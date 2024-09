Ihre Unterstützung für den Hamburger Zukunftsentscheid

„Fridays For Future“ haben mit dem „Hamburger Zukunftsentscheid“ eine erfolgreiche Volksinitiative auf den Weg gebracht. Im zweiten Schritt müssen zwischen dem 28.09. und 18.10.2024 rund 65.000 gültige Unterschriften gesammelt werden.

Mit der Klimaneutralität bis 2045 hinkt Hamburg anderen Bundesländern hinterher. In 7 Bundesländern ist Klimaneutralität bis 2040 bereits Gesetz, von der Landesregierung geplant oder im Koalitionsvertrag vereinbart. Dabei sind Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Rheinland-Pfalz will sogar “zwischen 2035 und 2040 […] Klimaneutralität erreichen”. Und viele Landesverwaltungen wollen bis 2030 klimaneutral sein.



Mit dem Zukunftsentscheid bekommt auch Hamburg ein Klimaneutralitätsziel, das bundesweit wettbewerbsfähig ist. Dabei sollen alle Klimaschutzmaßnahmen sozialverträglich gestaltet und verbindliche jährliche Klimaschutzziele mit Korrekturmechanismen festgelegt werden. Und: Bereits 2040 soll Hamburg klimaneutral sein. Selbst die Wirtschaft sagt: Das schaffen wir!



Der NABU Hamburg unterstützt gemeinsam mit vielen Partner*innen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft den Hamburger Zukunftsentscheid, initiiert von "Fridays for Future". Bis zum 18.10.2024 benötigt der Zukunftsentscheid 100.000 Unterschriften. Die brauchen wir, um das Volksbegehren zu gewinnen. Nur dann kann mit der Bundestagswahl 2025 in einer Volksabstimmung unser Gesetz beschlossen werden.

Schon jetzt kann man Unterlagen online bestellen und dann einfach von Zuhause unterschreiben. Es dauert weniger als eine Minute und kostet nichts.

Unterstützen Sie den Zukunftsentscheid mit Ihrer Unterschrift!

Um den Hamburger Zukunftsentscheid zum Erfolg zu führen, kommt es auf Ihre Unterschrift an. In nur drei einfachen Schritten können Sie beim Zukunftsentscheid dabei sein. (Bedingungen: Erstwohnsitz in Hamburg, mind. 16 Jahre alt, Deutsche Staatsangehörigkeit):



1. Unterschreiben Sie die Liste, die Sie online herunterladen und ausdrucken können,

2. stecken Sie die Liste in einen adressierten Umschlag,

3. und schicken Sie den Brief ab.



Auf diesem Weg leisten Sie einen wichtigen Beitrag für Hamburgs klimaneutrale Zukunft! Herzlichen Dank für Ihr Engagement!





Briefwahlunterlagen herunterladen Seit dem 07.09. kann man sich das Eintragungsformular herunterladen und zu Hause ausdrucken. Das kann dann ausgefüllt per Post an die Behörde geschickt werden. Die Adresse dazu steht direkt im Eintragungsformular. Hier geht's zu den Briefwahlunterlagen