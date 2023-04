Fakten statt Märchen: Der Tag des Wolfes

Infostand & Kurzvortrag am 30. April am BrookHus

Zum Tag des Wolfes lädt die Hamburger NABU-Fachgruppe Wolf am 30. April von 11-17 Uhr zu einem Infostand am Duvenstedter BrookHus sowie einem Kurzvortrag ein.

Seit dem Jahr 2000 leben wieder Wölfe in Deutschland. Dadurch ergeben sich immer wieder neue Fragen – rund um die Lebensweise, die Biologie und darüber, wie man sich Wölfen gegenüber am besten verhält. Denn neben der Freude über die Rückkehr des Wolfes gibt es auch Skepsis und Verunsicherung. Aus diesem Grund hat der NABU den „Tag des Wolfes“ ins Leben gerufen, der jedes Jahr am 30. April stattfindet. Mit dem Aktionstag will der NABU über die Tiere informieren, den Bedenken bezüglich ihrer Rückkehr begegnen und mit Informationen aufklären, ohne den Wolf zu verherrlichen oder zu verteufeln.



Die Fachgruppe Wolf des NABU Hamburg bietet am „Tag des Wolfes“ von 11-17 Uhr einen Informationsstand am Duvenstedter BrookHus an. Zudem laden die Wolfsexpertinnen und -experten um 13 Uhr zu einem kurzen Vortrag mit aktuellen Zahlen und Fakten zum Wolf und seiner Verbreitung ins BrookHus ein.



„Wir wissen, dass die Rückkehr von Wölfen in Deutschland ein durchaus emotional diskutiertes Thema sein kann. Als NABU-Fachgruppe möchten wir dazu beitragen, miteinander ins Gespräch zu kommen und sachlich und faktenbasiert zu informieren. So sind wir Anlaufstelle für Fragen rund um Wölfe, ihre Lebensweise sowie mögliche Konfliktsituation zwischen Wolf und Mensch bzw. Wolf und Nutztier“, erklärt der Torsten Kubbe, der die NABU-Gruppe leitet. Die Fachgruppe Wolf steht im Kontakt mit der Hamburger Fachbehörde und unterstützt das Wolfsmonitoring, indem sie unter anderem auch Meldungen über gesichtete Wölfe prüft und einordnet. „Wer Lust hat, selbst ehrenamtlich in der NABU-Fachgruppe Wolf aktiv zu werden, ist herzlich willkommen und kann den Infostand am 30.4. gleich nutzen, um sich ein Bild von uns und unserer Arbeit zu machen“, lädt Kubbe neue Interessierte ein.



Hintergrund:

Seit 23 Jahren sind Wölfe zurück in Deutschland. Der NABU hat ihren Weg schon sehr früh verfolgt und die Diskussion über das Für- und Wider von in Deutschland etablierten Wölfen aufmerksam begleitet. Mittlerweile sind in Deutschland 161 Rudel sowie mehrere Paare und einzelne Wölfe bestätigt. Auch in Schleswig-Holstein sollen zurzeit zwei Wolfspaare dauerhaft leben. Ein Verbreitungsschwerpunkt der Wölfe liegt in Niedersachsen. Abwandernde Tiere, z. B. aus der Lüneburger Heide oder aus Dänemark kommende Wölfe tauchen bei ihrer Suche nach einem Partner und geeignetem Revier auch immer wieder im Hamburger Umland auf; gerne in den ländlichen Gebieten des Hamburger Südens bzw. in den grünen Gebieten östlich und westlich der Hansestadt. Auch im Duvenstedter Brook und den benachbarten, naturnahen Gebieten wurden bereits mehrfach Wölfe bestätigt.



Der Informationstag zum Wolf findet am 30. April von 11-17 Uhr vor dem Duvenstedter BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140, 22397 Hamburg, statt. In diesem Rahmen veranstaltet die Fachgruppe um 13 Uhr zudem einen kurzen Vortrag im BrookHus und lädt zum Austausch ein. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig.