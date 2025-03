Hilfe gesucht beim Aufstellen eines Amphibienzaunes!

Wir bauen am Sonntag, den 8. März 2025 einen Amphibienzaun am Dweerlandweg in Bergedorf auf und suche noch dringend Helfer*innen. Mach gerne mit!

So langsam werden die Tage wieder wärmer. Bald beginnen Kröten, Frösche und Molche wieder ihre Wanderung zu den Laichgewässern. Damit sie nicht unter die Räder kommen, bauen wir wieder Schutzzäune auf. In Bergedorf benötigen wir dafür ganz dringend noch helfende Hände. Es geht um einen Arbeitseinsatz am Sonntag, den 8. März um 10 Uhr, entlang der Straße Dweerlandweg. Hier wandern im Frühjahr ungefähr 1.500 Amphibien.



Wer Zeit und Lust am Samstag, 08.03.2025 ab 10 Uhr zu helfen, meldet sich bitte bei der NABU-Gruppe Bergedorf.

Kontakt: ­bergedorf@nabu-hamburg.de oder Tel. 040-7208294 bzw. 01590-1028249.

Treffpunkt: Dweerlandweg, Nähe S-Bahnstation Billwerder-Moorfleet



Spontan kommen kann man natürlich auch!

Weitere Infos zum Thema