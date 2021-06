NAJU sucht Leiter*innen für Kindergruppen

Interessierte ab 16 Jahren gesucht

Die NAJU Hamburg sucht Verstärkung für die Leitungsteams seiner Kindergruppen. Gesucht sind Interessierte ab 16 Jahren, die Spaß im Umgang mit Kindern, Grundkenntnisse im Gruppenleiten, Freude am Organisieren sowie Interesse am Natur- und Umweltschutz haben.

Hamburg, 24.6.21 - Die NAJU (Naturschutzjugend) Hamburg sucht für die Betreuung ihrer Kindergruppen in Altona, Duvenstedt und Sülldorf je eine neue Gruppenleitung. Die Gruppen bestehen aus etwa 10 Kindern im Alter von 8-12 Jahren. Sie treffen sich alle zwei Wochen nachmittags im jeweiligen Stadtteil. Die Kindergruppen veranstalten allerlei Aktionen für Pflanzen und Tiere in der Umgebung, stellen z.B. Vogelfutter und Tiernisthilfen her, entdecken die (Stadt)Natur, machen mit bei Naturschutzaktionen und beschäftigen sich mit vielen weiteren Natur- und Umweltthemen. Ziel ist es, den Kindern direkte Naturerlebnisse zu ermöglichen und ihr Interesse am Natur- und Umweltschutz zu fördern.



Um das Betreuungsteam der Gruppen ab September und möglichst langfristig zu verstärken, werden Interessierte ab 16 Jahren gesucht. Die Gruppenleitung erfolgt im Zweierteam. Wer Spaß im Umgang mit Kindern, Grundkenntnisse im Gruppenleiten, Freude am Organisieren sowie Interesse am Natur- und Umweltschutz hat, meldet sich schnell bei der NAJU Hamburg per Tel.: 040/697089-20 oder mail@naju-hamburg.de. Die NAJU bietet eine Gruppenleiter*innen-Ausbildung (JuLeiCa), regelmäßige Fortbildungen, eine Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz.



In Zeiten von Smartphones und langen Schultagen bieten die NAJU-Kindergruppen ihren Mitgliedern wertvolle Gelegenheiten, sich in der Natur zu bewegen, Freiräume zu genießen und für den Schutz unserer Umwelt aktiv zu werden. All das ist nur mit engagierten Gruppenleiter*innen möglich. Die NAJU Hamburg freut sich deshalb über Ihre Unterstützung.



Die NAJU-Kindergruppen Mehr Infos und eine Übersicht der aktiven NAJU-Kindergruppen gibt es direkt auf der Website der NAJU Hamburg. zu den Kindergruppen

