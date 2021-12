NABU begrüßt Ausbau der Landstromversorgung für die Schifffahrt in Hamburg

Verbindliche Abnahme von Landstrom muss Ziel sein

Der NABU begrüßt den beschlossenen Ausbau von Landstrom an verschiedenen Liegeplätzen im Hamburger Hafen. Zugleich muss die Abnahme von Landstrom aber verbindlich werden.

Hamburg, 9. Dezember 2021 - Seit vielen Jahren setzt sich der NABU für saubere Luft in Schifffahrt und Häfen ein. Deswegen begrüßt der NABU Landesverband Hamburg, dass die Hansestadt Hamburg den Ausbau der Landstromversorgung sowohl für Containerschiff-Liegeplätze als auch für die Kreuzfahrtterminals umsetzt. Dieser Schritt ist für die Gesundheit der Menschen vor Ort wichtig und gleichzeitig eine bedeutende Maßnahme zur Reduzierung schädlicher Klimagase während der Liegezeit, so die Überzeugung des NABU.



„Das Engagement des NABU für saubere Luft in Häfen hat sich gelohnt, denn ohne unsere jahrelange Beharrlichkeit wäre Hamburg nicht zum Vorreiter für Landstromversorgung bei Kreuz- und Handelsschifffahrt geworden. Heute kommen internationale Hafenvertreter nach Hamburg, um sich anzuschauen, wie vor allem deutsche Technologie stark belasteten Hafenstädten bei Luftreinhaltung und Klimaschutz gute Dienste leisten kann. Aber: allein kostspielige Landstromanlagen vorzuhalten, nutzt wenig, wenn die Reeder aus Kostengründen die Abnahme von „grünem Strom“ verweigern. Oder wenn Schiffe nicht ausgerüstet sind, um Landstrom zu beziehen. Deswegen muss es politisches Ziel sein, spätestens bis zur geplanten Fertigstellung der Anlagen 2025, eine verbindliche Abnahme von Landstrom anzukündigen, damit die Reedereien ausreichend Zeit haben, ihre Schiffe entsprechend umzurüsten. Denn es kann nicht sein, dass rund mehrere Zehnmillionen Euro Steuergelder in Anlagen gesteckt werden, die dem Gesundheits- und dem Klimaschutz dienen, von den Verursachern der Emissionen aber nicht konsequent genutzt werden müssen“, sagt Malte Siegert, Vorsitzender des NABU Hamburg.



Zur Meldung: Hamburg beschleunigt Ausbau von Landstrom für Seeschiffe (externer Link)

