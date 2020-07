Online beim NABU: Moorschutz ist Klimaschutz?

Digitale Vortragsreihe vom 29.7.-12.8.2020

Vom 29. Juli bis 12. August 2020 bietet der NABU Hamburg drei digitale Vorträge rund um die Themen Moor und Klimaschutz an. Melden Sie sich jetzt an!

Moorschutz erhält in der aktuellen Klimadebatte eine immer größere Aufmerksamkeit. Tatsächlich sind Moore ungeheuer wichtige Kohlenstoffspeicher, denn Pflanzen werden im nassen Moor nicht vollständig zersetzt und bilden so Torf. Pflanzen bestehen aus Kohlenstoff, der im Torf verbleibt und nicht in Form von Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre gelangt. Eine ein Meter dicke Torfschicht enthält ungefähr so viel Kohlenstoff wie die sechsfache Fläche eines hundertjährigen Waldes! Moore zu erhalten erscheint demnach als eine wichtige Konsequenz, nicht nur als Lebensraum für viele gefährdete Pflanzen und Tiere.

Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Denn diese wichtige Speicherung funktioniert in einem Moor nur, wenn es intakt ist. In Deutschland sind jedoch über 95 % der ursprünglichen Moorflächen degeneriert und die Mehrzahl unserer Moorböden wird land- und forstwirtschaftlich genutzt. Mit fatalen Folgen für die Treibhausgasbilanz, denn zerstörte und genutzte Moore sind eine Quelle für Treibhausgase. Die seit Jahrtausenden im Torf gespeicherten Pflanzen werden zersetzt und es wird Kohlenstoffdioxid ausgestoßen. Dazu kommen andere Gase wie Methan und Lachgas, die bei Fäulnisprozessen entstehen und eine noch schädlichere Wirkung auf unser Klima haben.



„Moorschutz ist Klimaschutz“ ist also eine durchaus komplexe Aussage. Welche Rolle Moorschutz in der Klimaschutzdebatte spielen sollte, wollen wir anhand dieser digitalen Vortragsreihe mit Ihnen diskutieren. Wie funktioniert eine Moorrenaturierung? Welche Auswirkungen hat sie auf das Klima? Können wir alle zerstörten Moore renaturieren? Welche anderen Wege müssen wir bei der Moornutzung gehen? Welche Anreize können durch die Klimaschutzleistung der Moore für praktischen Moorschutz geschaffen werden? All diese Fragen wollen wir mit spannenden Einblicken in die Praxis beleuchten.



Anmeldung zur Online-Veranstaltung

Die Veranstaltungsreihe besteht aus drei Terminen, jeweils an einem Mittwochabend um 18 Uhr. Eine Anmeldung ist für jeden Abend zwingend erforderlich, denn auch die digitalen Sitzplätze sind begrenzt! Sie erhalten bei der Anmeldung alle Informationen zur Teilnahme. Zur Anmeldung benutzen Sie bitte die Anmeldeformulare auf dieser Webseite (s. unten).

Die Online-Veranstaltung wird genauso ablaufen, wie unsere „normalen“ NABU-Veranstaltungen in unserer Geschäftsstelle: Ein spannender Vortrag und anschließend Zeit für Fragen und Diskussion.

Jeder Vortragsabend steht für sich und alle Vorträge werden im Nachgang hier als Video veröffentlicht (es wird dabei nur der Fachvortrag aufgezeichnet und veröffentlicht). Eine Teilnahme an allen Terminen ist also nicht erforderlich, aber natürlich sehr empfehlenswert.



Programm:

Mittwoch, 29.7., 18 Uhr: Was kann und muss praktischer Moorschutz für den Klimaschutz leisten? Erfahrungen aus dem EU-Projekt „Peat Restore“

Referent: Andreas Herrmann, NABU Bundesverband

Mittwoch, 5.8., 18 Uhr: Klimaverträgliche Landwirtschaft auf Moor? Das Konzept der Paludikultur

Referent: Moritz Kaiser, Michael Succow Stiftung

Mittwoch, 12.8., 18 Uhr: Moorschutz als Geldanalage? Erfahrungen mit MoorFutures in Schleswig-Holstein

Referentin: Ute Ojowski, Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein

Kontakt und Moderation: Anne Ostwald, Referentin für Moorschutz, ostwald@NABU-Hamburg.de, Tel.: 040 / 69 70 89 - 38

