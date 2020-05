Aktuelles zur Elbvertiefung

Pressemitteilungen von BUND, NABU, WWF

Die Hafenplanung in Hamburg braucht ein Umdenken, in ökologischer, aber auch ökonomischer Hinsicht. Ein erster Schritt aus Sicht des Aktionsbündnis ist der Stopp der Elbvertiefung.

WWF, NABU und BUND fordern Neuausrichtung des Hamburger Hafens

Schlussfolgerung aus der Kurzstudie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) "Die Zukunft des Hamburger Hafens"

19.05.2020 - Nach Veröffentlichung des Hamburger Hafenentwicklungsplans (HEP) haben sich die Umweltverbände WWF, BUND und NABU im Zusammenhang mit der geplanten 9. Elbvertiefung immer wieder die Frage gestellt, wie Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf infrastrukturelle Anpassungen im Hamburger Hafen zusammengebracht werden können. Denn dass die prognostizierten 25 Millionen TEU Umschlag für das Jahr 2025 schnell Makulatur waren, wurde bereits binnen weniger Monate nach Veröffentlichung des HEP 2012 deutlich. Trotzdem wurde weder der Hafenentwicklungsplan aktualisiert noch der Bedarf für die Elbvertiefung in Frage gestellt. Während Politik und Hafenwirtschaft öffentlich wenig Anstalten machen, eine seriöse Bestandsaufnahme der aktuellen Situation zu veranlassen oder visionär in die Zukunft zu gucken, veränderten sich die globalen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dramatisch.

Weil unter anderem das HWWI in unterschiedliche Zusammenhängen die globale, europäische oder nationale wirtschaftliche Entwicklung für Schifffahrt und Häfen analysiert, haben die Verbände WWF, BUND und NABU ein Kurzgutachten beauftragt. Aufgabe für die Wirtschaftsexperten des HWWI war, neben einer Bestandsaufnahme einen Blick in die Zukunft des Hamburger Hafens zu werfen . Zu den erheblichen negativen Einflüssen auf verschiedene Ökosysteme durch das Wirtschaften von Häfen und Schifffahrt kommen die absehbaren Herausforderungen für Küsten oder Hafenstädte durch den Klimawandel. Für die Umweltverbände war zu klären, ob neben ökologischen Notwendigkeiten auch ökonomische Gründe dafür sprechen, möglichst umgehend einen nachhaltigen und innovativen Hamburger Hafen zu entwickeln.

Aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen des HWWI leiten die Umweltverbände WWF, BUND und NABU für sich folgende zentrale Forderungen ab:

Das HWWI sieht eine maximale Obergrenze für das Containerwachstum bei rund 11 Millionen TEU. Deswegen ist die 9. Elbvertiefung angesichts der begrenzten Wachstumserwartungen verzichtbar. Die infrastrukturellen Kosten, die sich aus der Lage Hamburgs als Nicht-Tiefwasserhafen ergeben, sind enorm und stehen nach Auffassung der Verbände weder aktuell noch zukünftig in einem Verhältnis zu den ökonomischen Benefits oder den ökologischen Schäden. Die sich in Umsetzung befindliche Elbvertiefung würde allein durch die erhöhten Unterhaltungskosten der Fahrrinne die Infrastrukturellen Kosten nochmals deutlich erhöhen.

Der traditionell starke Einfluss der Hafenwirtschaft auf die Hamburger Politik hat vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten in Bezug auf eine optimierte Flächennutzung oder Kooperationen auch über den Hamburger Hafen hinaus über Dekaden deutliche Grenzen gesetzt. Durch den Verzicht auf die Verfolgung möglicher Alternativen wurden entgangene Nutzen (Opportunitätskosten) billigend in Kauf genommen. Um alle möglichen Entwicklungspotentiale für den Hamburger Hafen zukünftig auszuschöpfen, müssen für zukunftsweisende Entscheidungen mehr Interessengruppen einbezogen werden, deren Interessen betroffen sind.

Angesichts der historischen Dimension der Veränderung benötigt der Hamburger Hafen eine umfassende ökologische, digitale und innovative Transformation. Neue Geschäftsmodelle mit neuen Formen der Produktivität und Beschäftigung müssen alternative Möglichkeiten der Wertschöpfung eröffnen. Bei der Bewertung von Projekten (z. B. Flächennutzung) müssen vor allem externe Kosten (Klimawandel, Luftqualität etc.) einbezogen werden. Diese Kosten müssen sich auch auf Ökosystemdienstleistungen von Lebensräumen und Arten beziehen. Als wichtigen ersten Schritt sehen die Verbände einen Stopp der ökologisch problematischen und ökonomisch nicht mehr zu rechtfertigenden Elbvertiefung als notwendig an.

23. Juli 2019 - Am heutigen Dienstag läuten Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann den Start der Arbeiten für die umstrittene Elbvertiefung ein. Damit beginnt die größte Flussvertiefung aller Zeiten an der Tideelbe. Die Umweltverbände BUND, NABU und WWF befürchten gravierende Verschlechterungen für die Flussökologie und halten das Projekt weiterhin für rechtswidrig.



"Trotz völlig veränderter Wirtschaftsbedingungen, einer sich aktuell verschlechternden Situation der Tideelbe und Alternativen wie einer Hafenkooperation halten Bundesverkehrsminister Scheuer und Wirtschaftssenator Westhagemann an der umstrittenen Vertiefung fest und haben offensichtlich nicht den Mut, das 900-Mio-Euro-Projekt zu stoppen", so die Umweltverbände.



Gründe für einen Stopp der Elbvertiefung gibt es neben den explodierenden Kosten reichlich:



- Die Planung für die Elbvertiefung wurde vor über 15 Jahren auf den Weg gebracht. Damals war man von 28 Mio. Containern pro Jahr bis 2025 ausgegangen. Seitdem haben sich die Rahmenbedingungen grundlegend geändert. Unabhängig von der Elbvertiefung wird heute nur noch ein Umschlagsvolumen von 10 -12 Mio. Containern/a für realistisch gehalten.



- Gerade in den letzten vier Jahren haben sich der Tidenhub, die Trübung der Elbe und die Lebensbedingungen u.a. für die Fischfauna weiter verschlechtert. Dies wird insbesondere am jährlich wiederkehrenden Sauerstoffloch und dem stark einbrechenden Stintbestand deutlich. Dass außerdem deutlich mehr für die Fahrrinnenunterhaltung gebaggert werden muss, wirkt sich ebenfalls schädlich auf das Ökosystem aus und ist ein weiteres Indiz für negative Veränderungen im Fluss.



- Eine norddeutsche Hafenkooperation mit Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven würde die Elbvertiefung überflüssig machen und Deutschland könnte damit die Weltcontainerflotte gut bedienen. Der JadeWeserPort, der jeden Tiefgang im Containerverkehr bedienen kann, wurde erst vor drei Jahren eröffnet und kostete über 1,2 Mrd. Euro. Bei einer Arbeitsteilung würde Hamburg aufgrund seiner Standortvorteile weiterhin gut wirtschaften können.



Das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF klagt weiter gegen die Elbvertiefung und rechnet mit einer Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht Anfang 2020.

25. September 2018 - Das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF wird am 27.09.2018 fristgerecht Klage gegen den aktuellen Planergänzungsbeschluss zur geplanten Elbvertiefung einreichen. Die Umweltverbände halten die Planung weiterhin für rechtswidrig und sehen insbesondere die naturschutzrechtlichen Ausgleichsverpflichtungen nicht erfüllt. Ein Eilantrag auf Baustopp wird nicht gestellt, da diesem Verfahrenszweig wenig Aussicht auf Erfolg zugemessen wird.



Zusätzlich zur Klage werden die Umweltverbände auf Grundlage des Umweltschadensgesetzes bei den zuständigen Behörden in Kürze beantragen, durch Fehlprognosen bei der letzten Elbvertiefung verursachte Schäden zu beseitigen. Seit der letzten Vertiefung im Jahr 1999 ist es u. a. zu einem deutlich höheren Sedimenttransport gekommen, der die ökologische Wertigkeit verschiedener Schutzgebiete an der Tideelbe gefährdet und eine immer aufwändigere Unterhaltungsbaggerung erforderlich macht. Mit diesem Schritt machen die Umweltverbände deutlich, dass sie die ständige Unterschätzung der Auswirkungen von Eingriffen in Flüsse nicht länger hinnehmen werden. Der Antrag soll noch im Oktober 2018 auf den Weg gebracht werden.



Alexander Porschke (NABU Hamburg):

„Die Entscheidung, nicht im Eilverfahren zu klagen, ist uns schwergefallen, denn wir halten die geplante Elbvertiefung weiterhin für falsch. BUND, WWF und NABU bedauern die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts insofern, dass es unter anderem lediglich die Rechtmäßigkeit von Prognosen der Bundesanstalt für Wasserbau, BAW, festgestellt hat. Ob die Haltbarkeit einer zweiwöchigen Prognose zu der Entwicklung vom Verbau der Medemrinne aber richtig ist, bleibt nach unserer Auffassung weiterhin offen.“



Beatrice Claus (WWF Deutschland):

„Die Umweltverbände wollen jedoch nicht länger hinnehmen, dass die ökologischen Auswirkungen von Großvorhaben unterschätzt werden, ohne dass diese im Nachhinein Konsequenzen hat. Deshalb werden wir jetzt den Rechtsweg zur Beseitigung der inzwischen eingetretenen Schäden an der Tideelbe nach der letzten Elbvertiefung beschreiten.“



Manfred Braasch (BUND Hamburg):

„Die Elbvertiefung ist gerade aus heutiger Sicht weder ökologisch noch ökonomisch vertretbar. Die Tideelbe hat sich seit Beginn der Planungen vor 15 Jahren deutlich verändert. Wir gehen daher davon aus, dass die ökologischen Folgen der geplanten Vertiefung deutlich größer ausfallen. In Bezug auf die Kosten bewegen wir uns auf eine Milliarde Euro zu, obwohl die Alternativen in Form einer norddeutschen Hafenkooperation auf der Hand liegen.“



Die Klage gegen den Planergänzungsbeschluss vom 23. August 2018 werden die Umweltverbände am 27.09.2018 einreichen und fristgemäß innerhalb weiterer 10 Wochen begründen.

Protest gegen den Start der Elbvertiefung - Foto: NABU Hamburg

Das "letzte Gedeck" für die Elbe - Foto: NABU Hamburg

Die Elbe wird "abserviert" - Foto: NABU Hamburg

23. August 2018 - Die geplante Elbvertiefung lehnen die Umweltverbände weiterhin ab. Sie ist ökologisch hoch problematisch, die Entwicklung des Container-Verkehrs ist ganz anders verlaufen als vorher gesagt. Die Elbe leidet deutlich stärker unter den Auswirkungen der vergangenen Eingriffe als prognostiziert: Der Tidenhub ist seit Ende der Beweisaufnahme zur letzten Vertiefung um mehr als 20 cm angestiegen und gefährdet mittlerweile sogar die Speicherstadt. Die Verschlickung der wertvollen Elbe-Seitenräume und Häfen überfordert die Behörden schon jetzt.



„Eine Norddeutsche Hafenkooperation würde die geplanten und für den Steuerzahler teuren Flussvertiefungen an Elbe und Weser überflüssig machen und wäre nach wie vor der richtige Weg“, so die Verbände.



Wie weit die geplanten Maßnahmen juristisch verhindert werden können, bedarf einer intensiven Prüfung. Das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF hält nach erster Sichtung des heute veröffentlichten Planergänzungsbeschlusses zur umstrittenen Elbvertiefung seine Kritik am Verfahren aufrecht. Dieser Beschluss legt noch weniger Ausgleichsflächen fest als bisher geplant. Die fachliche Eignung der neuen Flächen für den Schierlingswasserfenchel im Bereich der Billwerder Insel bleibt weiterhin zweifelhaft. Außerdem überzeugt die Begründung, warum trotz der Kritik der Umweltverbände auch in diesem neuen Verfahren veraltete Modellrechnungen zum Tragen kommen, nicht.



Die geplanten Ausgleichmaßnahmen in den niedersächsischen Naturschutzgebieten Allwördener Außendeich, Schwarztonnensand und Asseler Sand hatten die Umweltverbände ebenfalls kritisiert und eine klare Abgrenzung zu ohnehin erforderlichen Managementmaßnahmen gefordert. Der neue Beschluss setzt sich mit dieser Kritik nicht ausreichend auseinander.



„Wir werden den Planfeststellungsbeschluss jetzt fachlich und juristisch genau prüfen. Dafür haben wir nach Zustellung einen Monat Zeit und werden dann entscheiden, ob wir auch diesen Planergänzungsbeschluss anfechten“, so die Verbände BUND, NABU und WWF.

Gericht bremst Elbvertiefung aus

Umweltverbände fordern Kooperation der Seehäfen und bessere Flusspolitik

Leipzig, 9. Februar 2017 - Es gibt weiterhin kein grünes Licht für die geplante Elbvertiefung. Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) in Leipzig hat heute verkündet, dass der vorliegende Planfeststellungsbeschluss zur Elbvertiefung rechtswidrig ist und nicht vollzogen werden kann. Das Gericht folgt damit überwiegend einer vom WWF unterstützen Klage der Umweltverbände BUND und NABU. „Den Behörden ist es erneut nicht gelungen, eine rechtskonforme Planung für die geplante Elbvertiefung vorzulegen – und dies nach zehn Jahren Verfahrensdauer. Die Planungsbehörden wären gut beraten, das Umweltrecht endlich ernst zu nehmen“, kommentieren die Verbände.



Die Richter kritisierten, dass die Auswirkungen auf die Natur unterschätzt wurden und die geplanten Reparaturmaßnahmen bei weitem nicht ausreichen. „Die Planungsbehörden wollten das Naturschutzpflichtprogramm als speziellen Ausgleich für den schweren Eingriff in die Elbe verkaufen. Dieser Etikettenschwindel ist aufgeflogen. Nun sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich, damit ein so schwerer Eingriff mit dem Recht vereinbar wäre“, sagen die Umweltverbände BUND, NABU und WWF.



Über den konkreten Fall hinaus, ist dieses Urteil bedeutsam für die notwendige Beachtung der deutschen und europäischen Naturschutzvorschriften auch bei großen Infrastrukturplanungen. Das frühere „Wegwägen“ von Naturschutzbelangen führt nach heutiger Rechtslage zum Scheitern von Planungen.



Die Umweltverbände favorisieren weiterhin eine Kooperation der drei norddeutschen Seehäfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven als ökologisch und volkswirtschaftlich beste Lösung. Es sei unverantwortbar, die Elbe und deren einzigartige Natur für wenige Großcontainerschiffe weiter zu zerstören, während der für über eine Milliarde Euro gebaute Jade-Weser-Port keinerlei Tiefgangsbeschränkungen habe, aber nur zu rund 20 Prozent ausgelastet sei. „Für die ganz großen Schiffe gibt es eine Alternative, für die Natur nicht“, so die Umweltschützer von BUND, NABU und WWF.



Bei der geplanten Elbvertiefung handelt es sich um den historisch größten Eingriff in die Tideelbe zwischen Hamburg und der Nordsee. Mit rund 40 Mio. Kubikmetern soll drei Mal mehr Sediment aus dem Fluss gebaggert werden als bei der letzten Vertiefung im Jahr 1999. Es besteht das Risiko, dass das Ökosystem der Elbe dann durch veränderte Strömungsverhältnisse, erhöhten Schwebstofftransport und sinkenden Sauerstoffwerte stark geschädigt wird. Das Flussmündungsgebiet an der Ems ist bereits zum Sanierungsfall geworden.

Bundesverwaltungsgericht beendet Verhandlung zur Elbvertiefung

Urteil im Februar 2017 erwartet

21. Dezember 2016 - Nach drei Verhandlungstagen ging die öffentliche Verhandlung zur Elbvertiefung vor dem Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig zu Ende. Aufgrund der komplexen Materie haben die Richter kein Urteil gesprochen, sondern eine Urteilsverkündung für den 9. Februar 2017 in Aussicht gestellt.



Die im Bündnis „Lebendige Tideelbe“ zusammengeschlossenen Umweltverbände WWF, NABU und BUND konnten ihre Gründe gegen eine Genehmigung der Elbvertiefung noch einmal schlüssig vortragen. "Wir gehen nun davon aus, dass das Gericht die Argumente sorgfältig prüft. Insbesondere die Frage, wie zuverlässig die Modellrechnungen der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) zum Strombaukonzept an der Medemrinne sind, wurde im Laufe des Verfahrens ausführlich behandelt. Wir halten diese Berechnungen nicht für tragfähig und gehen davon aus, dass die daraus abgeleiteten Umweltauswirkungen der Elbvertiefung drei Mal so hoch sind, wie von der Behörde angegeben“, so WWF, NABU und BUND.

Bundesverkehrswegeplan: Elbvertiefung kommt auf fast 800 Millionen Euro

Kosten für Elbvertiefung verdoppeln sich

17. März 2016 - Nach der aktuellen Veröffentlichung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) fordert das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF dringend eine Neubewertung der umstrittenen Elbvertiefung unter ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das Projekt löst nach Berechnungen des Aktionsbündnisses Gesamtkosten in Höhe von fast 800 Millionen Euro aus. Davon würden auf den Bund über 460 Millionen Euro entfallen, den Rest der Kosten müsste Hamburg tragen.



Das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF sieht sich damit einem wesentlichen Kritikpunkt bestätigt: Die Elbvertiefung sei nicht nur unter ökologischen Aspekten fehlerhaft geplant und würde den Zustand der Tideelbe weiter verschlechtern, sie sei auch von einer gewaltigen Kostenexplosion gekennzeichnet. Ursprünglich war das Projekt 2007 mit ca. 350 Millionen Euro veranschlagt worden. Nun haben sich die Kosten mehr als verdoppelt.



Für Manfred Braasch vom BUND sind die Zahlen erschreckend: „Das Bundesverkehrs-ministerium hat die Chancen für eine fundierte Neubewertung und die Auslotung von Einsparmöglichkeiten nicht genutzt. Statt ernsthaft eine Hafenkooperation an der deut-schen Nordseeküste im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans zu prüfen, werden weiterhin Steuermittel für die Elbvertiefung mit dem Füllhorn ausgeschüttet. Die Verschlechterung der Flussökologie werde dabei billigend in Kauf genommen.“



Die Neubewertung der Elbvertiefung im Rahmen des BVWP 2030 beinhaltet keine aktuelle Nutzen-Kosten-Untersuchung. Gegenwärtige Umschlagsprognosen für den Hamburger Hafen bleiben somit unberücksichtigt. Zu Beginn der Planung war man für das Jahr 2025 noch von ca. 28 Millionen Containern Jahresumschlag im Hamburger Hafen ausgegangen. Jetzt basieren die aktuellen Prognosen für 2025 nur noch auf ca. 13,4 Millionen Containern pro Jahr und haben sich damit mehr als halbiert.



Dazu Beatrice Claus vom WWF: „Wir gehen davon aus, dass sich die Nutzen-Kosten-Relation der Elbvertiefung jetzt endgültig ins Negative dreht. Verdoppelte Kosten für nur noch halb so viel Containerumschlag – das kann sich für die öffentliche Hand nicht mehr rechnen. Von einem weiteren Ausbau der Elbe würden nur die privaten Reedereien profitieren, während die Kosten vom Steuerzahler getragen werden.“



Weiterhin völlig unzureichend beleuchtet sind nach Ansicht des Bündnisses die Folgekosten des Einsatzes immer größerer Schiffe. Diese erforderten einen gewaltigen Ausbau der Hamburger Infrastruktur wie etwa der Köhlbrandbrücke, deren Kosten auf ca. eine Milliarde Euro veranschlagt werden. Dazu kämen Kaianlagen und Hinterlandanbindungen, die massiv von der öffentlichen Hand oder der stadteigenen Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) finanziert werden müssten.



Dazu Alexander Porschke vom NABU: „Zu große Schiffe gefährden nicht nur unsere Flüsse, sie tragen auch ökonomische Risiken in sich. Dazu gehören: vertiefte Flüsse, zusätzlicher Baggerbedarf, erhöhtes Tidal pumping, größere Abfertigungsbereiche, höhere Spitzenbelastungen, neue Container- und neue Straßenbrücken und last, but not least deutlich schwierigere Bergungen bei Havarien. Kosten, die die Allgemeinheit tragen muss. Es wird höchste Zeit, dass dieser Wahnsinnstrend umgedreht wird. Die Schiffe müssen an die Flüsse angepasst werden, nicht der Fluss an die Schiffe.“



Mittlerweile liegt die zehnte Änderung im Planverfahren der Elbvertiefung vor. Bis Ende März 2016 soll es einen neuen Planergänzungsbeschluss geben. Dazu werden die Umweltverbände erneut Stellung nehmen und gegebenenfalls ihre Klage vor dem Bundesverwaltungsgericht nochmals ergänzen.





Neuer Anlauf zur Elbvertiefung überzeugt Umweltverbände nicht

Planungsbehörden bestreiten Zustandsverschlechterung der Elbe durch geplante Vertiefung / Vorgaben des Bundesverwaltungsgerichts nur unvollständig abgearbeitet

Hamburg, 21.12.2015 - Die Planergänzungsunterlagen zur Elbvertiefung, die den Naturschutzverbänden zur Stellungnahme vorgelegt wurden, sind aus Sicht der Verbände weder fachlich noch formal geeignet, wesentliche Kritikpunkte des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) aus dem Weg zu räumen. In seinem Hinweisbeschluss vom 2. Oktober 2014 (BVerwG 7 A 14.12) hatte das Gericht das Verfahren bis zu einer Entscheidung des Gerichtshofs der Europäischen Union (EuGH) zur Weservertiefung ausgesetzt und wesentliche Nachbesserungen der Planunterlagen für die Elbvertiefung gefordert.

Auch aus dem EuGH-Urteil vom 1. Juli 2015 zur Auslegung des europäischen Wasserrechts hatten sich neue Vorgaben für die planenden Behörden ergeben, die nur unzureichend abgearbeitet wurden. „Auf 1.000 Seiten Planergänzung finden sich wenig neue Antworten auf die vom Gericht aufgetragenen Hausaufgaben,“ so die Einschätzung der Umweltverbände. Das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF hatte in den letzten Wochen die umfangreichen Unterlagen ausgewertet, die den Verbänden bis zum 23.12.2015 zur Stellungnahme vorgelegt wurden.

Verstöße gegen europäischen Gewässerschutz werden in Kauf genommen

„Erneut behaupten die Planungsbehörden, das Baggern von knapp 40 Millionen Kubikmetern Sediment stelle keine Verschlechterung im Sinne des Wasserrechts dar. Diese Bagatellisierung ist nicht nachvollziehbar. Nach wie vor vertreten die Gutachter stoisch die These, dass die hoffnungslos veralteten Modellrechnungen der Bundesanstalt für Wasserbau belegten, es gäbe keine gravierenden Veränderungen bei Wasserständen, Sedimentation und Strömungsgeschwindigkeiten. Damit geht der Träger des Vorhabens erneut das Risiko ein, gegen nationale und europäische Vorgaben im Gewässerschutz zu verstoßen“, so das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe.



Die aktualisierten Untersuchungen zu Brutvögeln sowie den bedrohten Pflanzenarten und Elbfischen können nach Ansicht der Umweltverbände nicht überzeugen. So würden die Planer weiterhin verkennen, dass durch die Elbvertiefung die Lebensbedingungen für besonders geschützte Fischarten wie die Finte beeinträchtigt werden. Auch zu den Ausgleichsmaßnahmen für den weltweit nur noch an der Tideelbe vorkommenden Schierlingswasser-Fenchel gebe es widersprüchliche Aussagen in den Planunterlagen. Noch 2014 ging Hamburg gegenüber der EU-Kommission davon aus, dass neuer Lebensraum für mehr als 2.300 Exemplare der vom Aus-sterben bedrohten Pflanze geschaffen wird. Nach den neuen Planunterlagen sind es jetzt nur noch 200.

Planungsbehörden sehen sich nicht in der Pflicht, Zustand der Elbe zu verbessern

Das Bundesverwaltungsgericht hatte in seinem Beschluss gefordert, Pflichtaufgaben zur Verbes-serung des ökologisch schlechten Gewässerzustands von Ausgleichsmaßnahmen in EU-Schutzgebieten (Kohärenzsicherungsmaßnahmen) für die Umweltschäden durch die geplante Elbevertiefung abzugrenzen. Die Planungsbehörden vertreten dazu die Auffassung, dass alle vorgesehenen Ausgleichsmaßnahmen über die Pflichtaufgaben hinausgehen und deshalb im Rahmen der geplanten Elbvertiefung als Kohärenzsicherungsmaßnahme angerechnet werden können. Die Umweltverbände kommen jedoch zu dem Ergebnis, dass die meisten der geplanten Maßnahmen unabhängig vom Verfahren zur Elbvertiefung umgesetzt werden müssen, um den bereits heute schlechten Zustand des Flusses zu verbessern.

Im nächsten Verfahrensschritt müssen die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Nord in Kiel und die Hamburger Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation als zuständige Planfeststellungsbe-hörden die eingegangenen Stellungnahmen auswerten und einen weiteren Planergänzungsbe-schluss erlassen. Dieser wird dann wiederum den Umweltverbänden zur Auswertung vorgelegt, die ihre Klage gegen die Elbvertiefung entsprechend anpassen können. Mit einer abschließen-den Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes wird nicht vor Mitte 2016 gerechnet.

Lachseeschwalbe durch Elbvertiefung vom Aussterben bedroht

Aktionsbündnis Tideelbe will neue wissenschaftliche Erkenntnisse ins laufende Verfahren einbringen

Hamburg, 24.11.2015 - Recherchen für die NDR-Sendung 45 Min (Thema: Elbvertiefung: Was wir riskieren?) haben ergeben, dass die neunte Elbvertiefung eine Bedrohung für die Fluss- und Lachseeschwalben darstellt.

Die Vorhabenträger Hamburg Port Authority (HPA) sowie die Wasser- und Schifffahrtsdirektion des Bundes wurden vom Bundesverwaltungsgericht im vergangenen Jahr zu umfangreichen Ergänzungen in Bezug auf mögliche Auswirkungen auf Habitate und Pflanzen- und Tierarten aufgefordert. Weder in früheren Gutachten noch in den jetzt aktuell den Verbänden zur Stellungnahme vorgelegten Planergänzungsunterlagen taucht dieser naturschutzfachlich wesentliche Aspekt auf.



Hierzu erklärt das Aktionsbündnis „Lebendige Tideelbe“: „Das Risiko, dass der Bestand einer hoch bedrohten Vogelart in Europa erlischt, wenn für die Elbvertiefung die Medemrinne zugeschüttet wird, ist ein weiteres Argument gegen die Elbvertiefung. Die dargestellte Wirkungskette macht außerdem deutlich, wie vielfältig und komplex die Auswirkungen sein können. Weitere unerkannte Risiken sind anzunehmen.“



Die geplante Verfüllung der „Medemrinne“ mit Baggergut könnte den Totalverlust der in Deutschland fast ausgestorbenen Lachseeschwalbe zur Folge haben. Die Lachseeschwalbe steht auf der Roten Liste in Deutschlands und ist nach der EU-Vogelschutzrichtlinie besonders geschützt. Mit 36 Brutpaaren auf dem Neufelderkoog sind sie die fast letzten ihrer Art. Gleichzeitig lebt im Gebiet der östlichen Medemrinne die bedeutendste und größte Flussseeschwalbenkolonie an der Elbe. Würde nun die Rinne in diesem Bereich zugeschüttet, gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Priele dadurch versanden. Die Lebensgrundlage für die Flussseeschwalbe wäre damit weg, da die Seeschwalbe sich von den in den Prielen lebenden Stinten ernährt. Da Lach- und Flussseeschwalbe in Koexistenz leben, ist davon auszugehen, dass durch die geplanten Maßnahmen zwei nennenswerte Seeschwalbenkolonien verloren gingen.

Nach dem EuGH-Urteil: Elbvertiefung ohne weitere Verbesserungsmaßnahmen nicht genehmigungsfähig

Hamburg, 2.7.2015 - Das gestrige Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH, Rechtssache C-461/13)) stellt einen Meilenstein für den Gewässerschutz in ganz Europa dar und hat direkte Auswirkungen auf das Verfahren an der Tideelbe.



Das Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe aus BUND, NABU und WWF, das gegen die Elbvertiefung klagt, sieht insbesondere die Anforderungen an eine Ausnahmeerteilung verschärft. Eine solche Ausnahme wird immer dann notwendig, wenn sich der Zustand eines Gewässers durch einen geplanten Eingriff verschlechtert, dieser aber aufgrund übergeordneten öffentlichen Interesses dennoch erfolgen soll.



Die Verbände weisen darauf hin, dass sich die Tidelbe nur einem mäßigen Zustand befindet und einzelne Qualitätskomponenten sogar als „schlecht“ eingestuft worden sind. Für eine solche Konstellation ist nach Auffassung der Verbände ein besonders strenger Prüfmaßstab für eine Ausnahmeerteilung anzulegen.



Vor diesem Hintergrund müssen aus Sicht der Verbände die Planungsbehörden nun belegen, wie trotz Elbvertiefung und der damit einhergehenden weiteren Verschlechterung der Gewässersituation auf absehbare Zeit einer guter Gewässerzustand in der Tideelbe erreicht werden kann. Ein solcher Nachweis kann nur durch zusätzliche und klar definierte Maßnahmen erfolgen, die in einem ergänzten Planfeststellungsbeschluss festgeschrieben werden müssen. Die Elbvertiefung und die Maßnahmen zur Kompensation müssten zudem noch in den aktuellen Bewirtschaftungsplan aufgenommen werden.



Unabhängig von den neuen Anforderungen, die sich aus dem aktuellen EUGH-Urteil ergeben, hatte das Bundesverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 02. Oktober 2015 weitere Kritikpunkte genannt. Das Gericht in Leipzig hatte unter anderem kritisiert, dass die Untersuchungen für besonders geschützte Tier- und Pflanzenarten nicht ausreichten und eine Abgrenzung von ohnehin erforderlichen Entwicklungsmaßnahmen zu Ausgleichsmaßnahmen entlang der gesamten Tideelbe erforderlich ist.



„Die Hürden für die Elbvertiefung sind deutlich gestiegen. Und es rächt sich, dass Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen die Verbesserungspflicht, die sich aus der Wasserrahmenrichtlinie ergibt, bislang sträflich vernachlässig hat. Hamburg muss jetzt glaubhaft darlegen, wie trotz Vertiefung ein guter Zustand der Tideelbe konkret erreicht werden soll. Wenn dies nicht gelingt, wird es keine Elbvertiefung geben“, so das Aktionsbündnis aus BUND, NABU und WWF.

Warten auf Entscheidung des Europäischen Gerichtshof

Zwischenerfolg für die Elbe: Bundesverwaltungsgericht moniert Fehler der Planung und wartet Entscheidung des EuGH zur Weservertiefung

5. November 2014 - Im Juli fand vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Verhandlung zur Elbvertiefung statt. Die vom Gericht angesetzten fünf Verhandlungstage machen deutlich, wie komplex das Thema und wie stark europäische Gesetzgebung betroffen ist. Beim Verfahren zur Vertiefung der Weser liegen die Fragen zur Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), welche die Güte europäischer Gewässer regelt, auf dem Tisch des Europäischen Gerichtshofs (EuGH). Nun wollten die Leipziger Richter im Elbe-Verfahren die Auslegung der WRRL zur Weser durch den EuGH abwarten, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen werden.



Der Generalanwalt des EuGH, Niljo Jääskinen, hatte am 23. Oktober 2014 seinen Schlussantrag zur Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie vorgelegt. Der Generalanwalt legt in seiner Stellungnahme dar, dass es Ziel der EU-Mitgliedstaaten war, mit der im Jahr 2000 beschlossenen Wasserrahmenrichtlinie die europäischen Gewässer bis spätestens 2015 in einen „guten Zustand“ zu bringen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Verschlechterungen der Gewässerqualität verboten. Gleichzeitig wurde vereinbart, Pläne zur Verbesserung der Gewässerqualität aufzustellen und umzusetzen. Nach Auffassung des Generalanwalts tun zuständige Verwaltungen zu wenig, um dieser Vereinbarung gerecht zu werden.



Aus Sicht des NABU lässt die Stellungnahme des Generalanwalts darauf hoffen, dass die Mitgliedstaaten der EU nunmehr tatsächliche Anstrengungen unternehmen müssen, um den Zustand ihrer Gewässer wirklich zu verbessern. Die Folge wären sanierte statt zerstörte Gewässer, die den kommenden Generationen hinterlassen werden würden



Tideelbe geht die Luft aus

NABU wirft Senat Untätigkeit bei der ökologischen Sanierung der Tideelbe vor: Versprechen zum Schutz der Tideelbe gebrochen!

20.3.2014 - Der NABU Hamburg erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen den Senat: Die Stadt Hamburg ignoriert nach Ansicht des NABU schon seit Jahren die gesetzliche Verpflichtung, die Tideelbe in einen guten ökologischen Zustand zu bringen.

2000 verabschiedete die Europäische Union (EU) unter Zustimmung des Europäischen Parlaments und unter Einbeziehung zweier Bundesministerien, des Bundestags und des Bundesrats sowie aller Parteien die Wasserrahmenrichtlinie. Damit hatten die Mitgliedsstaaten Europas Bürgern das Versprechen gegeben, alle Gewässer bis Ende 2015 in einen guten ökologischen Zustand zu bringen. In Bezug auf die Tideelbe komme Hamburg aber dieser Sanierungsverpflichtung nicht nach, so der NABU. Er fordert den Senat auf, endlich ernsthaft die ökologische Verbesserung des Flusses zu beginnen.



„Trotz langer Vorlaufzeit hat Hamburgs Senat das im Jahr 2000 gegebene Versprechen zur Verbesserung des Zustands der Tideelbe gebrochen“, kritisiert Alexander Porschke, Vorsitzender des NABU Hamburg. „Bis heute hat der Senat von Olaf Scholz für diese Aufgabe keine finanziellen und personellen Ressourcen bereitgestellt geschweige denn ausreichend wirksame Maßnahmen durchgeführt oder im neu vorgelegten Bewirtschaftungsplan zumindest benannt.“



Gemäß der Wasserrahmenrichtlinie muss für alle Gewässer bis 2015 der gute ökologische Zustand erreicht werden (Verbesserungsgebot). „Doch ist schon jetzt klar, dass der Senat dieses Ziel verfehlen wird“, weiß der NABU-Chef. Die Maßnahmen, die bisher an der Tideelbe umgesetzt wurden, dienten in erster Linie dem Ausgleich für Eingriffe an anderer Stelle. Dadurch wird der Zustand der Tideelbe aber nicht verbessert.



„Statt endlich seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Gewässerverbesserung nachzukommen, fantasiert Olaf Scholz, schon der Gewässerschutz sei ein Angriff auf Wohlstand und Wirtschaft“, bemängelt Porschke. In seiner Regierungserklärung vom 8.10.2014 erklärte Scholz, dass „mit der Entscheidung des EuGH zur Auslegung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie über viele entschieden wird, weit über Hamburg hinaus. Über die wirtschaftliche Stärke Hamburgs und die anderer Wirtschaftszentren in Deutschland und Europa, die am Wasser liegen. Die Weser wird insofern ein Präzedenzfall für die ganze EU.“ Und weiter: „Wir müssen die Angelegenheit also richtig einordnen: Es geht um eine schicksalhafte Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für ganz Europa.“ Porschke: „Unser Bürgermeister baut hier ein völlig übertriebenes Schreckgespenst auf, als würde Gewässerschutz die wirtschaftliche Entwicklung lahm legen. Wären Herr Scholz und andere politische Entscheider aber ihren Pflichten nachgekommen, ließen sich gesunde Wirtschaftsentwicklung und lebendige Tideelbe durchaus miteinander verbinden.“



Der NABU Hamburg fordert daher den Hamburger Senat auf,

- endlich wirksame Maßnahmen festzulegen und umzusetzen, mit denen die Elbe in einen guten Zustand, bzw. in ein gutes Potential gebracht werden kann,

- das Verschlechterungsverbot umfassend zu berücksichtigen, um weitere negative Auswirkungen auf die Tideelbe zu verhindern und

- die personellen und finanziellen Ressourcen dafür bereitzustellen.



Derzeit wird der Zustand der Tideelbe (in einer Skala von sehr gut über gut, mäßig, unbefriedigend bis schlecht) als „mäßig“ eingestuft. Vor allem infolge der Eindeichungen und des Ausbaus der Tideelbe als Wasserstraße im letzten Jahrhundert wurde stark in das ökologische System eingegriffen. Eines der dramatischsten Beispiele für die heutige defizitäre Situation ist das jährlich wiederkehrende sommerliche „Sauerstoffloch“, das auch 2014 wieder zu einem großen Fischsterben führte.

Gericht beanstandet Elbvertiefung

Zwischenerfolg für die Elbe: Bundesverwaltungsgericht moniert Fehler der Planung und wartet Entscheidung des EuGH zur Weservertiefung ab

2. Oktober 2014 - Die endgültige gerichtliche Entscheidung über die geplante Elbvertiefung verzögert sich. Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Leipzig verkündete heute, dass der Planfeststellungsbeschluss an mehreren Fehlern leidet, die einzeln und in ihrer Gesamtschau zum Erfolg der Klage führen würden. Das Gericht könne jedoch heute nicht endgültig entscheiden, sondern müsse auf eine im Frühjahr 2015 erwartete Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zum EU-Wasserrecht warten.



Die Umweltverbände BUND, NABU und WWF sehen sich durch die heutige Entscheidung in ihrer Auffassung weitgehend gestärkt: „Wir begrüßen natürlich, dass das höchste deutsche Gericht viele unserer Kritikpunkte an der Planung bestätigt hat. Auch können wir nachvollziehen, dass die EU-Vorschriften sorgfältig geprüft und vom Europäischen Gerichtshof ausgelegt werden sollen, weil die Entscheidung eine Signalwirkung für viele Flüsse hat“, so die Umweltschützer. Die im „Aktionsbündnis Lebendige Tideelbe“ zusammengeschlossenen Verbände vertreten die Ansicht, dass die Hamburger Wirtschaftsbehörde und die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt Nord in ihren Planungen wichtige Vorgaben des europäischen Umweltrechts gravierend missachtet haben. „Unser Anspruch ist es, die Elbe in einen guten Zustand zu bringen, wie es das europäische Wasserrecht vorsieht. Gesprächen haben wir uns in der Vergangenheit nicht verweigert und das gilt auch für die Zukunft.“



Der Verlauf des gesamten Planungserfahrens seit 2007 zeige, wie nötig es sei, die deutsche Flusspolitik neu auszurichten. Alle als Bundeswasserstraße genutzten Flüsse in Deutschland sind in einem schlechten oder mäßigen ökologischen Zustand, die Elbe ist hier keine Ausnahme. Weitere Strombaumaßnahmen und Vertiefungen würden dem gesetzlichen Verbesserungsgebot entgegenstehen, denn die Mitgliedsstaaten der EU sind durch die europäische Wasserrahmenrichtlinie verpflichtet, bis zum Jahr 2015 einen „guten ökologischen Zustand“ der Gewässer wiederherzustellen.



Mit rund 40 Mio. Kubikmetern will die Hafenwirtschaft drei Mal mehr Sediment aus dem Fluss baggern als bei der letzten Vertiefung im Jahr 1999. Es besteht das Risiko, dass das Ökosystem der Elbe dann durch veränderte Strömungsverhältnisse, erhöhten Schwebstofftransport und sinkenden Sauerstoffanteil so stark geschädigt wird wie die Ems, die bereits zum Sanierungsfall geworden ist.



Aus Sicht der Umweltschützer ist weiterhin eine Kooperation der drei norddeutschen Häfen die ökologisch und volkswirtschaftlich beste Lösung. „Eine Zusammenarbeit der drei Hafenstandorte ist ein Beitrag um den Anforderungen an die Umwelt und die Schifffahrt gleichermaßen gerecht zu werden“, so die Verbände. Es sei unverantwortbar, die Elbe und deren einzigartige Natur für wenige Großcontainerschiffe weiter zu zerstören, während im seeschifftiefen Jade-Weser-Port in Wilhelmshaven Kurzarbeit herrsche.