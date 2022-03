Online-Diskussion: Biodiversität in der Krise

Was die Artenvielfalt bedroht und was wir tun können

Im öffentlichen Teil seiner Mitgliederversammlung lädt der NABU Hamburg alle Interessierten am 9. April 2022 ab 10 Uhr zu einer Online-Diskussion zum Verlust biologischer Vielfalt ein. Mit: Prof. Dr. Matthias Glaubrecht, Jörg-Andreas Krüger und Malte Siegert.

Die Biodiversitätskrise ist, neben der Klimakrise, die größte Herausforderung unserer Zeit. Für das weltweite Artensterben und das Schwinden von Lebensräumen ist der Mensch verantwortlich. Darum liegt es auch in seiner Verantwortung, sich dem entgegen zu stellen und die Natur künftig besser zu schützen. Welche Möglichkeiten hierfür bestehen und was eine Naturschutzorganisation wie der NABU dazu beitragen kann, darüber diskutieren in einer öffentlichen Veranstaltung anlässlich der Mitgliederversammlung des NABU Hamburg Prof. Dr. Matthias Glaubrecht (Direktor des Centrums für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg und Autor des Buches „Das Ende der Evolution“), Jörg-Andreas Krüger (Präsident des NABU Deutschland) und Malte Siegert (Erster Vorsitzender des NABU Hamburg).

Einwahldaten zur Veranstaltung Dieser öffentlicher Teil der Mitgliederversammlung ist sowohl für NABU-Mitglieder als auch weitere Interessierte ohne Anmeldung zugänglich und startet am 09.04.2022 ab 10:00 Uhr per Zoom unter diesem Link: https://us02web.zoom.us/j/83604724162?pwd=SzA3dWRmYW93UDg2Ujh2MThuamZkQT09



Meeting-ID: 836 0472 4162

Kenncode: biodiv



Hinweis: Der verbandsinterne Teil der Mitgliederversammlung startet dann um 12:30 Uhr in einem separaten Zoom-Meeting. Bitte melden Sie sich als NABU-Mitglied bis zum 7. April an unter: www.NABU-Hamburg.de/mitgliederversammlung.

Prof. Dr. Matthias Glaubrecht, Direktor des Centrums für Naturkunde (CeNak) der Universität Hamburg und Autor des Buches „Das Ende der Evolution“. Der renommierte Evolutionsbiologe sieht den größten Artenschwund seit dem Aussterben der Dinosaurier in vollem Gange und erkennt hierfür menschliche Ursachen: Bevölkerungsexplosion, Ressourcenverknappung, Umweltzerstörung. Dabei scheinen wir zu vergessen: Wollen wir selbst überleben, sind wir auf funktionierende Ökosysteme angewiesen.

Jörg-Andreas Krüger, Präsident des NABU Deutschland, sagt: wir stehen vor der Aufgabe, unsere Landschaften zu Zukunftslandschaften zu machen. Die Anpassung an den Klimawandel, die Wiederherstellung von Ökosystemfunktionen, die Renaturierung ganzer Ökosysteme und der Aufbau vitaler Populationen bei Vögeln, Insekten und vielen anderen Organismen werden unsere Landschaften und Ihre Nutzung deutlich verändern. Der Erhalt von Natur und der Schutz des Klimas müssen Hand in Hand gehen.

Malte Siegert, Erster Vorsitzender des NABU Hamburg, sieht auch für große Städte Chancen, wichtige Beiträge zum Erhalt der biologischen Vielfalt zu leisten. Dass der Hamburger Senat rund 30 Prozent der Landesfläche verbindlich grün erhält und Behörden wie Bezirke zukünftig mehr Ansprüche an die Qualität von Grünflächen stellen, fördert die Artenvielfalt und ist ein wichtiges Ergebnis der NABU-Volksinitiative „Hamburgs Grün erhalten“. Das könnte auch beispielgebend für andere große Städte sein.

