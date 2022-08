Coastal Cleanup Camp

Save the date: 16.-18. September 2022

Die NAJU veranstaltet jeweils im September ein Camp-Wochenende für Jugendliche und junge Erwachsene mit Workshops, Vorträgen und Müllsammelaktionen an der Elbe.

Unsere Meere sind so stark mit Plastikmüll belastet, wie noch nie zuvor. Umgerechnet landet weltweit pro Minute eine Müllwagenladung Plastik in den Meeren. Neuere Untersuchungen belegen auch zunehmende Umweltschäden durch Plastikverschmutzung von Teichen, Seen, Bächen und Flüssen. Letztere bilden auch die Haupteintragsquelle von Plastik in den Weltmeeren. Beim Coastal Cleanup Camp versuchen wir genau das zu verhindern - und sammeln an den Ufern der Elbe um Hamburg Müll, der sonst von Tide und Wind ins Meer getragen würde. Mehr als 1 Tonne Müll kann dabei schon zusammenkommen.



Abgesehen von der Müllsammelaktion bieten wir ein vielfältiges Programm zum Thema Plastik und Gewässermüll. Experten aus verschiedenen Bereichen berichten von ihren Forschungen, Problemen die Plastik in Flora und Fauna anrichtet und Lösungsansätze, wie sich Gewässermüll in Zukunft vermeiden lässt. Ergänzend gibt es verschiedene Workshops, die den Teilnehmern/*innen helfen sollen, Plastikmüll im Alltag zu vermeiden.



Zusätzlich zum inhaltlichen Programm gehört zum Coastal Cleanup Camp auch Lagerfeuer und Abendprogramm, das alles am malerischen Elbstrand im ElbeCamp im Westen Hamburgs.

Infos & Anmeldung Wir behalten die Corona-Situation im Blick und werden das Camp unter den allgemein geltenden Hygienevorschriften stattfinden lassen. Corona-bedingte Änderungen oder Abweichungen am Programm sind möglich und werden auf der Website der NAJU Hamburg bekannt gegeben. zur NAJU Hamburg

