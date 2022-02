Wo wandern Amphibien in Hamburg?

Übersicht der betroffenen Straßen / Achtung Autofahrer: Bitte nehmen Sie Rücksicht!

Während ihrer Laichwanderungen müssen Amphibien nicht selten Straßen überqueren. Viele Tiere überleben das nicht. An die Autofahrer appelliert der NABU deshalb, auf Straßen und Wegen mit Amphibienwanderungen Tempo 30 nicht zu überschreiten!

Während ihrer Laichwanderungen müssen Amphibien gerade in Hamburg viele Straßen überqueren. Viele Tiere überleben das nicht. Sie sterben aber nicht nur durch das direkte Überrollen unter den Autoreifen. Auch der geschwindigkeitsabhängige Strömungsdruck der Autos auf die Fahrbahn tötet sie. An die Autofahrer appelliert der NABU, auf Straßen und Wegen mit Amphibienwanderungen Tempo 30 möglichst nicht zu überschreiten! An folgenden Straßen und in folgenden Gebieten in Hamburg und Umgebung wandern Kröten, Frösche und Molche (ohne Anspruch auf Vollständigkeit!):

Alstertal:

Eichelhäher Kamp (Krötentunnel)

Alle Wege und Straßen in den Vier- und Marschlanden

Reitdeich (gesperrt)

Sarenweg (Schutzzaun der NAJU)

Klövensteenweg (Krötentunnel)

Falkensteiner Ufer

Vahrendorfer Stadtweg (Krötentunnel)

Nordrand des NSG "Moorgürtel"

Falkenbergsweg (südlich des Quellgrunds, Schutzzaun des NABU)

Neuländer Elbdeich (Schutzzaun des NABU)

Großmoordamm

Deelwisch

Sperlingsweg / Rahweg

Niendorfer Gehege

Friedhof Ohlsdorf, Nordteich

Friedhof Ohlsdorf Südallee/Mittelallee/Bramfelder See

Cordesallee

Norderstraße/Waldstraße

Holztwiete

Hagenweg (ab Fatsbaag gesperrt)

Bekwisch (Straßensperrung zwischen Erlengrund und Fichtenkamp)

Blakshörn/St. Jürgenstraße (Sasel/Bramfeld)

Am Waldweg (Volksdorf/Sasel)

Sülldorfer Weg

Uetersener Weg

Bönningstedter / Schnelsener Weg (Schutzzaun des NABU)

Elersstieg

Wiemerskamp Weg zw. Rader Wald und NSG Duvenstedter Brook

Moorredder/Volksdorf (Schutzzaun des NABU)

Moorbekweg (Sperrung ab Schwimmbad)

Mellenbergsweg

Timmermoor

Moorweg / Wespenstich (Krötentunnel)

Breiter Weg

Holmer Straße

Weitere Infos zur Amphibienwanderung