Fledermausbaby gefunden, was nun?

Zwischen ca. Mitte Mai bis Mitte August können Babyfledermäuse gefunden werden.

Es ist Mitte Mai bis Mitte August? Sie haben eine Fledermaus gefunden?



Vielleicht handelt es sich um eine Babyfledermaus.



Wir möchten Ihnen gerne helfen. Rufen Sie uns bitte so schnell wie möglich an. Am Telefon können wir besprechen, was als nächstes zu tun ist.

0700 35 33 37 62*

Wir sind 24 Stunden am Tag an 7 Tagen der Woche für Notfälle aus Hamburg erreichbar.



Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Anfragen aus Hamburg bearbeiten können.



Anfragen außerhalb Hamburgs beantwortet die Bundesweite NABU Hotline

oder der direkte Ansprechpartner vor Ort



Bitte lassen Sie die Fledermaus auf keinen Fall dort, wo sie gefunden wurde, sondern sichern Sie diese und rufen uns an.

Sicherung einer Babyfledermaus

Schritt-Nummer Anleitung 1. Einen kleinen Karton nehmen (z. B. Schuhkarton).

Die Sicherung ist in kleinen Kartons mit Luftlöchern möglich. Schuhkartons, Medikamentenschachteln, Geschenkboxen oder dergleichen. Zur Not gehen auch anderen luftdurchlässige Behältnisse wie z. B. Papptüten, Jutebeutel, Socken, Pralinenschachteln 2. Größere Schlitze oder Löcher von innen mit Klebeband verschließen.

Die Kleinen sind Ausbruchskünstler. 3. KLEINE Lüftlöcher in den Karton stechen.

Am besten mit einer Gabel oder einem Zahnstocher. 4. Zerknülltes Küchenpapier oder ein altes Geschirrhandtuch in den Karton legen.

Darin kann sich die Fledermaus verstecken. 5. Eine mit körperwarmem Wasser gefüllte Wärmflasche in den Karton legen.

Sie können auch gut schließende Frischhaltedose mit einem Handtuch umwickeln. Wenn Sie Ihre Hand länger darauf legen, darf es sich nur warm anfühlen. 6. Machen Sie bitte wenn möglich ein Foto von oben und von vorne.

Das hilft uns die Situation einzuschätzen und wir können Sie bei weiteren Schritten beraten. Wir sagen Ihnen am Telefon, wo das Bild hin soll. 7. Die Fledermaus vorsichtig von der Seite mit einem Küchenhandtuch und/oder Handschuhen aufnehmen.

Legen Sie dafür das Tuch über den Körper und umfassen das Tier seitlich.

Ein Hinweis zu Ihrer Sicherheit:

Fledermäuse sind Wildtiere und haben Angst vor dem Menschen. Sie können dann auch beißen. Fassen Sie eine Fledermaus deshalb bitte nie mit bloßen Händen an. Feste Handschuhe (z. B. Lederhandschuhe oder Arbeitshandschuhe) und ein Stofftuch können hierbei schützen. 8. Setzen Sie das Tier in den vorbereiteten Karton auf die Wärmflasche. 9. Verschließen Sie den Karton gut.

Gerne können Sie ihn auch zusätzlich in einen Jutebeutel stellen oder den Deckel festkleben.

Versuchen Sie bitte nicht der Fledermaus Wasser oder irgendwelche Milch zu geben.

Kuhmilch ist nicht verträglich für Fledermäuse und es erfordert einiges an Übung, Babyfledermäusen Wasser zu geben.

Sollte eine Wassergabe nötig sein, sagen wir Ihnen das am Telefon und leiten Sie an.

Transportbox mit Luftlöchern und zerknülltem Küchenpapier

Großer Abendsegler am Boden

Fledermaus vorsichtig seitlich mit Handschuhen greifen

Fledermaus in die Transportbox setzen

Fledermaus in Küchenpapier in der Transportbox

Fledermaus in der fertigen Transportbox

Gut schließende Transportbox

Alternativ Sicherung inkl. Handtuch

Fledermaus und Tuch seitlich mit Handschuhen umfassen

Fledermaus mit dem Tuch in die Box setzen Fledermaussicherung in Bildern (Hier: Erwachsene Fledermaus - Bitte Wärmflasche bei Jungtieren hinzufügen) Fotos: Susanne Lenhard

Quartiere finden

Wenn Sie bei sich eine Babyfledermaus finden, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie am Haus eine Wochenstube haben. So nennt man bei Fledermäusen das Quartier von Fledermausmüttern, in dem sie gemeinsam ihre Babys aufziehen.



Schauen Sie gerne an Ihrem Haus nach einem Quartier. Dies verrät sich oft durch Kotspuren.

Fledermauskot hat auf den ersten Blick Ähnlichkeit mit Mäusekot. Wenn man ihn zwischen den Fingern zerreibt, zerbröselt er jedoch zu Staub und durch das Chitin der Insekten glitzert Fledermauskot oft leicht.



Kleinste Schlitze reichen Fledermäusen übrigens als Einflugöffnung. Zwergfledermäuse passen locker in Schlitze, die nicht größer als 1 cm sind.

Wir sind Ehrenamtliche

Wenn es irgendwie möglich ist, würden wir uns freuen, wenn Sie uns die Fledermaus bringen könnten.



Viele von uns sind ausschließlich mit Bus und Bahn unterwegs und in der Babysaison müssen wir stündlich die kleinen Fledermäuse versorgen, die schon bei uns sind.



Wohin genau Sie das Tier bringen sollen, kommt auf die Fundumstände an. Sollte ein Bringen Ihnen nicht möglich sein, finden wir eine Lösung.

Bitte rufen Sie uns auf jeden Fall an.

Was passiert mit der kleinen Fledermaus?

Wir kümmern uns um das gefundene Fledermausbaby.



Manchmal können wir am Fundabend eine Rückführung zur Mutterfledermaus probieren, wenn das Baby gesund und noch nicht zu schwer dafür ist. Solange versorgen wir es und kommen dann Abends nochmal zum Fundort zurück.

Bitte versuchen Sie das nie selbst. Das Kleine muss in der Zwischenzeit fachmännisch versorgt und untersucht werden.



Sollte die Rückführung nicht klappen, kommt das Kleine in unseren Fledermauskindergarten. Hier wächst es mit anderen Babys und zusammen mit erwachsenen Fledermäusen auf und lernt alles, was es braucht, um in der Natur später überleben zu können.

Zusammen mit anderen Fledermäusen wird das Kleine später mit einer Rückkehrmöglichkeit ausgewildert. So kann es sich weiterhin in unserer Obhut versorgen, wenn es bei den ersten Ausflügen noch keinen Erfolg bei der Insektenjagd hat.

Facts for Fun über Fledermausbabys

Fledermausbabys sind bei Geburt nackt, blind und können ihre Körpertemperatur nicht eigenständig halten.

Sie sind auf die Milch und Wärme der Mutter angewiesen.



In den ersten Tagen erkennt man ein Fledermausbaby durch das fehlende oder spärliche Fell sehr gut. Jedoch sind sie ab ca. 3 Wochen voll befellt und kaum von erwachsenen Tieren zu unterscheiden. Dennoch können Sie zu dem Zeitpunkt noch nicht fliegen und benötigen noch bis in ein Alter von ca. 6 Wochen die Milch der Mutter.

Fledermausbabys und Jungtiere

All diese Fledermäuse sind noch zu jung zur Insektenjagd und benötigen spezielle Milch zum Aufwachsen

*Servicegebühr für die Umleitung auf mehrere Telefone:

Diese beginnt erst, wenn wir den Anruf annehmen.

Hauptzeit: 0,12€/Min. | Nebenzeit: 0,06€/Min.



Scheuen Sie die Kosten, klingen Sie uns kurz an und wir rufen dann sobald als möglich zurück. Vorausgesetzt, die Nummer ist für uns sichtbar.

Aus technischen Gründen rufen wir Sie nicht über die Telefonnummer 0700 zurück. Es wird eine andere Nummer in Ihrem Display erscheinen.



Sollen wir einmal nicht dran gehen können - weil wir gerade in einem Meeting auf der Arbeit sind, die Tiere versorgen, schlafen oder dergleichen -rufen wir so bald es geht zurück.



Bitte haben Sie Verständnis, dass wir nur Anfragen aus Hamburg bearbeiten können.



Anfragen außerhalb Hamburgs beantwortet die Bundesweite NABU Hotline

oder der direkte Ansprechpartner vor Ort