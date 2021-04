"Energiewende - warum so langsam?!"

Online-Workshop mit Dr. Gregor Hagedorn am 4. Mai um 18 Uhr

Gemeinsam mit Referent Dr. Gregor Hagedorn lädt die NAJU Hamburg in einem offenen Workshop zur Diskussion rund um die Energiewende ein. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts Klima-Coaches statt.

Warum geht der Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen so langsam voran? Müssen wir mehr Energie einsparen? Ist Wasserstoff der Retter aus der Klimakrise? Diesen Fragestellungen möchte die Naturschutzjugend (NAJU) Hamburg gemeinsam mit Referent Dr. Gregor Hagedorn und den Teilnehmenden im Online-Workshop am Dienstag, 4. Mai von 18:00-19:30 Uhr nachgehen.



Dr. Gregor Hagedorn ist Wissenschaftler am Museum für Naturkunde Berlin, Sprecher des NABU-Bundesfachausschusses Nachhaltigkeit und Initiator von Scientists for Future. Im Workshop wird er zunächst darstellen, wo wir aktuell in Sachen Klimaschutz in Deutschland stehen. Anschließend soll gemeinsam mit den Teilnehmenden diskutiert werden, wie die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Energiewende aussehen und welche Rolle jede*r von uns dabei spielt.

Anmeldung Die Teilnahme am Online-Workshop "Energiewende – warum so langsam?!" am 4. Mai um 18 Uhr ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Im Anschluss erhalten Sie alle erforderlichen Daten zur Teilnahme per E-Mail zugeschickt. Die Veranstaltung findet per Zoom statt. zur Anmeldung

Der Workshop gehört zur Reihe der offenen Veranstaltungen im NAJU-Projekt „Klima-Coaches“, bei denen noch bis September 2021 einmal im Monat alle Interessierten teilnehmen können, die sich in den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz weiterbilden möchten.



Weitere offene Online-Workshops in den folgenden Monaten sind:

Dienstag, 01.06.2021, 18 - 19:30 Uhr: Wirtschaft & Wachstum - Führt uns grünes Wachstum zu einer sozial-ökologischen Transformation? [Lasse Thiele, Konzeptwerk Neue Ökonomie]

Dienstag, 06.07.2021, 18 - 19:30 Uhr: Klima(Un-)gerechtigkeit: Warum der Kampf gegen die Klimakrise auch anti-rassistisch und anti-kolonial sein muss [BIPoC Environmental & Climate Justice Kollektiv Berlin]

Dienstag, 03.08.2021, 18 - 19:30 Uhr: Mobilitätswende: Sharing-Modelle vs. Individualverkehr - Können wir so die Verkehrsprobleme lösen? [Katja Diehl, Vorstandsmitglied VCD Verkehrsclub Deutschland e.V.]

Dienstag, 14.09.2021, 18 - 19:30 Uhr: Bundestagswahl ist Klimawahl: Was das Absenken des Wahlalters für Umwelt- und Klimapolitik bedeuten könnte [NAJU Bundesverband]

Die Teilnahme an den digitalen Workshops ist kostenlos, da das Projekt „Klima-Coaches“ von der BürgerStiftung Hamburg mit ihrem Themenfonds „NATUR erleben – verstehen – schützen“ und der ATTVETA Stiftung gefördert wird. Ein herzlicher Dank an dieser Stelle für die Unterstützung!

mehr zum Thema