Moor-Aktionstage

Packen Sie mit an!

Um Hamburgs Moore vor dem Austrocknen zu schützen, befreit der NABU gemeinsam mit vielen Helfer*innen Moorflächen von aufwachsenden Gehölzen. Beim sogenannten "Entkusseln" ist jede helfende Hand herzlich willkommen!

Bei den Moor-Aktionstagen kann jede*r mit anpacken und die NABU-Gruppen ganz praktisch unterstützen. Die Moor-Aktionstage werden in den Wintermonaten veranstaltet, um die Störung der empfindlichen Lebensräume so gering wie möglich zu halten. So können Interessierte einen Einblick in die Naturschutzarbeit des NABU erlangen, selbst mit anpacken und im persönlichen Gespräch vieles über die Hamburger Moore erfahren.



Die Einsätze beginnen - insofern nicht anders angegeben - um 10 Uhr und enden meist gegen 14/15 Uhr .

Auch wer nur eine Stunde Zeit hat, kann gern vorbeikommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, vor Ort gibt es immer eine Einweisung unserer Fachleute. Der NABU Hamburg stellt sämtliche Werkzeuge und auch für Getränke, eine Stärkung zwischendurch und ein Mittagessen ist gesorgt (Corona-Hinweis: In Zeiten von Corona stellen wir in der Regel kein Mittagessen). Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung mit.



Wenn Sie an einem Einsatz teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte möglichst frühzeitig an - so erleichtern Sie uns die Vorbereitung. Bei der Anmeldung erhalten Sie auch den genauen Treffpunkt und weitere Informationen zum jeweiligen Aktionstag. Alle Termine und Links zur Anmeldung finden Sie nachfolgend.



Hinweis: Unsere Aktionstage sind für Erwachsene und Familien (Kinder ab 6 Jahre). Minderjährige können nur in Begleitung einer erziehungsberechtigten Person teilnehmen.

10.9. Moor-Aktionstag im Flaßbargmoor Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung erforderlich bis 8. September 14 Uhr zur Anmeldung

15.10. Moor-Aktionstag im Flaßbargmoor Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung erforderlich bis 13. Oktober 14 Uhr

zur Anmeldung

29.10. Moor-Aktionstag im Raakmoor Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung erforderlich bis 27. Oktober 14 Uhr.

zur Anmeldung

26.11. Moor-Aktionstag im Schnaakenmoor Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Anmeldung erforderlich bis 24. November 14 Uhr. zur Anmeldung