Krötenwanderung

Wie lässt sich der Straßentod der Amphibien verhindern?

Ende Februar starten Amphibien zu ihren Laichgewässern. Zu ihrem Schutz bauen zahlreiche Helfer*innen vom NABU Schutzzäune an Kröten-Unfallschwerpunkten auf und kontrollieren diese täglich. Helfen Sie mit!

Im Februar beginnt die Wanderung der Amphibien zu ihren Laichgewässern. Dabei müssen die Tiere Straßen überqueren und das endet oft tödlich. Der NABU Hamburg versucht durch Aufbau von Schutzzäunen Tiere zu retten. Entlang der Zäune werden alle fünf bis zehn Meter Eimer eingegraben, in die die Amphibien hinein plumpsen. Täglich entleeren Freiwillige die Eimer und setzen die Amphibien auf die andere Straßenseite. An einigen Straßen ist es allerdings nicht möglich, Schutzzäune aufzustellen. Dort retten Freiwillige die Amphibien durch abendliches Einsammeln und helfen ihnen so, sicher zu ihren Laichgewässern zu kommen.



Zur Verbesserung der Schutzmaßnahmen führen wir auch Erfassungen der Amphibien durch. So können wir die Kröten, Frösche und Molche in Zukunft noch besser schützen.



Falls Sie an einer Straße ungeschützte Wanderung von Amphibien beobachten, melden Sie sich bitte bei unserer NABU-Fachgruppe unter amphibien@NABU-Hamburg.de.

Helfen Sie mit beim Amphibienschutz! Hatten Sie schon mal einen Frosch oder eine Kröte auf der Hand sitzen? Was für ein tolles Gefühl, wenn man das Tier sicher über die Straße getragen hat und so einen aktiven und sichtbaren Beitrag zum Erhalt der Art leisten kann. Dazu haben Sie jetzt die Chance.



Wir suchen im Februar und März viele helfende Hände, sowohl für den Auf- und Abbau der Zäune als auch die täglichen Kontrollen. Sie haben Interesse? Melden Sie sich bei den Aktiven unserer NABU-Fachgruppe unter amphibien@NABU-Hamburg.de oder telefonisch unter 040-5554351. Dann bekommen Sie rechtzeitig die genauen Infos zu den Einsätzen (wetterbedingt können die Termine erst kurzfristig bekannt gegeben werden).



Bergedorf

Am Dweerlandweg müssen 800 m lange Schutzzäune aufgebaut werden. Wer helfen möchte, wendet sich bitte an Joe Lehmann: joefrom2001@gmail.com.



Eimsbüttel

Für den Deelwisch werden Freiwillige gesucht, die bereit sind bei gutem Wanderwetter die Tiere abends sicher über die Straße zu bringen. Wer helfen will, wendet sich bitte an Irm Hermans: hermans@NABU-Hamburg.de.



Wandsbek

Aalhorn/Aalheitengraben : Hier wird ein ca. 170 m langer Schutzzaun aufgebaut. Termin ist der 21.02.2026 ab 10 Uhr. Wer dabei und/oder anschließend bei der Zaunkontrolle helfen will, wendet sich bitte an Heike Arlt: heikearlt@web.de.

Am Pfeilshof : Da hier keine Zäune aufgebaut werden können, wird Hilfe beim abendlichen Retten der Tiere gesucht. Wer helfen will, wendet sich bitte an wandsbek@NABU-Hamburg.de. Mehr Infos: >PFEILSHOF

Heiddiek : An der Straße Heiddiek wird ein 150 m langer Krötenzaun aufgebaut. Wer helfen will, wendet sich bitte an Jörg Ramöller: 0172/4096861.

Oleenrem : Hier wird ein Schutzzaun aufgebaut. Wer helfen will, wendet sich bitte an Britta Kriesten: britta_kriesten@yahoo.com / Tel.: 0176-56709741.

St. Jürgen-Straße/Bläkshörn: Da hier keine Zäune aufgebaut werden können, wird Hilfe beim abendlichen Retten der Tiere gesucht. Wer helfen will, wendet sich bitte an wandsbek@NABU-Hamburg.de. Mehr Infos: >ST. JÜRGEN-STRAßE

Barsbüttel/Stemwarde

Am Kronhorster Weg wandern viele Amphibien. Eventuell kann dort kein Zaun aufgebaut werden, sodass bei gutem Wanderwetter abends gesammelt werden muss. Wer helfen will, wendet sich bitte an amphibien@NABU-Hamburg.de

mehr Infos