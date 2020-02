Wahlprüfsteine zur Hamburger Bürgerschaftswahl 2020

Die Ergebnisse der NABU-Umfrage zu Umwelt- und Naturschutzthemen

Vor der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 fragte der NABU die Parteien der Hamburgischen Bürgerschaft zu unterschiedlichen Themenbereichen nach Ihren Haltungen zu konkreten Plänen, Projekten und Vorhaben. Hier finden Sie die Antworten.

Ausführliche Antworten der Parteien auf die Fragen des NABU Hamburg

Die Wahlprüfsteine geben Wähler*Innen eine schnelle Übersicht, wie sich die zur Wahl angetretenen Parteien bei konkreten Natur- und Umweltschutzbelangen entscheiden. Um Dafür oder Dagegen bei den Wahlprüfsteinen geht es dann auch in der kommenden Veranstaltungsreihe THEMA beim NABU mit dem Titel „Naturschutz vor der Wahl“. Zu einer spannenden Diskussionsveranstaltung laden wir herzlich in die NABU-Geschäftsstelle ein.

THEMA beim NABU: Naturschutz vor der Wahl

Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 13. Februar, um 18 Uhr

Ort: NABU-Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Straße 21, Hamburg-Borgfelde



Teilnehmer*innen: Jens Kerstan (Umweltsenator / GRÜNE), Dr. Monika Schaal (umweltpolitische Sprecherin / SPD), Stephan Gamm (umweltpolitischer Sprecher / CDU), Dr. Kurt Duwe (umweltpolitischer Sprecher / FDP) , Stephan Jersch (umweltpolitischer Sprecher / DIE LINKE), Alexander Porschke (1. Vorsitzender NABU Hamburg)

Moderation: Jens Meyer-Wellmann (Hamburger Abendblatt)



Das Publikum hat die Möglichkeit, in kleinen Gesprächsrunden ihre eigenen Fragen an die Diskussionsteilnehmer*innen zu stellen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Wir bitten allerdings um Anmeldungen unter: anmeldung@NABU-Hamburg.de, Stichwort „Naturschutz vor der Wahl“ bis zum 12. Februar 2020.

Alle Fragen der Wahlprüfsteine noch einmal zum nachlesen.

Ist Ihre Partei:

1. Naturschutz und Naturkunde

- für die Umsetzung des Vertrags für Hamburgs Grün (Volksinitiativen-Einigung)?

- für ein „Bündnis für Hamburgs Grün“ zur Hebung der Naturpotentiale auf privaten Flächen?

- für den Erhalt der Straßen- und Parkbäume auf jetzigem Niveau nach Anzahl und Volumen?

- für einen Landschaftspflegeverband?

- für Naturräume auf Schulhöfen?



2. Flächenschutz

- für den Erhalt und die dauerhafte Sicherung des Vollhöfner Waldes?



3. Gewässerschutz

- für die unverzügliche Verwirklichung mindestens einer großen/wirksamen Maßnahme zur Flutraumschaffung an der Elbe?

- dafür, dass Hamburg sich für eine internationale Begrenzung der maximalen Schiffsgrößen einsetzt?



4. Verkehr

- gegen den Bau A 26 Ost?

- für die Abschaffung der Harley-Days in Hamburg?



5. Klimaschutz

- für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens, bei dem jede Hamburger Fachbehörde und die öffentlichen Unternehmen ihren Teil verbindlich beitragen?



6. Umweltrecht

- für eine unabhängige, von der Planungsbehörde entkoppelte Planfeststellungsbehörde?

- für den vollständigen Erhalt des Verbandsklagerechtes der Umweltverbände?



7. Landwirtschaft

˗ dafür, dass Zahlungen an die Landwirtschaft an deren Leistungen für Klima-, Natur- oder Artenschutz gebunden werden?

˗ oder zumindest dafür, dass 15% der Direktzahlungen, die bislang überwiegend ohne Gegenleistung an landwirtschaftliche Betriebe ausgezahlt werden, in Förderungen des ländlichen Raumes umgeschichtet und damit insbesondere mehr freiwillige Agrarumwelt- und Klimaschutzmaßnahmen ermöglicht werden?



8. Umweltbildung

- für die Umsetzung und Finanzierung des Masterplans „Bildung für Nachhaltige Entwicklung 2030“?





