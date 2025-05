Lebendiger Friedhof

Aktionstag zeigt Potenzial von Friedhöfen als Lebensraum

Mit seinem Aktionstag "Lebendiger Friedhof" am 18. Mai 2025 möchte der NABU zeigen, wie wertvoll Friedhöfe als Lebensraum für Tiere und Pflanzen in der Stadt sein können. Als Orte der Ruhe bieten sie der Natur Rückzugsräume, die anderswo fehlen.

Friedhöfe sind Orte der Erinnerung und der Ruhe. Für Tiere und Pflanzen sind sie aber auch Lebensraum, da sie oft vielfältige Strukturen aufweisen. Wiesen, alte Bäume, Hecken und kleine Gewässer machen Friedhöfe zu einem Rückzugsraum für Insekten, Vögel, Amphibien und kleine Säugetiere. Beim Aktionstag „Lebendiger Friedhof“ lädt der NABU am 18. Mai 2025 auf unterschiedlichen Hamburger Friedhöfen dazu ein, diese Orte unter diesem neuen Gesichtspunkt zu entdecken.



Herzstück des Aktionstags „Lebendiger Friedhof“ ist der Parkfriedhof Ohlsdorf. Er ist der größte Parkfriedhof der Welt und mit seinen 389 Hektar zugleich Hamburgs größte Grünanlage. Mit Unterstützung der Friedhofsverwaltung Ohlsdorf bietet der NABU hier am 18. Mai ab 10 Uhr Aktionen und Führungen zum Naturschutz an. Damit soll ein Bewusstsein geschaffen werden, das große Potential des Friedhofs als Lebensraum für die Natur auszuschöpfen und diesen wichtigen Naturraum auf Dauer zu erhalten.

Programm auf dem Ohlsdorfer Friedhof:

Sonntag, 18.5., 10-17 Uhr: Bilderausstellung "Wunderwelt der Insekten und anderer Parkbewohner"

Ort: In der Kapelle 3



Sonntag, 18.5., 10-17 Uhr: NABU-Infostände zu Insekten, Fledermäusen und Insektennisthilfen

Ort: Vor der Kapelle 3



Sonntag, 18.5., 11-12:30 Uhr: Fahrradtour über den Friedhof zu Naturlebensräumen

Wir wollen das Potential des Friedhofs als Lebensraum für Tiere und Pflanzen erkunden. Was finden wir an positiven Beispielen? Was kann verbessert werden? / Claus-Peter Troch, Kirsten Hempelmann, Matthias Weiner (NABU-Gruppe Entomologie) / Treffpunkt: Friedhof Ohlsdorf Haupteingang, Fuhlsbüttler Straße beim Infohäuschen (Bushaltestellen 170&270) / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte mitbringen: Fahrrad und wetterfeste Kleidung.

Sonntag, 18.5., 14-15:30 Uhr: Insektenführung am "Wildbienenboulevard"

Wir wollen gemeinsam schauen, welche Insekten wir auf naturnah gestalteten Flächen auf dem Friedhof Ohlsdorf finden. Wir werden der Frage nachgehen, welche Ansprüche die Insekten an ihre Lebensräume stellen und welche Überlebensstrategien sie haben. Wie stellen wir uns einen naturnahen Friedhof vor? Wir werden die Blühwiese des Wildbienenboulevards und nahe gelegene Flächen abgehen. / Claus-Peter Troch, Kirsten Hempelmann (NABU-Gruppe Entomologie) / Treffpunkt: Wildbienenboulevard (Mittelallee, Höhe Linnestr.), Bushaltestelle Friedhof Ohlsdorf (Kapelle 9) / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas und Lupe mitbringen (evtl. auch Kamera). Für Rollstuhlfahrende geeignet.

Sonntag, 18.5., 16-17 Uhr: Führung zu Weinbergschnecken und anderen Schnecken

Interessantes über das Leben der Weinbergschnecke (Helix pomatia) und anderer Schnecken. Wozu brauchen wir Schnecken im Ökosystem? Wie können wir Lebensräume erhalten? Warum nehmen die Bestände ab und was können wir dagegen tun? / Urte Hermann / Treffpunkt: Friedhof Ohlsdorf, Freilichtmuseum im Heckengarten, Südende T-Teich / Spende erbeten / Max. 15 Teilnehmer*innen.

Sonntag, 18.5., 21-23 Uhr: Fledermausführung am Nordteich

Erleben Sie Fledermäuse auf dem Ohlsdorfer Friedhof / Alexander Heidorn, Britta Uhde (NABU-Gruppe Fledermausschutz) / Treffpunkt: Ohlsdorfer Friedhof, Südende des Nordteichs (Bushaltestelle „Nordteich“) / Spende erbeten / Max. 25 Teilnehmer*innen / Die Einfahrten „Fuhlsbüttler Straße“ und „Bramfelder Chaussee“ sowie die Schranke an der Mittelallee sind an diesem Tag bis 24 Uhr für Autos, Fahrräder und Fußgänger geöffnet. / Kontakt für Rückfragen: Alexander Heidorn, 0172/4313196. Ab 12 Jahren. Entfällt bei Dauerregen.

Weitere Veranstaltungen auf anderen Hamburger Friedhöfen:

Sonntag, 18.5., 11:00 Uhr: Lebendiger Friedhof: Öjendorfer Friedhof

Vogelkundliche Führung / Friedhöfe sind lebendige Naturoasen in der Stadt, auf denen es jede Menge heimische Vogelarten zu entdecken gibt / Anika Rabeler (NABU Öjendorf) / Treffpunkt: Bushaltestelle Friedhof Öjendorf (Haupteingang) (z.B. per Buslinien 161, 461 und 561) / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Auch für Rollstuhfahrende geeignet.

Sonntag, 18.5., 12:00 Uhr: Lebendiger Friedhof in Altona

Freiflächen auf dem Friedhof in neuer Nutzung / Vorstellung eines Biodiversitätsprojekts in Kooperation von Ev. Friedhöfe Altona, NABU, Heckenretter e.V., We field e.V., Luthergarten, Arboretum auf dem Friedhof Bornkamp / Dorothea Schrieber (NABU Altona) / Treffpunkt: Regerhof, Regerstr. 73 / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen / Regenschutz und festes Schuhwerk empfohlen

Sonntag, 18.5., 15:00 Uhr: Lebendiger Friedhof: Friedhof Bergedorf

Vogelkundliche Führung / Gustav König und Hans Knees (NABU Bergedorf) / Treffpunkt: Bushaltestelle Kapelle 1 Linie 332 / Spende erbeten. / Max. 15 Teilnehmer*innen

Sonntag, 18.5., 18:00 Uhr: Lebendiger Friedhof: Friedhof Tonndorf

Naturkundliche Führung / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Nordmarkstr. Wandsebrücke (Infotafel) / Spende erbeten. / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

