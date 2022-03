Spannender Online-Vortrag zum Artenschutz am Gebäude

Am 23.03.2022 um 19 Uhr: Projekt „Lebensraum Kirchturm“ und 25 Jahre Dohlenprojekt in Neumünster

Der NABU lädt am 23.3. zu einem digitalen Vortrag über das Thema Artenschutz am Gebäude ein. Vorgestellt werden die NABU-Aktion "Lebensraum Kirchturm" und 25 Jahre Dohlenprojekt in Neumünster. Jetzt anmelden!

Dohle - Foto: Frank Derer

Junge Turmfalken - Foto: NABU/Dorothea Bellmer

„Lebensraum Kirchturm“-Plakette an der Kaiser-Friedrich-Kirche in Potsdam-Golm – Foto: Helge May

Auf diesen Vortragsabend wird Martin Rümmler (NABU Bundesverband) über die NABU-Aktion „Lebensraum Kirchturm“ berichten. Kirchtürme sind optimale Orte, um Brutstätten für Turmfalken, Fledermäuse, Schleiereulen, Dohlen und andere Arten einzurichten. Ins Leben gerufen wurde die Aktion im Jahr 2007 mit dem Beratungsausschuss für das deutsche Glockenwesen. Damals war der Turmfalke „Vogel des Jahres“– ein Vogel, der wie kaum ein anderer auf Nistmöglichkeiten in Kirchtürmen angewiesen ist.

Nach Martin Rümmler folgt der zweite Vortrag des Abends. Anja Schubring (Untere Naturschutzbehörde Neumünster) stellt das Dohlenprojekt Neumünster vor, das bereits seit 25 Jahren besteht. Da die Dohle in Hamburg und in Norddeutschland vorwiegend an Gebäuden brütet, gehen durch Sanierungen zum Klimaschutz sowie den Schornsteinabrissen Lebensräume für Dohlen verloren. Das behördliche durchgeführte Projekt zeigt hervorragend, wie dem Schutz der Dohle begegnet werden kann.



Der Vortrag "Lebensraum Kirchturm und 25 Jahre Dohlenprojekt in Neumünster" findet am Mittwoch, den 23.03.2022 um 19 Uhr online per Zoom statt. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

