Hier finden Sie alle Termine zu den Torf-Tagen 2021 des NABU Hamburg, bei denen sich eine Woche lang alles um Moor- und Klimaschutz dreht.

Torf-Tage finden nur digital statt Alle Führungen und Info-Stände vor Ort müssen leider entfallen Aufgrund der Einschränkungen zum Schutz vor Corona entfallen alle geplanten Führungen durch Hamburger Moore und Info-Stände zu torffreiem Gärtnern im Rahmen der Torf-Tage. Umso mehr freut sich der NABU, mit möglichst vielen Menschen bei den beiden Online-Diskussionen und beim digitalen Pub-Quiz ins Gespräch zu kommen!

Fr., 19.3., 18:00-20:00 Uhr: ONLINE: Was hat Torf mit dem Klima zu tun?

Den digitalen Auftakt für die Torf-Tage macht eine spannende Diskussionsrunde rund um die Fragen: Warum ist Moorschutz Klimaschutz? Wie geht die Politik mit der Ressource Torf und unseren Mooren um? Was passiert eigentlich in Hamburg und auf Bundesebene für den Moorschutz? Wie können wir unsere Torfnutzung reduzieren?



Diskutieren Sie mit unseren Gästen: Felix Grützmacher (Referent für Moorschutz, NABU Bundesverband)

Hans Stökl (Management Schutzgebiete, Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft Hamburg)

Ulrike Sparr (Sprecherin für Umwelt, Natur und Kreislaufwirtschaft, GRÜNE Hamburg) Moderation:



Malte Siegert (Vorsitzender, NABU Hamburg)

Anne Ostwald (Referentin für Moorschutz, NABU Hamburg)

ENTFÄLLT: Sa., 20.3., 11:00-14:00 Uhr: Open Door im Flaßbargmoor

Tag der offenen Tür. Infos zu torffreiem Gärtnern und zur Geschichte des Flaßbargmoores, dem letzten Relikt der ursprünglichen Moorlandschaft Osdorfs und Lurups.



ENTFÄLLT: Sa., 20.3., 12:00-16:00 Uhr: Torffreies Gärtnern im BrookHus

Info-Stand. Herstellung torffreier Gartenerde, Informationen zur Entstehung von Mooren u. deren Bedeutung für Natur- und Klimaschutz.

ENTFÄLLT: So., 21.3., 11:00-14:00 Uhr: Torffreies Gärtnern im NABU-Naturgarten

Info-Stand. Herstellung torffreier Gartenerde, Informationen zu Pflanzen und Anlage von torffreien Gärten.



ENTFÄLLT: So., 21.3., 15:00-17:00 Uhr: Stadtentwicklung auf Torfboden

Naturkundliche Führung. Im Süderelberaum wächst der Druck auf die Natur. Daimler-Erweiterung, A26 Ost und andere Vorhaben werden aktuell auf wertvollen Moorflächen geplant. Machen Sie sich ein Bild vor Ort.

ENTFÄLLT: Mo., 22.3., 16:00-18:00 Uhr: Das Raakmoor im Wandel der Zeit

Naturkundliche Führung. Enstehung des Raakmoors, Torfabbau und Nutzungsgeschichte sowie Renaturierungsmaßnahmen und moortypische Pflanzen und Tiere.



ENTFÄLLT: Mi., 24.3., 14:00-17:00 Uhr: Hamburgs lebendiger Torfspeicher

Naturkundliche Führung. Der Moorgürtel ist Hamburgs größter Torfspeicher und unser größtes Naturschutzgebiet. Lernen Sie seine Geschichte, Bedeutung sowie seine Tier- und Pflanzenwelt kennen.

Do., 25.3., 18:00-20:00 Uhr: ONLINE: Torf und ich!

NAJU und NABU Hamburg laden zu einer spannenden Online-Diskussionsveranstaltung ein. Haben Sie sich schon einmal gefragt, wo sich „Torf“ in Ihrem Alltag versteckt? Ob im Supermarkt, Gartencenter oder auf dem Sportplatz, ohne Torf kann vieles aktuell nicht produziert werden. Gemeinsam mit verschiedenen Expert*innen aus den Bereichen Verbraucherschutz, Gartenbau und klimaverträglicher Ernährung wollen wir diskutieren, wie wir mit unserem Verhalten zu mehr Moor- und Klimaschutz beitragen können und welche Rahmenbedingungen von der Politik für eine wirkliche Reduzierung der Torfnutzung geschaffen werden müssten.



Diskutieren Sie mit unseren Gästen: Dr. Gerlinde Michaelis (Leiterin Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau, Landwirtschaftskammer Niedersachsen)

Jana Fischer (Verbraucherzentrale Hamburg)

Ronja Krebs (NABU Bundesverband) Moderation:



Miriam Przybilla (NAJU Hamburg)

Anne Ostwald (Referentin für Moorschutz, NABU Hamburg)

ENTFÄLLT: Fr., 26.3., 14:00-17:00 Uhr: Der Duvenstedter Brook, ein Moor mit Geschichte

Naturkundliche Führung. Entstehung der Hoch- und Niedermoore, Torfabbau, Klimaschutz, Trocken- und Feuchtheiden, Tiere und Pflanzen, Renaturierungs- und Pflegemaßnahmen.

Fr., 26.3., 19:00-21:00 Uhr: ONLINE: The Moor you know, the better – das ultimative Pub-Quiz!

Online-Veranstaltung als Abschluss der Torf-Tage. Digitaler Ratespaß für Naturfreund*innen. Sie wissen viel über Moore, Klimawandel, Natur und Artenvielfalt? Sie raten gern und wollen endlich mal wieder gemeinsam mit anderen Menschen einen interessanten und lustigen Abend verbringen?

Dann sind Sie bei unserem Pub-Quiz genau richtig. In mehreren Raterunden lösen Sie als Team Fragen rund um Natur und Umweltthemen. Sie können sich als Einzelperson oder als Team anmelden. Alle Infos zur Anmeldung finden Sie direkt beim Anmeldeformular.



Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, winken tolle Preise! Hauptpreis ist eine exklusive Führung für das Gewinnerteam durch das Wittmoor mit Michel Obladen von der NABU-Stadtteilgruppe Alstertal. Weitere Preise sind torffreie Pflanzerde sowie Infomaterialien zum naturnahen Gärtnern.





Torf-Tag für Schüler*innen!

Neues Umweltbildungsangebot zu Moor- und Klimaschutz

Der Projekttag kann auch über die Torf-Tage hinaus beim NABU Hamburg gebucht werden.



Thema: Moor-Ökologie und Moor-/Klimaschutz

Beschreibung: Was ist eigentlich ein Moor und wie entsteht es? Welche typischen Pflanzen und Tiere findet man im Moor? Was macht Moore so besonders und was haben sie mit dem Klima(wandel) zu tun? Neben einer kleinen Einführung zur Ökologie und Geschichte des Moores im Naturschutzgebiet „Duvenstedter Brook“ kann bei einer Exkursion das Moor vor Ort direkt erlebt werden. Anschließend können Schüler*innen selbständig durch Experimente die Eigenschaften und Besonderheiten von Mooren für den Klimaschutz untersuchen.

Dauer: Projekttag (ca. 4 Stunden, vormittags)

Zielgruppe: 5. bis 10. Klasse

Treffpunkt: Naturschutzinformationshaus „Duvenstedter BrookHus“, Duvenstedter Triftweg 140, 22397 Hamburg

Kontakt und Buchung: Dr. Stefanie Zimmer, naturerleben@NABU-Hamburg.de



Weitere Umweltbildungsangebote des NABU Hamburg finden Sie unter: www.NABU-Hamburg.de/umweltbildung.



