Flaßbargmoor - Moorgebiet in Hamburg-Lurup

Pflegeeinsatz und Tag der offenen Tür am 27. August 2022!

Das Flaßbargmoor ist ein letzter Rest der ausgedehnten Osdorfer und Luruper Moore. Es befindet sich zwischen den Straßen Böttcherkamp und Flaßbarg in Lurup.

Samstag, 27.8., 10:00 Uhr: MOOR-Aktionstag im Flaßbargmoor

Pflegeeinsatz für mehr Moor in Hamburg / Jede helfende Hand ist willkommen. / NABU Hamburg / Der Treffpunkt wird nach der Anmeldung bekannt gegeben. Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsbrechtigeten teilnehmen. / Max. 20 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=994&id=412



Am gleichen Tag findet auch der Tag der offenen Tür im Flaßbargmoor statt. Beginn: 10 Uhr. Für den Tag der offenen Tür ist keine Anmeldung erforderlich.



Ein Moor mitten im Wohngebiet? Eher ein Wohngebiet im Moor! Osdorf und Lurup waren einst von einer weitläufigen Moor- und Heidelandschaft geprägt. Nach dem Abschmelzen des Eisschildes der letzten Eiszeit entstand ein großer See, der über die Jahrtausende verlandete und zu einem Niedermoor wurde. An höher gelegenen sandigen Bereichen wuchsen Heiden. Das Osdorfer Torfmoor umfasste einst 400 Hektar, von denen heute das ungefähr 4,8 Hektar umfassende Flaßbargmoor erhalten geblieben sind. Es ist somit das letzte Relikt dieser ursprünglichen Landschaft und erfüllt in einem dicht bebauten Gebiet wichtige Funktionen als Rückzugsraum für Tiere und Pflanzen, als Trittbrett im Biotopverbund sowie für das lokale Klima.



Jahrzehntelang wurden die Flächen vom Verein zum Erhalt des Flaßbargmoores e.V. betreut und mit viel ehrenamtlicher Arbeitszeit renaturiert. Seit 2016 hat der NABU Hamburg die Pflege der Flächen übernommen und sie von der Stadt Hamburg gepachtet. Ziel ist es die Renaturierung der Kleingewässer, Feuchtwiesen, des Bruchwaldes und der Heidefläche weiterzuführen. Über eine Förderung der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) sollen größere Naturschutzmaßnahmen in 2018 umgesetzt werden. Dies erfolgt auch in enger Abstimmung mit dem Bezirk Altona. Langfristig setzen wir uns dafür ein, das Flaßbargmoor als Naturdenkmal auszuweisen und somit auch rechtlich zu sichern.

WEitere Infos zum Moorschutz