai spannende Online-Vorträge geben, bei denen man vieles über die Vogelbestimmung und Beobachtungsgebiete rund um Hamburg erfahren kann. Beides veranstaltet die NAJU Hamburg als Alternative zum NAJU Birders Camp, das aufgrund der Corona-Pandemie leider auch 2021 nicht stattfinden kann.



Birdrace am 8. Mai

Beim Birdrace am Samstag, 8. Mai geht es darum, in maximal fünf Stunden am Stück möglichst viele verschiedene Vogelarten zu sehen oder zu hören. Dabei können alle Interessierten zwischen 12-27 Jahren mitmachen – entweder allein oder in 2er-Teams. Dabei ist es erlaubt, alle frei fliegenden Vogelarten, die sich außerhalb von Haltungen oder ähnlichen Anlagen aufhalten, zu dokumentieren. Als Hilfsmittel dürfen Ferngläser, Spektive und sonstige optische Geräte eingesetzt werden. Nicht erlaubt ist der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zum Anlocken von Vogelarten oder das gezielte Fangen von Vögeln zum Zweck des Nachweises. Arten, die man gesehen oder gehört hat, werden in einer Artenliste dokumentiert und im Anschluss an die NAJU geschickt. Unter allen Teilnehmenden, die eine Artenliste einreichen, verlost die NAJU Hamburg eine Teilnahme am NAJU Birders Camp 2022 und weitere Preise. Die Anmeldung ist kostenlos und bis zum 2. Mai auf der Website der NAJU Hamburg unter www.naju-hh.de/programm-und-veranstaltungen/naju-birdrace-birders-camp möglich.



Wichtig: Die Teilnehmenden verpflichten sich, beim Birdrace die gesetzlichen Regelungen des Natur-, Arten- bzw. Tierschutzrechtes zu beachten. So dürfen beispielsweise Wege innerhalb von Naturschutzgebieten nicht verlassen werden. Verstöße gegen derartige Bestimmungen führen zum Ausschluss aus dem NAJU Birdrace. Außerdem sind die behördlichen Bestimmungen zum Schutz vor dem Corona-Virus zu beachten.



Online-Vorträge am 9. Mai

Passend für alle, die mehr über die Hamburger Vogelwelt erfahren möchten, bietet die NAJU am Sonntag, 9. Mai zwei Online-Vorträge an. Im ersten Teil von 16-18 Uhr gibt der NABU-Vogelexperte Krzysztof Wesolowski eine allgemeine Einführung in die Vogelbestimmung, stellt die „Kranichwache“ im Duvenstedter Brook vor und gibt Tipps, wie man Verwechslungen bei der Bestimmung ähnlicher Arten vermeidet. Im zweiten Teil von 19-20 Uhr legt Sören Rust vom Hamburger Young Birders Club den Fokus u.a. auf die vielfältige Vogelwelt der Wedeler Marsch und verrät, welche Arten sich in Hamburg zu welcher Jahreszeit beobachten lassen. Beide Vorträge finden via Zoom statt.

Passend dazu

NAJU Hamburg Bei der NAJU Hamburg findest Du junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren, die sich im Natur- und Umweltschutz engagieren. Schon seit 1980 ist die NAJU mit den Schwerpunkten praktischer Naturschutz und Umweltbildung in ganz Hamburg aktiv. Mehr → Vogelschutz Haben Sie schon einmal einen kranken oder verletzten Vogel gefunden? Möchten Sie gerne den Vögeln auf dem Balkon und im Garten helfen? Außerdem gibt es Tipps, wie man einen Nistkasten baut. Mehr → Storchen-Webcam Mit unserer Webcam können Sie das Geschehen im Nest der Weißstörche in den Vier- und Marschlanden in Hamburg-Bergedorf live verfolgen. Mehr →

Das NAJU Birders Camp wird gefördert durch: