Zukunft des Hamburger Hafens: Konkurrenz oder Kooperation?

Digitale Veranstaltung

In einer Online-Diskussion beleuchten wir mit renommierten Gästen, wie sich der Hamburger Hafen in Zukunft aufstellen sollte.

Mittwoch, 15.06., 18:30 – 20:30 Uhr

Die Rahmenbedingungen für die Häfen in Europa sind dabei, sich gewaltig zu verändern.

Die Mittelmeerhäfen erstarken und verändern zukünftige Logistikketten.

Zahlreiche Ostseehäfen bauen Terminalkapazitäten aus, so dass zunehmend mittelgroße Containerschiffe an Hamburg vorbei direkt in die Ostsee fahren.



Und wie stellen sich die Häfen zwischen LeHavre und Hamburg auf?

Wir wollen beleuchten, ob Hamburg weiter allein gegen die anderen deutschen Seehäfen Wilhelmshaven und Bremerhaven arbeiten oder vielleicht doch besser mit ihnen eng kooperieren sollte.

Auch, um die ökologischen Folgen für die Elbe zu minimieren.

Dazu gibt es einen inhaltlichen Input von Prof. Frank Ordemann der Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel



Es diskutieren:



Malte Siegert / Vorsitzender NABU Landesverband Hamburg



Prof. Frank Ordemann / Ostfalia Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel



Willem van der Schalk / Vizepräses der Handelskammer Hamburg



Marina Basso Michael / Hafen Hamburg Marketing e.V., Regionaldirektorin Europa



Moderation: Dr. Maik Bohne / Die Zweite Natur