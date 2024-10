Großer Erfolg im Wiesenvogelschutz

NABU kauft weitere Wiese in der Elbtalaue

Dank zahlreicher Spender*innen und Pat*innen konnte der NABU Hamburg eine 1,25 Hektar große Wiese kaufen und so sein Schutzgebiet in der Elbtalaue erweitern. Ein großer Erfolg, um Lebensraum für das bedrohte Braunkehlchen dauerhaft zu erhalten.

Seit 1973 baut der NABU Hamburg in der Elbtalaue ein großes Schutzgebiet auf. Der Naturschatz beherbergt Wiesen, Wälder, Moore, Trockenrasen und Gewässer. Lebensraum für viele seltene Tierarten: Biber fällen Bäume, Fischotter schwimmen in den Flüssen, imposante Seeadler kreisen über der Elbe und scheue Kraniche trompeten aus den Wiesen. Hier blühen Schwertlilien, Orchideen und andere seltene Pflanzen. Diese besondere Artenvielfalt will der NABU erhalten.



Über 520 Hektar in sechs Projektgebieten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt besitzt der NABU bereits. Ende Oktober hat der NABU, mit großer Unterstützung von Spender*innen, eine weitere Wiese gekauft. Sie ist rund 1,25 Hektar groß und grenzt direkt an die NABU-Flächen in den Pevestorfer Wiesen am Fuße des Höhbecks an. Die feuchten Wiesen sind letzte Zuflucht für Wiesenvögel, wie Braunkehlchen und Kiebitz. Diese Arten nehmen bundesweit rapide ab und sind auch in den Pevestorfer Wiesen stark zurückgegangen. Je größer die geschützten Bereiche für diese Arten sind, desto eher können sich ihre Bestände erholen. Der NABU besitzt über 80 Hektar in diesem Gebiet.



Der Kauf der Wiese ist jedoch nur ein erster Schritt. Bei der Pflege gibt es viel zu beachten, damit die Artenvielfalt erhalten wird. „Der NABU arbeitet vor Ort eng mit Landwirten zusammen“, erklärt Rolf Bonkwald, Leiter der NABU-Arbeitsgemeinschaft Elbtalaue. „Braunkehlchen und Kiebitz brüten auf dem Boden. Fährt man zu früh mit schwerem Gerät auf eine Wiese hat das fatale Folgen. Gleichzeitig müssen Wiesen gemäht werden. Sonst verlieren sie ihre Artenvielfalt und die Vögel ihre Nahrung. Nur gemeinsam mit der Landwirtschaft können wir die Wiesenvögel retten.“ Seit einigen Jahren werden die NABU-Flächen in den Pevestorfer Wiesen mit wenigen Hochlandrindern beweidet. Diese schonende Bewirtschaftung sorgt für ideale Bedingungen für die Wiesenvögel.



Der NABU dankt allen Spender*innen, die den Landkauf in den Pevestorfer Wiesen möglich gemacht haben. Gemeinsam schenken wir dem Braunkehlchen und vielen anderen Arten eine Zukunft.



Weitere Informationen