Ihre Spende für Hamburgs Natur

Helfen Sie Eisvogel, Kiebitz und Aurorafalter eine Zukunft in unserer Stadt zu schenken!

Mit einer Spende an den NABU Hamburg setzen Sie sich aktiv für die Natur vor unserer Haustür ein. Der NABU Hamburg ist überall in Hamburg und Umland aktiv. Über 500 Ehrenamtliche engagieren sich ganz praktisch für Bäche, Moore, Wiesen und Gewässer. Diese Arbeit kommt vielen Arten zugute. Eisvögel an der Seebek, Nierenfleck-Zipfelfalter in der Mellingburger Alsterschleife, Moorfrösche im Moorgürtel, Trauerseeschwalben in den Kirchwerder Wiesen und nicht zuletzt Hamburgs Störche profitieren von unseren Projekten.



Spendenkonto NABU Hamburg bei der GLS-Bank: DE71 4306 0967 2049 5397 00



Bitte geben Sie bei der Überweisung Ihre Adresse im Verwendungszweck an, damit wir Ihnen eine Spendenbescheinigung ausstellen können oder spenden Sie bequem online.

Wir freuen uns über Spenden, die unseren Naturschutzaktivitäten allgemein helfen, oder ein konkretes Projekt unterstützen. Selbstverständlich stellen wir Ihnen eine Spendenbescheinigung aus und machen Ihre Spende sichtbar. So helfen Sie der Natur und profitieren von einem positiven Image für Ihre Kunden, Partner und Ihre Mitarbeitenden.



Gerne zeigen wir Ihnen unsere Projekte im Rahmen einer Führung oder eines gemeinsamen Arbeitseinsatzes.



Planen Sie eine besondere Spendenaktion? Habe Sie ein Firmenevent oder sind Sie interessiert an einer Rest-Cent-Spende (payroll giving)? Gerne besprechen wir individuelle Möglichkeiten und Projekte mit Ihnen. Bitte kontaktieren Sie uns!

Mehr Engagement