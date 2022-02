Der NABU informiert: So kann man torffreie Erden selber herstellen

NABU gibt praktische Tipps an Infoständen am Duvenstedter BrookHus, in Langenhorn und Alsterdorf

Viele Infos zum Moorschutz und praktische Tipps zum torffreien Gärtnern gibt der NABU an Infoständen am BrookHus, in Langenhorn und in Alsterdorf.

Torffrei Gärtnern - Foto: NABU/Sebastian Hennigs

Pflanzarbeit mit torffreier Erde - Foto: NABU/Sebastian Hennigs

Torfabbau - Foto: Willi Rolfes

Torffreie Blumenerde - Foto: Helge May

Wenn im Frühling die Gartensaison wieder startet, steigt die Nachfrage nach Blumenerde. Dabei ist vielen Menschen nicht bekannt, dass sich in den Plastiksäcken mit der Aufschrift „Erde“ größtenteils Torf befindet – der Stoff, aus dem unsere Moore bestehen. Jedes Jahr werden immense Mengen an Torf abgebaut. Einen Großteil verschlingt der Gartenbau. Auch in Privatgärten kommt torfhaltige Erde zum Einsatz. Ohne es zu wissen, tragen viele Hobbygärtner*innen dazu bei, dass unersetzliche Moorlandschaften verloren gehen. Nicht nur für viele seltene Pflanzen- und Tierarten, auch für unser Klima ist der Torfabbau fatal: Dadurch werden große Mengen Treibhausgase freigesetzt, die den Klimawandel beschleunigen. Dabei ist der Einsatz von Torf gar nicht nötig, um einen blühenden Garten zu haben. Es gibt kostengünstige und klimafreundliche Alternativen.



Worauf Gartenbesitzer*innen in der Pflanzsaison achten sollten und wie man torffreie Blumenerde ganz einfach selber herstellen kann, darüber informiert der NABU in diesem Monat an verschiedenen Infoständen in Hamburg. Die Termine in der Übersicht:



Am Sonntag, den 13. März, von 12 - 16 Uhr am BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140

Vor Ort informieren Dr. Stefanie Zimmer und Heinz Peper vom NABU Hamburg.

Themen: Herstellung torffreier Gartenerde, Informationen zur Entstehung von Mooren und deren Bedeutung für Natur- und Klimaschutz.



Am Samstag, den 26. März auf dem Langenhorner Markt in Hamburg-Nord

Vor Ort informiert die NABU Gruppe Langenhorn/ Fuhlsbüttel.

Themen: Herstellung torffreier Gartenerde, Informationen zur Entstehung von Mooren und deren Bedeutung für Natur- und Klimaschutz.



Am Sonntag, den 27. März von 11 - 14 Uhr: NABU-Naturgarten Alsterdorf, Bebelallee nahe Deelböge

Vor Ort informiert die NABU-Gruppe Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek.

Themen: Herstellung torffreier Gartenerde, Informationen zu Pflanzen und zur Anlage von torffreien Gärten.



Weitere Termine folgen.





Weitere Infos zum Thema