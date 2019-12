Hamburg räumt auf!

Müll sammeln und Natur schützen

Der NABU Hamburg ist auch in diesem Jahr wieder Partner der Aktion „Hamburg räumt auf“, die vom 20. bis 29. März 2020 stattfindet. Viele NABU-Gruppen beteiligen sich an der Aufräumaktion und freuen sich über weitere Helfer/innen. Hier finden Sie alle Termine.

Hamburg räumt auf - Foto: Stadtreinigung Hamburg

NABU-Einsatz - Foto: Thomas Dröse

NABU-Einsatz - Foto: Thomas Dröse

Hamburg räumt auf - Foto: Hauke Hass

Der NABU Hamburg ist auch in diesem Jahr wieder Partner der Aktion „Hamburg räumt auf“, die vom 20. bis 29. März 2020 stattfindet. stattfindet. Wie jedes Jahr werden zehntausende Hamburgerinnen und Hamburger die Grünanlagen der Stadt sowie Schulhöfe, Spielplätze und öffentliche Flächen wie Parks vom Müll befreien. Auch der NABU wird sich in mehreren Stadtteilen an der Aktion beteiligen. Dabei freuen wir uns über jeden, der sich den Terminen der NABU-Gruppen anschließt und mitsammelt.

Handschuhe und Abfallsäcke stellt die Stadtreinigung zur Verfügung. Sie übernimmt außerdem die Entsorgung der von öffentlichen Flächen gesammelten Abfälle.



Darauf sollten Sie beim Müllsammeln achten:



TIPP 1: Behutsam in der Natur

Einige Vögel, darunter Meisen, Zilpzalp und Zaunkönig, brüten schon sehr früh im Jahr. Tipp: Beim Säubern von Parks und Grünanlagen also möglichst nicht durchs Gebüsch laufen, um keine versteckten Nester zu beschädigen.



TIPP 2: Nachwuchs am Gewässerufer

Ob Stockente, Blässralle oder Haubentaucher – Wasservögel brüten schon besonders früh und verstecken ihre Nester gerne im Uferbereich von Gewässern. Außerdem befindet sich hier der Laich vieler Fische – deshalb bitte höher bewachsene Uferbereiche an Gewässern nicht betreten.



TIPP 3: Vorsicht in Schutzgebieten

…weil hier besonders schützenswerte Tier- und Pflanzenarten vorkommen, so dass jede Störung vermieden werden muss – also nur am Wegesrand sammeln.



TIPP 4: Laub ist kein Müll

Im Gegenteil, hier ist eine Vielzahl von Kleinlebewesen zu Hause, von denen sich u.a. Vögel ernähren. Laub also unter Büschen, Bäumen und auf Beeten liegen lassen.



DANKE!

Die Initiatoren

Die Initiatoren von "Hamburg räumt auf"