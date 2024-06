Elbtalaue ist der geläufige Begriff für den niedersächsischen Elbabschnitt von Schnackenburg bis kurz vor Lauenburg. Das Gebiet weist eine besondere Artenvielfalt auf, bedingt durch den Übergang vom feucht-atlantischen zum trocken-kontinentalen Klima. So haben etliche Arten hier einen Lebensraum. Das Ziel des NABU Hamburg ist es, diese besonderen Naturräume zu erhalten. Die Naturschutzarbeit in der Elbtalaue begann bereits in den 1970er Jahren, als die letzten Kranichbrutpaare zu verschwinden drohten. Seither bemüht sich der NABU Hamburg, besonders wertvolle Lebensräume für eine Vielzahl an Tier- und Pflanzenarten langfristig durch Flächenkäufe zu sichern.

