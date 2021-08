Quo vadis, Portus Hammoniae? Nach der Elbvertiefung ist vor dem Hafenentwicklungsplan

Online-Talk zur Zukunft des Hamburger Hafens am 28.08.2021 um 18:30 Uhr

Der NABU lädt am 26. August ein zu einem Online-Talk über die Zukunft des Hamburger Hafens. Wie kann der Hafen nachhaltiger und klimafreundlicher werden? Welche Ideen gibt es für den neuen Hafenentwicklungsplan?

Der Hamburger Hafen will mit aller Macht seine Wettbewerbsfähigkeit erhalten, muss dafür neue Geschäftsfelder erschließen und unter Umständen alte Zöpfe abschneiden. Zudem soll der drittgrößte europäische Hafen einen wirkungsvollen Beitrag zur Minderung der Klimagase leisten und als industrieller Stadthafen im Zentrum einer Millionenmetropole in friedlicher Eintracht mit seinen Bewohner*innen leben. Das ist nicht einfach.



Welche Ideen für einen neuen Hafenentwicklungsplan hat die Hamburger Wirtschaftsbehörde im Gepäck? Welche Erwartungen stellt die Hafenwirtschaft an die Freie und Hansestadt Hamburg? Wie kann der Hamburger Hafen nachhaltiger und klimafreundlicher werden? Und wieso ist Stadtentwicklung unter Umständen zukunftsweisender als der Ausbau des Hafens?



Beteiligte: Darüber diskutieren Prof. Jan Ninnemann, Staatsrat Andreas Rieckhof von der Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI), der Generalbevollmächtige von Terminalbetreiber Eurogate und Vorsitzende des Unternehmensverbandes Hafen Hamburg (UVHH), Gunther Bonz sowie der Vorsitzende des NABU Hamburg, Malte Siegert. Moderation: Anke Butscher (ABConsult).

Online-Talk zur Zukunft des Hamburger Hafens am Donnerstag, 26. August 2021, um 18:30 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos.



Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/evewa4/app_seminaranmeldung?reihe=261&id=64

Nach der Anmeldung werden die Einwahldaten für Zoom per Mail bekannt gegeben.



