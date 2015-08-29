Das Wanderprogramm

Natur- und vogelkundliche Wanderungen

Jeden Monat führt der NABU zahlreiche halbtägliche und Ganztages-Wanderungen in Hamburg und näherer Umgebung durch. Kommen Sie mit und lassen Sie sich von unseren Naturführern seltene Tiere und Pflanzen zeigen. Fernglas nicht vergessen!

Absage: Sollten Sie eine Veranstaltung nicht wahrnehmen können, geben Sie Ihren Platz bitte für Andere frei. Dazu genügt eine kurze Mail an veranstaltung@NABU-Hamburg.de. Danke!



Die angegebenen Abfahrtzeiten sind ohne Gewähr!

F: Wanderungen in Feuchtgebiete. Wir empfehlen feste Stiefel oder Gummistiefel.



Fahrtkosten: Wenn nicht anders angegeben, gilt HVV-Großbereich. Bei Wanderungen, die einen Treff im Hbf. nennen, ergeben sich dort die anteiligen Kosten für Gruppentickets.



Spenden erbeten für Naturschutzprojekte !



Fernglas: Mitnahme empfehlenswert!



Hunde oder andere Haustiere dürfen leider nicht mit.



Teilnehmerbetreuung:

Franziska Rief

Tel.: (040) 69 70 89 - 30 erreichbar dienstags, von 10:00 bis 17:00 Uhr.

eMail: reisen@NABU-Hamburg.de



Wir brauchen Sie!



Wir suchen weitere (ehrenamtliche) Leiter/-innen für Wanderungen und Radtouren in Hamburg und der näheren Umgebung. Durch welches Gebiet Sie führen, entscheiden Sie selbst, gerne kann es Ihr persönliches „Lieblingsgebiet“ sein. Wünschenswert sind naturkundliche Kenntnisse, sie sind aber keine Voraussetzung!



Das Symbol zu dem Motto: „schau’n WIR mal“ macht deutlich, dass bei diesen Touren die schöne Landschaft im Vordergrund steht. Gerne dürfen die Teilnehmer ihr Wissen einbringen. Das soll den Einstieg als Wanderleiter/-in erleichtern. Na, wie wär’s? Das können Sie doch auch! Rufen Sie mich doch einfach einmal an, ich würde mich freuen, nur Mut.

Ihre Franziska Rief

Leiterin bei Reisen & Wandern

Tel.: 040 / 69 70 89 – 30 , erreichbar dienstags, 10:00 bis 17:00 Uhr.

E-Mail: reisen@NABU-Hamburg.de



Mai 2026

Sonntag, 10.5., 10:30 Uhr: Frühlingswanderung auf den Deichen von Finkenwerder

Frühlingswanderung auf den Deichen von Finkenwerder zur barocken Pfarrkirche in Neuenfelde mit der berühmten Arp Schnitger-Orgel. Auf den Deichen von Finkenwerder an der Alten Süderelbe über die Westerweiden, mit Blick auf das Airbus Werk, ins Alte Land nach Neuenfelde. Während der Wanderung werfen wir auch immer wieder einen Blick zurück anhand von Schautafeln und Erklärungen auf die große Sturmflut von1962 mit ihren Deichbrüchen an den Originalschauplätzen/ Wanderung 10 km/ Dirk Schneider/ Treff: am Anleger Finkenwerder (Dampfer Imbiss).

Rückfahrt mit dem Bus wieder zum Startpunkt. Einkehr in Neuenfelde oder Finkenwerder ist möglich/ Spende erwünscht/ Max. 12 Teilnehmer *innen

> ZUR ANMELDUNG



Dienstag, 12.5., 09:00 Uhr: Wanderung durch das Pietzmoor bei Schneverdingen

Das Pietzmoor ist das größte, renaturierte Hochmoor im Naturschutzgebiete Lüneburger Heide. Auf einem Bohlensteg laufen wir entlang des Moorerlebnispfads und informieren uns über den Lebensraum Moor. Dabei können wir das weiße Meer der Wollgrasblüte (Fruchtstände des Wollgrases) bewundern. Optional kann sich daran der Besuch der Akademie für Naturschutz auf dem Möhrhof anschließen, oder alternativ eine Einkehr mit traditioneller Buchweizentorte/ Wanderung ca. 8-9 Km, mäßiges Tempo mit Naturbeobachtungen, Rucksackverpflegung und Fernglas wird empfohlen/ Erika Schmedt/ Treff: Reisezentrum Hamburg Hbhf., mit RB41 um 9:36 Uhr Richtung Bremen, Umstieg in Buchholz (Stand: Nov. 2025, mit D-Ticket oder Tageskarte Niedersachsen)/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Dienstag, 26.5., 09:30 Uhr: Streckenwanderung entlang der Wandse

Streckenwanderung entlang der Wandse und der Berner Au zum U-Bahnhof Oldenfelde/ Wanderung 11 km/ Rucksackverpflegung/ Beatrix Tiedemann/ Treff: 9:30 Uhr vor der St. Gertrud Kirche, Immenhof 10. Hamburg AB/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Donnerstag, 28.5., 08:40 Uhr: Wanderung nach Rentzel

Wanderung durch die Bilsbek Niederung, das Kummerfelder Gehege und den Borsteler Wohld nach Renzel/ Wanderung 13 km/ Ingeborg Schuhart/ Treffen bis 8:40 Bahnhof Pinneberg Busbereich B. Weiter um 8:43 mit Bus X95 bis Ellerhoop, Arboretum (8:56)/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Donnerstag, 28.5., 18:00 Uhr: Entspannte Abendwanderung

Entspannte Abendwanderung mit kleiner Meditation in den Boberger Dünen. Wir lauschen dem Abendkonzert (Nachtigallen!) und gehen langsam zur Bille/ Wanderung ca. 5 km/ Renate Albrecht/ Treffpunkt 18 Uhr Bushaltestelle Schulredder, Bus 32 ab Mümmelmannsberg. Entfällt bei Dauerregen/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Samstag, 30.5., 08:00 Uhr: Winsener Marsch

Die „Kleientnahmstelle Krümse“ beeindruckt immer wieder durch die artenreiche Vogelwelt, wobei auch Seltenheiten dabei sein können/ Wanderung 8 km/ Ernst Schaumann/ Treffen Hbf vor dem Reisezentrum um 8:00 Uhr („9-Uhr“-Gruppenkarte?, HVV ABCD). Fahrt mit RE1 um 8:34 nach Winsen und weiter mit Bus 4405 bis Drage, Krummer Weg (an 9:45)/ Endeinkehr möglich, Fernglas mitnehmen empfehlenswert/ Rückfahrt evtl. über Bergedorf. An Hbf 16:10 oder 16:38/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG

Juni 2026

Ausgebucht - Anmeldung auf Warteliste: Sonntag, 7.6., 01:00 Uhr (!): Exklusive Nachtwanderung in der Lüneburger Heide (nur für NABU-Mitglieder!)

Die Lüneburger Heide ist ein wohlbekanntes Juwel, das nachts noch ganz anders wirkt und besondere Vogelbeobachtungen erlaubt. Wir wandern von Niederhaverbeck über Wümmeberg und Osterheide zum Tütsberg und Wulfsberg. Trittsicherheit bei sehr wenig Licht erforderlich/ Wanderung 12 km/ Ernst Schaumann, Krzysztof Wesolowski/ Fahrt im Kleinbus ab NABU-Geschäftsstelle Klaus-Groth-Straße 21 nachts um 1:00 Uhr. Endeinkehr mit Frühstück (im Preis inbegriffen). Rückkehr ca. 10 Uhr. Anmeldung durch Zahlung von 35 Euro auf das Konto von Reisen & Wandern. Kennwort Heide26/ Max. 8 Teilnehmer*innen



Mittwoch, 10.6., 10:43 Uhr: Hamburgs andere Flüsse

Radtour an der Wandse/ Radtour ca. 21 km, gemächliches Tempo, viele Stopps, wenn das Wetter passt, auch zum Baden/ Fernglas, Badezeug und Wasser mitbringen empfehlenswert/ Entfällt bei Regen / Renate Albrecht/ Treffen 10:43 Uhr U-Bahn Ahrensburg Ost/ Spende erwünscht / Max. 12 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Donnerstag, 18.6., 09:00 Uhr: Wanderung bei Langenlehsten

Wir wandern durch die „100 Felder der Vielfalt“ direkt an der ehemaligen Zonengrenze mit einem besonderen Artenreichtum/ Wanderung 8 km, Fernglas mitnehmen empfehlenswert/ Ernst Schaumann/ Treffen Hbf vor dem Reisezentrum um 9:00 Uhr (9-Uhr-Gruppenkarte?). Fahrt mit RE1 um 9:22 nach Büchen (an 9:53). Weiter mit Bus 8850 (ab 9:59) bis Fortkrug (an 10:16). Rückfahrt von Langenlehsten Wiesengrund 16:39, an Hbf 17:38/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Mittwoch, 24.6., 09:00 Uhr: Wanderung durch das schöne Estetal

Wanderung durch das schöne Estetal von Heimbruch über Nindorf nach Buxtehude-Ottensen/ Wanderung 12 km/ Ingeborg Schuhart/ Treffen 9:00 Uhr Buxtehude auf dem Bahnsteig. Weiter um 9:13 mit Bus 2038 bis Pippensen, Abzw. Heimbruch (9:23)/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Juli 2026

Samstag, 4.7., 09:58 Uhr: Von Neu Wulmstorf nach Neugraben: Wanderung durch den Moorgürtel

Wir wandern über die Buxtehuder Moore, neu entstandene Biotope an der A26 West, Dritte Meile und Francoper Moor/ Wanderung 11 km/ Ernst Schaumann/ Anreise S5 von Hbf (ab 9:22) bis Neu Wulmstorf (an 9:58)/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG









Donnerstag, 23.7., 09:25 Uhr: Wanderung am Großensee und um den Mönchteich

Wanderung 11 km/ Ingeborg Schuhart/ Treffen Rahlstedt Busbahnhof 9:25. Weiter um 9:34 mit Bus 364 bis Lütjensee Am Sportplatz (10:00)/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Sonntag, 26.7., 10:00 Uhr: Wanderung durch NSG`s Stellmoorer Tunneltal, Höltigbaum und Ahrensburger Tunneltal bis U-Bahn Station Ahrensburg-West

Wanderung durch die drei Naturschutzgebiete mit Beobachtung der Flora und Fauna/ Wanderung 12km/ Bitte Fernglas mitnehmen. Bitte keine Hunde. Entfällt bei Dauerregen/ Karin Stehnck, Matthias Weiner/ Treff: HVV-Bushaltestelle 24 er, Saseler Straße/Dassauweg/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG



Dienstag, 28.7., 09:00 Uhr: Der Höpen und der Heidegarten/Schneverdingen

Im Heidegebiet Höpen werden wir neben der klassischen Heide-Kulturlandschaft die größte zusammenhängende Wildkräuter- und Magerrasenwiese im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide sehen. Selten gewordene Schmetterlinge lassen sich dort beobachten. Der Heidegarten in Schneverdingen beherbergt über 200 Heidepflanzen aus aller Welt und in allen Farben, die die Heide zu bieten hat/ Wanderung 12 Km mäßiges Tempo mit Naturbeobachtungen/ Sonnenschutz, Rucksackverpflegung und Fernglas werden empfohlen/ Erika Schmedt/ Treff: Reisezentrum Hamburg Hbhf., mit RB41 Richtung Bremen, Umstieg in Buchholz (Stand Nov. 2025, mit D-Ticket oder Tageskarte Niedersachsen)/ Spende erwünscht / Max. 20 Teilnehmer*innen

> ZUR ANMELDUNG

Weitere Reiseangebote