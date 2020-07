Einen Monat plastikfrei leben?

Mitmachen bei der Zero Waste Challenge der NAJU Hamburg im August 2020/ Online-Auftaktveranstaltung mit Vortrag am 30.7.

Mitmachen bei der Zero Waste Challenge der NAJU Hamburg im August 2020: Einen Monat lang Plastikmüll vermeiden. Die Auftaktveranstaltung mit Vortrag findet am 30.7. digital statt.

Verpackungsmüll - Foto: NABU/ S. Hennigs

Plastikfrei leben - Foto: NAJU Hamburg

Einkaufen ohne Plastik - Foto: NABU/ S. Hennigs

Diverse Kosmetikprodukte, Putz-, Reinigungs- und Waschmittel, Foto: NABU/Sandra Kühnapfel

Kosmetikprodukte, Foto: NABU/Sandra Kühnapfel

Durchschnittlich produziert jeder Deutsche im Jahr 37 kg Plastikmüll aus Verpackungen. Von diesen Plastikabfällen wird in Deutschland knapp die Hälfte recycelt, der Rest wird energetisch verwertet, deponiert oder landet in der Natur. Die Verwendung von Plastik als Verpackungsmaterial stellt also nicht nur eine enorme Ressourcenverschwendung dar, sondern gefährdet auch unser gesamtes Ökosystem.



Die NAJU Hamburg möchte deshalb die Zero Waste-Idee – Leben ohne Müll – in den Alltag tragen und herausfinden, ob es auch andere Alternativen für Verpackungen gibt. Der Jugendverband startet dazu eine Mitmach-Aktion für alle interessierten Hamburgerinnen und Hamburger: Im Rahmen einer sogenannten Zero Waste Challenge sollen die Teilnehmer/innen einen Monat lang versuchen, so wenig Plastikmüll wie möglich zu produzieren und plastikfreies Leben in den Alltag zu integrieren. Dabei ist es egal, ob man sich bereits mit dem Thema auseinandersetzt und Lust hat, endlich loszulegen oder einfach neugierig ist. Teilnehmen kann jeder: Kinder, Jugendliche, Erwachsene oder Familien – entweder als Einzelperson oder als gesamter Haushalt. Los geht es am 1. August. Von da an sollen die Teilnehmer/innen bis zum 29.08. ihren Verpackungsmüll nicht direkt in den gelben Sack packen, sondern am Ende jeder der vier Wochen wiegen, bevor er dann entsorgt wird. Wer mitmacht, kann am Abschluss der Challenge sogar noch nützliche Gegenstände gewinnen, die bei der weiteren Vermeidung von Plastik und Verpackung helfen.

Auftaktveranstaltung "THEMA BEIM NABU: Zero Waste" am 30.Juli um 19:30 Uhr mit Vortrag und vielen Tipps



Den Auftakt dieser Mitmach-Aktion bildet eine digitale Informationsveranstaltung. Zu der Veranstaltung unter dem Titel „THEMA BEIM NABU: Zero Waste“ ist jede*r herzlich eingeladen nützliche Tipps und Tricks mitzunehmen, damit jede*r Zuhause selbst anfangen kann, plastikfrei(er) zu leben. Zudem gibt es dort weitere Informationen zum Ablauf und den Regeln der NAJU-Challenge. Die Veranstaltung ist kostenfrei und offen für alle, die am Thema Plastikvermeidung interessiert sind. Sie findet am 30.07. um 19:30 Uhr als Zoom Konferenz statt. Eine Einwahl in die Konferenz ist bereits ab 19:20 Uhr möglich.



Zoom-Meeting beitreten:

https://us02web.zoom.us/j/84830392332

Meeting-ID: 848 3039 2332



Einwahl nach aktuellem Standort:

+49 30 5679 5800 Deutschland







Weitere Infos zum Thema Plastik