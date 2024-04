Baumfällbilanz 2023/2024

Hamburg verliert 836 Straßenbäume und pflanzt nicht ausreichend nach

Im letzten Winter wurden in Hamburg erneut über 800 Bäume gefällt. Ein Ersatz ist nur für 550 von ihnen vorgesehen. Der NABU kritisiert den schleichenden Verlust von Grünvolumen in der Stadt. Dass zumindest ein 1:1-Ausgleich möglich ist, zeigt der Bezirk Nord.

Am 25. April ist der Tag des Baumes. Der NABU Hamburg hat die Anzahl der Baumfällungen an Straßen der Herbst- und Wintermonate ausgewertet: Auch in der Fällsaison 2023/2024 (01.10. bis 29.02.) sind wieder mehr Bäume gefallen als Ersatz geplant ist. In den sieben Hamburger Bezirken mussten in der vergangenen Baumfällsaison 836 Straßenbäume fallen, nur für 550 davon sind bereits Nachpflanzungen geplant - das sind nur 66 Prozent. Einzig der Bezirk Nord weist wieder eine ausgeglichene Bilanz auf.



„Der NABU fordert erneut, dass jeder gefällte Baum ersetzt werden muss: Wenn weiterhin jedes Jahr mehr Straßenbäume gefällt als nachgepflanzt werden, droht ein schleichender Baumverlust. Kann aufgrund von zu wenig Abstand zu anderen Bäumen oder Bebauung nicht nachgepflanzt werden, muss eben ein neuer Standort gefunden werden. Der Bezirk Nord macht vor, dass das geht. Voraussetzung dafür ist allerdings eine gesicherte Finanzierung - der Senat muss die Bezirke mit adäquaten Mitteln für Nachpflanzungen, Pflege, Unterhaltung und Personal ausstatten“, sagt Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg.



Mehrere Bezirke (z.B. Altona, Eimsbüttel, Nord, Wandsbek) haben in den letzten Jahren Gutachten zu freien Pflanzstandorten im Straßenraum erstellen lassen. Diese können aber nur bepflanzt werden, wenn ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden – auch um überhaupt geeignete Wuchsorte für Straßenbäume zu schaffen. Damit der Bestand an Altbäumen erhalten werden kann, muss auch in die Unterhaltung investiert werden. Denn unter den in diesem Jahr in den Bezirken gefällten Bäumen sind wieder mindestens ein Fünftel alte Bäume (170 Bäume; ohne Altona) mit einem Stammdurchmesser von mindestens 50 Zentimeter oder 157 Zentimeter Stammumfang.



„Mit dem Verlust von alten Bäumen verschwinden auch wichtige Ökosystemdienstleistungen: Die Abmilderung des Stadtklimas, die Sauerstoffproduktion und Kohlenstofffixierung, die vor dem Hintergrund des Klimawandels von höchster Relevanz sind. Zusätzlich geht auch Lebensraum und Nahrung für zahlreiche Tierarten verloren. Diese Funktionen können durch neu gepflanzte junge Bäume nicht ersetzt werden – alte Bäume sind für die urbane Biodiversität äußerst wichtig“, sagt Dr. Katharina Schmidt, Referentin für StadtNatur.



Ökologisch am sinnvollsten ist es natürlich, den tatsächlichen Verlust an Grünvolumen mit deutlich mehr Nachpflanzungen auszugleichen. In den Bezirksversammlungen in Bergedorf und Wandsbek wurde bereits beschlossen, Straßenbäume 1:1,5 nachzupflanzen (Drs. 21/0499 und 21/0963), in Eimsbüttel soll sogar möglichst 1:2 ersetzt werden (Drs. 21/4253) – wenn dies aber nicht möglich ist (Drs. 22/12577) müssen dringend Lösungen gefunden werden, die Nachpflanzungen umzusetzen.

Bezirk Anzahl Fällungen Geplante Nachpflanzungen Differenz Altona* 142 59 -83 Bergedorf 116 82 -34 Eimsbüttel 113 74 -39 Harburg 131 91 -40 Mitte 55 42 -13 Nord 66 66 0 Wandsbek 213 136 -77 Gesamt 836 550 -286

Quellen: HamburgService – Online-Dienste der sieben Bezirksversammlungen, Fälllisten der Bezirke Oktober bis Februar, Stand 17.04.2024

*Quelle Zahlen Altona: Da Altona in den monatlichen Fälllisten keine Nachpflanzungen angibt beziehen sich die Zahlen auf die Jahresbilanz 2023: Drucksache 21-4793 Baumbilanz 2023 – öffentliche Bäume