Baumfällsaison 2019/2020

NABU Hamburg zieht erneut negative Bilanz

Hamburg verliert weitere 950 Straßenbäume. Für nur 674 Bäume sind bisher Nachpflanzungen geplant. Das ist nicht nur schlecht fürs Stadtklima. Auch als Brutstätte, Nahrungsquelle, Abgasfilter und Lärmschlucker erfüllen Bäume wichtige Funktionen.

Am 29. Februar 2020 endete die Baumfällsaison. Der NABU Hamburg hat auch in diesem Jahr die zur Baumpflege veröffentlichten Fällstatistiken aller Bezirke bilanziert. Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnte die Auswertung nun erst etwa zwei Monate später fertiggestellt werden. Das Fazit: Hamburg hat zwischen Anfang Oktober 2019 und Ende Februar 2020 wieder 950 Straßenbäume verloren. In dieser Größenordnung verschwinden Jahr für Jahr Bäume aus dem Straßenbild.



In der Bilanz der Fällstatistik werden insgesamt 674 geplante Nachpflanzungen angegeben. Die Bäume werden aber in der Regel nicht zeitgleich zur Fällung gepflanzt. Zudem kann ein nachgepflanzter junger Baum einen alten Baum mit großer Blätterkrone in seinen ökologischen Funktionen nicht vollwertig ersetzen. In den folgenden drei Bezirken wurden die meisten Stämme abgesägt: Wandsbek (269) Altona (143) und Mitte (138). Eine genaue Auswertung aller sieben Bezirke findet sich unten.

„Noch vor der Bürgerschaftswahl im Februar sprachen sich die Parteien in ihren Wahlprogrammen mit großer Mehrheit für den Erhalt von Straßenbäumen nach Anzahl und Volumen auf dem jetzigen Niveau aus“, erinnert Mascha Kurenbach, Referentin für Stadtnatur beim NABU Hamburg. „Wir fordern dringend, dass für die kommende Baumfällsaison Lösungen gefunden werden, wie dieses Versprechen auch umgesetzt werden kann. Wir können es uns einfach nicht leisten, im Schnitt pro Jahr fast 1.000 wertvolle Straßenbäume zu verlieren. Ein Trend, der sich auch negativ auf das Stadtklima auswirkt. Schon jetzt hatten wir einen sehr trockenen Frühling. Die Extremsommer der letzten zwei Jahre zeigen, dass gerade in Großstädten Bäume und freie Grünflächen unverzichtbar sind“, so Kurenbach.



Stadtbäume wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Neben Luftreinigung und Sauerstoffproduktion können Laubbäume bis zu 500 Liter Wasser pro Tag verdunsten und das Stadtklima abkühlen, vor allem in den heißen Wochen des Jahres. Dies schwächt den typischen Wärmeinseleffekt ab. Zusätzlich übernehmen Stadtbäume eine wichtige Funktion als Lebensraum für Tiere und tragen zum Erhalt der urbanen Artenvielfalt bei.



Die Angaben zu den Nachpflanzungen entsprechen einem Anteil von rund 71 Prozent aller Straßenbaumfällungen bezogen auf diese Saison. „Das Thema Nachpflanzungen ist essentiell, vor allem, weil unsere Straßenbäume mittlerweile auch durch den Trockenstress der letzten Jahre geschwächt sind. Das Augenmerk sollte darauf liegen, die Gründe für einen Abwärtstrend bei den Straßenbäumen aufzulösen“, gibt Mascha Kurenbach zu Bedenken.



Auswertungen Fällstatistiken 2019/2020 aller Bezirke ( Fällungen / geplante Nachpflanzungen ):



Bezirk Altona 143 / 141

Bezirk Bergedorf 136 / 121

Bezirk Eimsbüttel 81 / 46

Bezirk Harburg 79 / 30

Bezirk Mitte 138 / 112

Bezirk Nord 104 / 104

Bezirk Wandsbek 269 / 120

Hinweis: In einigen Fällen werden gefällte Bäume aufgrund von Dichtstand oder Naturverjüngung nicht ersetzt. Dies wurde in folgenden Bezirken als Grund genannt: Bergedorf (Dichtstand: 6 / Naturverjüngung: 0), Eimsbüttel (Dichtstand: 14 / Naturverjüngung: 20), Mitte (Dichtstand: 17 / Naturverjüngung: 0), Wandsbek (Dichtstand: 147 / Naturverjüngung: 0).