NABU Hamburg begrüßt 30.000stes Mitglied

Deutliches Zeichen für wachsende Bedeutung von Natur- und Artenschutz in Hamburg

Starke Basis für den Schutz der Natur: Der NABU Hamburg heißt sein 30.000 Mitglied willkommen! Dank dieser breiten Unterstützung kann sich der NABU auch weiterhin erfolgreich für Tiere, Pflanzen und ihre Lebensräume in der Hansestadt einsetzen.

Hamburg, September 2023 - Seit über 115 Jahren setzt sich der NABU Hamburg für die Natur in und um unsere Stadt ein. Nun knackt Hamburgs größter Umweltverband die Marke von 30.000 Mitgliedern. Eine junge Familie aus Groß Borstel ist dem NABU beigetreten, um die praktische Naturschutzarbeit des NABU zu unterstützen. NABU-Landesgeschäftsführer Tobias Hinsch begrüßte die dreiköpfige Familie persönlich in der NABU-Geschäftsstelle und überreichte ein kleines Willkommensgeschenk.



„Die Arbeit des NABU lebt von seinen Mitgliedern und Ehrenamtlichen. Eine stetig wachsende Mitgliederzahl ist in Zeiten ökologischer Krisen und politischer Tatenlosigkeit entscheidend für unsere Aufgabe als Anwalt der Natur. Jedes neue Mitglied stärkt unsere finanzielle Unabhängigkeit und verleiht uns mehr Gewicht in der politischen Arbeit zum Wohle der Natur in Hamburg. Mit mittlerweile 30.000 Mitgliedern ist der NABU der stärkste Umweltverband in Hamburg und zählt sogar mehr Mitglieder als alle in der Hamburgischen Bürgerschaft vertretenen Parteien zusammen. Das ist ein deutliches Zeichen für die wachsende Bedeutung des Natur- und Artenschutzes in unserer Stadt“, sagt Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg.



„Wir wohnen zwischen Niendorfer Gehege und dem Eppendorfer Moor, direkt an Tarpenbek und Kollau. Uns ist nach dem Umzug direkt aufgefallen, dass der NABU in unserer Nachbarschaft schon einige Spuren hinterlassen hat, zum Beispiel bei der Renaturierung der Stadtbäche. Auch unser Sohn ist begeistert von den unterschiedlichsten Tieren hier, insbesondere unserem Graureiher in der Nachbarschaft. Wir haben dann immer wieder von weiteren Aktionen erfahren, die der NABU organisiert, um die Natur zu schützen. Wir sind dem NABU beigetreten, damit Groß Borstel auch in Zukunft ein grüner Stadtteil mit einer faszinierenden Artenvielfalt bleibt“, sagt Jessica Twachtmann, die den NABU Hamburg ab sofort gemeinsam mit ihrem Mann Paul und ihrem Sohn mit einer Familienmitgliedschaft unterstützt.



Der NABU Hamburg bietet vielfältige Möglichkeiten sich zu engagieren und für die Natur aktiv zu werden. NABU-Aktionstage an Gewässern, in Mooren oder auf Wiesen stehen allen Naturinteressierten zur Mitarbeit offen. Mit insgesamt über 500 Terminen pro Jahr ist der NABU mit seinem Veranstaltungsprogramm in ganz Hamburg präsent. Darüber hinaus bietet die Naturschutzjugend (NAJU) für Kinder und Jugendliche zahlreiche Angebote.



Insgesamt elf Fach- und 18 Stadtteilgruppen bilden das Rückgrat des Landesverbandes. Sie widmen dem Natur- und Umweltschutz in Hamburg jedes Jahr zigtausende Stunden unentgeltlicher Arbeit. Sie leisten konkrete Naturschutzarbeit vor Ort, insbesondere in den Naturschutzgebieten. Dazu gehören praktische Biotoppflegearbeiten in den Betreuungsgebieten, Bestandsaufnahmen der Tier- und Pflanzenwelt, Artenschutzmaßnahmen, Kontakte zu Bezirksämtern und bezirklichen Gremien, aber auch lokale Öffentlichkeitsarbeit, darunter verschiedene naturkundliche Führungen, Vorträge und Ausstellungen.



Übrigens: Eine NABU-Mitgliedschaft lässt sich auch prima verschenken - etwa als ideales Weihnachtsgeschenk für Naturfans. Sprechen Sie uns gerne an!

