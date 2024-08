Damit sich mehr artenreiche Wiesen in Hamburg entwickleln können, möchte der NABU Hamburg einen besseren Wissenstransfer zwischen Verbänden, Verwaltungen, Planungsbüros und ausführenden Firmen schaffen. Das Wissen der ehren- und hauptamtlichen Naturschützer*innen und ihre durch jahrelange Praxis entstandenen Pflegekonzepte sollen zum Nutzen der Natur weitergegeben werden. Hieraus können sich Standards entwickeln, die zu einer Zunahme der schonenden Pflege und Entwicklung von artenreichen Grünflächen führen.

Online-Vortrag: Wiesenschutz

Wir laden herzlich ein zu einer Veranstaltung zum Thema Wiesenschutz ein. Diese Veranstaltung findet am 20. August um 18 Uhr statt und ist Teil der Reihe "Thema beim NABU". Diesmal soll es um Wiesenschutz in Frankfurt und die Entwicklung von Wiesen im städtischen Raum sowie um die Projekte der NABU-Station in der Oste-Region gehen. Die Veranstaltung richtet sich an Interessierte und Engagierte aus Naturschutzverbänden, Verwaltung und Planung und findet per Zoom statt.

In Impuls-Vorträgen werden zwei Praxisprojekte aus dem Bereich Wiesenschutz vorgestellt. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit Fragen zu stellen und zu diskutieren.



Wiesenprojekt Frankfurt am Main – aus artenarmen Einheitsgrün werden vielfältige Wiesen – Manfred Sattler / Grünflächenamt

Seit 2013 verfolgt das Frankfurter Grünflächenamt in Kooperation mit anderen städtischen Ämtern systematisch das Ziel, artenarmes Einheitsgrün in Wiesen umzuwandeln und mehr Vielfalt ins öffentliche Grün zu bringen. So wird wertvoller Lebensraum für eine artenreiche Tier- und Pflanzenwelt geschaffen: in Parks, auf freien Flächen am Stadtrand, entlang von Straßen und auf Inseln mittendrin. Manfred Sattler vom Grünflächenamt Frankfurt wird das Projekt vorstellen und Einblicke in die Entwicklung der Wiesen, die Pflege und Unterhaltung sowie das Wiesenkataster.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit zur Diskussion mit dem Referenten.



Grünlandentwicklung im Landkreis Rothenburg – Projekte der Ökologischen NABU-Station Oste-Region (ÖNSOR) – Sarina Pils / Leiterin der ÖNSOR

Die Ökologische NABU-Station Oste-Region (ÖNSOR), eine Institution des NABU Niedersachsen mit Sitz in Bremervörde, unterstützt die Landkreise Rotenburg und Stade bei der Betreuung von Schutzgebieten. Zu den Kernaufgaben der ÖNSOR gehören die Erfassung von Tier- und Pflanzenarten sowie die Initiierung, Planung, Durchführung und Erfolgskontrolle von Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Eine besondere Stärke der Artenschutzarbeit der ÖNSOR sind die zahlreichen Kooperationen nicht nur mit den Naturschutzbehörden, sondern auch mit vielen anderen Akteuren wie zum Beispiel Unterhaltungsverbänden, Fischereiverbänden oder Flächeneigentümer*innen angrenzender Grundstücke. Beispielhaft für diese enge Zusammenarbeit ist das Projekt „Mähen für mehr Artenvielfalt“, dass die ökologische Aufwertung der Feucht- und Nasswiesen in der Osteniederung als Ziel hat



