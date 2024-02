Die Bach-Aktionstage 2024

Anpacken für mehr Natur an Hamburgs Bächen!

Bei den Bach-Aktionstagen renaturieren wir zusammen Hamburgs Stadtbäche und ihre Uferzonen. Der nächste Einsatz findet am 10. Februar an der Berner Au in Wandsbek statt. Mit Totholz und Kies schaffen wir Struktur im Bach und damit Lebensraum für die Tierwelt.



Bei unseren Bach-Aktionstagen sind alle großen und kleinen Naturfreund*innen herzlich eingeladen mitzumachen! Es gibt viel zu tun für Eisvogel, Wasserstern, Forelle u. Co: Wir führen verschiedene Naturpflegemaßnahmen entlang der Hamburger Bäche durch und schaffen so gemeinsam natürliche Lebensräume für die vielen Bachbewohner.



Die Einsätze beginnen um 10 Uhr und gehen bis maximal 15 Uhr. Auch wer nur weniger Zeit hat, kann gern mithelfen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, vor Ort gibt es immer eine Einweisung durch unsere Mitarbeiter*innen. Der NABU Hamburg stellt sämtliche Werkzeuge und auch für Getränke, eine Stärkung zwischendurch und ein Mittagessen ist gesorgt. Einzig wetterfeste Kleidung sollten die Teilnehmenden mitbringen.



Wer an einem Einsatz teilnehmen möchte, möge sich bitte möglichst frühzeitig anmelden - das erleichtert uns die Vorbereitung. Nach der Anmeldung werden spätestens einen Tag vor dem Termin der genaue Treffpunkt und weitere Informationen zum jeweiligen Bach-Aktionstag kommuniziert.



Hinweis: Unsere Aktionstage sind für Erwachsene und Familien (Kinder ab 6 Jahre). Minderjährige können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person teilnehmen.

Tipp: E-Mail-Verteiler "NABU-Aktionstage" Nichts mehr verpassen: Mit unserem E-Mail-Verteiler "NABU-Aktionstage" halten wir Sie stets über die anstehenden Einsätze auf dem Laufenden. Um sich in den Verteiler aufnehmen zu lassen, reicht eine kurze Mail mit dem Betreff >Aufnahme in Aktionstage-Verteiler< an aktionstage@NABU-Hamburg.de.

Termine 2024

Samstag, 10.2., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Berner Au / Wandse

Packen Sie an für Hamburgs Bäche! Gemeinsam schaffen wir natürlichen Lebensraum für Bachbewohner. / Jede helfende Hand ist willkommen! / Treffpunkt: Wird nach Anmeldung und spätestens einen Tag vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. / Bitte anmelden bis 2 Tage vor Termin (Donnerstag, 10 Uhr).

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 17.02., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Wedeler Au in Rissen

Samstag, 17.02., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Wedeler Au in Rissen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 2.3., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Seebek

Samstag, 2.3., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Seebek

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 22.6., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag in Eidelstedt an der Mühlenau

Samstag, 22.6., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag in Eidelstedt an der Mühlenau

(Anmeldelink wird im Laufe des Februars eingestellt)



Samstag, 29.6., 10:00 Uhr: Lebendige Alster Aktionstag

Kies und Holz für eine "Lebendige Alster" / Jede helfende Hand ist willkommen! / Treffpunkt: Wird nach Anmeldung und spätestens einen Tag vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. / Bitte anmelden bis 2 Tage vor Termin (Donnerstag, 10 Uhr).

Anmeldung erforderlich unter: info@lebendigealster.de



Samstag, 27.7., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Engelbek

Samstag, 27.7., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Engelbek

(Anmeldelink wird im Laufe des Februars eingestellt)



Samstag, 03.8., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag in Wandsbek an der Wandse

Samstag, 03.8., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag in Wandsbek an der Wandse

(Anmeldelink wird im Laufe des Februars eingestellt)



Samstag, 21.9., 10:00 Uhr: ELBE-TAGE: Lebendige Alster Aktionstag

Kies und Holz für eine "Lebendige Alster" / Jede helfende Hand ist willkommen! / Treffpunkt: Wird nach Anmeldung und spätestens einen Tag vor dem Aktionstag per E-Mail bekannt gegeben / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte wetterfeste Kleidung und Schuhwerk mitbringen. Kinder nur in Begleitung von Erwachsenen. / Bitte anmelden bis 2 Tage vor Termin (Donnerstag, 10 Uhr).

Anmeldung erforderlich unter: info@lebendigealster.de



Samstag, 28.9., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Moorbek in Norderstedt

Samstag, 28.9., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Moorbek in Norderstedt

(Anmeldelink wird im Laufe des Februars eingestellt)



Samstag, 12.10., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Düpenau in Schenefeld

Samstag, 12.10., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Düpenau in Schenefeld

(Anmeldelink wird im Laufe des Februars eingestellt)



Samstag, 02.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Wedeler Au in Rissen

Samstag, 02.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag an der Wedeler Au in Rissen

(Anmeldelink wird im Laufe des Februars eingestellt)



Samstag, 30.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag Raakmoorgraben in Langenhorn

Samstag, 30.11., 10:00 Uhr: Bach-Aktionstag Raakmoorgraben in Langenhorn

(Anmeldelink wird im Laufe des Februars eingestellt)

Arbeitsgruppe der Teamer*innen

Teamer*innen sind ein fester und wichtiger Bestandteil bei der Planung und Durchführung von Aktionstagen.



Bei den Teamer*innentreffen werden die Aktionstage vor- und nachbereitet, offene Fragen diskutiert und Erfahrungen ausgetauscht. Interessenten sind herzlich willkommen mitzumachen und ggf. bei den Aktionstagen zu unterstützen oder sogar selbst einen Aktionstag anzuleiten. Eine Einarbeitung und Unterstützung ist selbstverständlich!



Erfahre mehr über die Tätigkeit als Teamer*in, unsere Treffen oder anstehende Termine der Arbeitsgruppe!

Bei Interesse bitte anmelden bei Eike Schilling (Schilling@NABU-Hamburg.de, 040/697089-13).

