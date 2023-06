Teamer*in werden

Sinnvolles Engagement in der Umweltbildung

Du hast Spaß an der Arbeit mit Kindern und möchtest deine Begeisterung für Natur- und Umweltschutz weitergeben? Dann werde Teamer*in beim NABU Hamburg!

Der NABU sucht fortlaufend Teamer*innen für die Unterstützung in der Umweltbildung an Kitas, Grundschulen und weiterführenden Schulen in unterschiedlichen Projekten.



Einarbeitung:

Nach einer Einarbeitung inklusive Fortbildungen und Hospitationen leiten Teamer*innen eigenständig Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an und vermitteln Wissen zu Natur und Umwelt.



Das solltest du mitbringen:

Als Teamer*in solltest du einen Führerschein sowie umwelt- und gruppenpädagogische Kenntnisse (z.B. Juleica) mitbringen. Darüber hinaus sind Interesse am Natur- und Umweltschutz und natürlich Freude an der Arbeit mit Kindern wichtig.



Zeitraum:

Der Einstieg ist jederzeit möglich, gern für mindestens ein Jahr oder länger. Die Einsätze unserer Teamer*innen sind meist vormittags.



Honorierung:

Die Bezahlung kann entweder per Aufwandsentschädigung, Mini-Job oder als studentische Hilfskraft erfolgen.

Interesse geweckt? Dann melde dich gern bei Guido Teenck, Tel. (040) 69 70 89-14, teenck@NABU-Hamburg.de.

Projekte für Teamer*innen

Altersgruppe Einsatzzeit unter der Woche, vormittags (Termine flexibel) Einsatzzeit unter der Woche, nachmittags (Termine regelmäßig) Einsatzzeit am Wochenende (Termine flexibel) Kita + Grundschule FuchsMobil Ganztagsbetreuung in Grundschulen + Kindergruppen Naturgeburtstage Weiterführende Schule ElbForscher Jugendgruppen Erwachsene Aktionstage

