Baumfällsaison 2021/2022

NABU-Bilanz zeigt erneut mehr Fällungen als geplante Neupflanzungen

Hamburg hat im letzten Winter wieder fast 1000 Straßenbäume gefällt. Für ein Viertel der gefällten Bäume ist kein direkter Ersatz geplant. Besonders dramatisch ist der Verlust von über 200 alten Bäumen, die besonders wertvoll sind.

Hamburg, 28.02.2022 - Wie in jedem Jahr werden mehr Bäume gefällt als Nachpflanzungen vorgesehen sind: Zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem heutigen 28. Februar 2022 sind in Hamburg fast 1000 Straßenbäume gefällt worden. Für ein Viertel der gefällten Bäume ist kein direkter Ersatz geplant. Besonders dramatisch ist der Verlust von über 200 Bäumen, die aufgrund ihres Alters und der damit verbundenen Größe besonders wertvoll sind. Insgesamt steigt der Straßenbaumbestand erfreulicherweise seit 2018 wieder leicht an – im Vergleich zu 2009 beträgt das Defizit aber immer noch 7000 Bäume.



„Nicht nur die Sturmtiefs der vergangenen Tage sorgen für umstürzende Bäume, sondern auch die Hamburger Bezirke setzen die Säge locker an. Dabei ist die Rechnung eigentlich ganz einfach: Jeder gefällte Baum muss nachgepflanzt werden. Wenn dies am alten Standort nicht möglich ist, dann muss unbedingt ein neuer Standort für die Ersatzpflanzungen gefunden werden. Es darf nicht sein, dass einige Bezirke jedes Jahr mit einer negativen Baumbilanz enden“, mahnt Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg.



Insgesamt mussten in der vergangenen Baumfällsaison 947 Straßenbäume fallen, nur für 712 davon sind bereits Nachpflanzungen vorgesehen. In den Bezirken Wandsbek, Bergedorf und Mitte wurden die meisten Bäume gefällt. Lediglich der Bezirk Nord weist eine positive Bilanz auf. Unter den in diesem Jahr in den Bezirken gefällten Bäumen sind 22 Prozent alte Bäume (209 Bäume) mit einem Stammdurchmesser von mindestens 50 Zentimeter oder 157 Zentimeter Stammumfang. Diese alten Bäume haben sich über längere Zeit im Straßenraum etabliert und kommen mit den teils widrigen Bedingungen klar.



Auswertungen Fällstatistiken 2021/2022 aller Bezirke ( Fällungen / geplante Nachpflanzungen ):



Bezirk Altona* 106 / 104 (- 2)

Bezirk Bergedorf 213 / 184 (-29)

Bezirk Eimsbüttel 57 / 33 (- 24)

Bezirk Harburg 74 / 63 (- 11)

Bezirk Mitte 124 / 110 (- 14)

Bezirk Nord 60 / 62 (+ 2)

Bezirk Wandsbek 313 / 156 (- 157)

Gesamt: 937 / 702 (- 235)

Besonders alte Bäume besser schützen

„Der Altbaumbestand muss unbedingt geschützt werden, denn ein junger Baum kann einen alten mit großer Blätterkrone in seinen ökologischen Funktionen und in seiner Wirkung im Stadtbild nicht ansatzweise ersetzen. Er weist unter anderem nicht die gleiche Robustheit gegenüber Krankheiten und Luftverschmutzung auf wie ein alter, fest verwurzelter Baum“, erläutert Dr. Katharina Schmidt, Referentin für StadtNatur beim NABU Hamburg. Es besteht das Risiko, dass heute neu gepflanzte Bäume das Alter der jetzigen Straßenbäume gar nicht mehr erreichen und sich damit sowohl die Stadtökologie als auch das bislang grün geprägte Stadtbild langfristig verändern. Daher ist es umso wichtiger, dass Straßenbäume erhalten bleiben und dieser Erhalt in der Planung und Abwägung ein höheres Gewicht bekommt.



Um den Altbaumbestand schützen zu können, müssen frühzeitig geeignete Maßnahmen ergriffen werden. Dazu steht im rot-grünen Koalitionsvertrag von 2020: „Der langfristige Schutz und Erhalt der Straßenbäume und ganz besonders des Bestands an Altbäumen ist dem Senat ein wichtiges Anliegen. Für besonders wertvolle und alte Bäume sollen besondere Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen gelten.“ Leider lässt sich jedoch keine zahlenmäßige Übersicht über den Zustand des Hamburger Baumbestands betrachten (siehe Drs. 22/6665). Bisher gibt es keine öffentlichen Zahlen zum Erhalt von Bäumen im Bestand, wie etwa zu Krankheiten oder schwierigen Standortbedingungen.

Hintergrund Laut Straßenbaumkataster sind im Hamburger Straßenbaumbestand 40 Prozent der Bäume (fast 90.000) mindestens 50 Jahre alt, 100 Jahre alt und älter sind dann nur noch 6 Prozent (14.000). Diese Bäume gilt es unbedingt zu schützen. Die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) spricht bei vitalen und großkronigen Bäumen sogar schon ab einem Alter von 40 Jahren von schützenswerten Altbäumen, denn diese Bäume haben bereits „ihre Zukunftsfähigkeit aufgezeigt“ und haben unter anderem das Potential mit dem Klimawandel klarzukommen (zum gesamten Artikel). Diesem Alter entsprechen fast 60 Prozent des Hamburger Baumbestands.

