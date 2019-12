4. Globaler Klimastreik am 29. November

Zusammen mit Fridays for Future auf die Straße!

NABU und NAJU Hamburg unterstützen den Klimastreik am 29. November, zu dem Fridays for Future weltweit aufruft. Los geht es in Hamburg um 12:05 Uhr an der Nikolaikirche/Rödingsmarkt.

Aufruf zum Klimastreik am 29.11. in Hamburg: Den “großen Wurf” kündigte die Bundesregierung für den Klimaschutz an - doch verabschiedet hat sie ein unwirksames und sozial ungerechtes Klima-Päckchen. Die Große Koalition muss jetzt dringend nachbessern. Deshalb unterstützen NABU und NAJU zusammen mit einem breiten Bündnis den Aufruf von Fridays for Future zum 4. Globalen Klimastreik am Freitag, den 29. November. Machen Sie mit!



In Hamburg beginnt der Klimastreik am 29. November offiziell um 12:05 Uhr an der Nikolaikirche am Rödingsmarkt. Wer sich dem blau-roten NABU/NAJU-Block anschließen möchte, kommt am besten bereits um 11 Uhr zur NABU-Geschäftsstelle (Klaus-Groth-Straße 21, 20535 Hamburg-Borgfelde). Hier können sich alle mit NABU/NAJU-Kleidung, Fahnen, Plakaten und Schildern ausrüsten. Von dort aus werden wir dann gemeinsam zum Treffpunkt am Rödingsmarkt fahren.



Hintergrund: Anfang Dezember treffen sich Politiker*innen aller UN-Staaten auf der Weltklimakonferenz in Madrid, um die Einhaltung der internationalen Klimaziele zu überprüfen. Deutschland steht mit leeren Händen da. Deswegen gehen wir am 29. November 2019 erneut weltweit auf die Straßen! In über 370 Städten sind Demonstrationen und Aktionen geplant, um laut zu werden und die Politiker*innen unter Druck zu setzen.



Seid alle am 29. November 2019 dabei und lasst uns gemeinsam den Forderungen von Fridays for Future mehr Druck verleihen und weiter für eine gerechte Zukunft kämpfen!

Impressionen vom #Klimastreik am 20. September 2019 in Hamburg

23.9.2019 - Generationenübergreifend, bunt, kreativ, oft witzig - der #Klimastreik in Hamburg hatte viele Gesichter. Aber er war vor allem überwältigend! Tausende Menschen haben friedlich ihrer Forderung Ausdruck verliehen, dass endlich wirkungsvolle Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden müssen. Als größter Umweltverband der Stadt sind wir natürlich auch der Aufforderung von #FridayForFuture gefolgt, haben unsere Landesgeschäftsstelle am Freitag geschlossen und sind mit einer großen Gruppe bestehend aus Mitgliedern und Mitarbeitern für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Wir hatten wir viele Plakate dabei, die auf die drohende Abholzung des Vollhöfner Waldes in Altenwerder hinweisen. Trotz Klimakrise und Artensterben will Hamburg einen wertvollen Naturwald für Logistikflächen fällen. So geht Klimaschutz definitiv nicht!

