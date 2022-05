Gewässerkorridore als Beitrag für den Biotopverbund in Hamburg – ein urbanes Naturschutzgroßprojekt

Online-Vortrag - Donnerstag, 09.06., 18:00 - 20:00 Uhr

Hamburg wird neben der Elbe durch eine Vielzahl von Gewässern - fließenden Gewässern, Teichen und Kanälen - geprägt.

Die linearen Gewässer in Hamburg könnten als Wander- und Migrationsrouten für viele Tiere und Pflanzen eine herausragende Rolle im Biotopverbund spielen.



Die Stiftung Lebensraum Elbe wird im Rahmen eines Naturschutzgroßprojektes gemeinsam mit vielen anderen Akteuren an dieser Vision der blau-grünen lebendigen Korridore in einer 3-jährigen Planungs- und 10-jährigen Umsetzungsphase arbeiten.

Karsten Borggräfe von der Stiftung Lebensraum Elbe stellt das Naturschutz-Projekt in diesem Vortrag vor.



Das Projekt wird vom Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit und der Freien und Hansestadt Hamburg gefördert.



mit Karsten Borggräfe von der Stiftung Lebensraum Elbe