KORKampagne-Bilanz 2022: Fast 30 Tonnen Korken für den Kranichschutz

Neuer Höchstwert bei bundesweiten Sammelstellen

Wer Flaschenverschlüsse aus Naturkorken sammelt und abgibt kann auf diesem Weg ganz einfach zum praktischen Natur- und Vogelschutz beitragen. Mit dem Projekt "KORKampagne" werden Korken vor der Zerstörung bewahrt und in ökologische Dämmstoffe recycelt.

Hamburg, 01.02.2023 - Im vergangenen Jahr wurden über die NABU-KORKampagne bundesweit 27.273 Kilo Korken gesammelt. Die Korken werden so vor der Vernichtung als Müll bewahrt und können zu ökologischem Dämmgranulat weiterverarbeitet werden. Mit über 1.300 offiziellen Sammelstellen gibt es einen neuen Höchstwert zu verzeichnen. Die Erlöse der gesammelten Korken kommen dem Kranichschutz an der Elbe und in deren Überwinterungsgebieten in Spanien zugute.



„Nach dem bei vielen Menschen beliebten Dry January ohne Alkohol können jetzt wieder die Korken knallen – aber anschließend bitte nicht in den Müll werfen. In Zeiten in denen wir über Ressourcenknappheit und Kreislaufwirtschaft diskutieren, müssen wir unsere Wertschätzung für natürliche Ressourcen stärken. Die KORKampagne ist ein tolles Projekt, das zeigt, dass auch die kleinen alltäglichen Dinge einen wirkungsvollen Beitrag zum Naturschutz leisten können. Wir freuen uns, dass immer mehr Sammelstellen dazu kommen“, sagt Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg.



Die gesammelten Korken werden in gemeinnützigen Werkstätten zu umweltfreundlichem Dämmgranulat verarbeitet. Die Werkstätten zahlen für jeden gesammelten Korken einen Obolus für den Kranichschutz: Je zur Hälfte an den NABU Hamburg und die spanische Naturschutzorganisation Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife). Im Jahr 2022 kamen so 5.450 € zusammen. Die Gelder werden vom NABU Hamburg für den Erhalt der Kranichbrutplätze an der mittleren Elbe eingesetzt. Mit großem Erfolg: Durch die Biotoppflege und Artenschutzmaßnahmen hat der fast erloschene Kranichbestand dort zugenommen und bleibt stabil. Die SEO verwendet das Geld für das Projekt "Kranich-Schutz" in der spanischen Extremadura.



„Diese uralte Kulturlandschaft im Südwesten Spaniens ist Überwinterungsgebiet von bis zu 100.000 nordosteuropäischen Kranichen und Heimat der Korkeiche sowie zahlloser anderer sehr seltener Tier- und Pflanzenarten. Die Korkeichenwälder sind durch landwirtschaftliche Intensivierungsmaßnahmen und Bauvorhaben gefährdet. Der Naturschutz- und Öffentlichkeitsarbeit von SEO/BirdLife ist es zu verdanken, dass mittlerweile fast ein Drittel der Extremadura als EU-Vogel¬schutz¬gebiet ausgewiesen worden“ sagt Guido Teenck, Referent für Umweltbildung beim NABU Hamburg, der die KORKampagne betreut.





Hintergrund:

Im November 1994 wurde Die KORKampagne – Korken für den Kranichschutz mit 60 Korken-Sammelstellen vom Naturschutzbund (NABU) Hamburg und dem Bezirksamt Hamburg-Nord gestartet - mit Unterstützung der Stadtreinigung Hamburg und vieler Sponsoren. Insgesamt hat das Projekt seit 1994 über 660 Tonnen Korken (das entspricht ca. 5.300 m³ oder über 160 Millionen Korken) erfasst und zur Verarbeitung an gemeinnützige Einrichtungen weitergegeben. Allein im letzten Jahr (2022) wurden fast 30 t gesammelt! Seit 2015 findet das Recycling der Korken im gemeinnützigen Bürger-Service Trier (Projekt „King Kork“) statt. Gesammelt und verarbeitet werden ausschließlich Flaschenverschlüsse aus Natur-Korken.



