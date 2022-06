Insektenkundliche Termine 2022 in und um Hamburg

Führungen und Aktionstage / Bitte online anmelden!

Mit dem NABU Hamburg können Sie in die Welt der Sechsbeiner eintauchen. Kommen Sie zu unseren Veranstaltungen rund um Insekten und Insektenschutz.

Samstag, 4.6., 9:00 Uhr: Was summt und brummt im Brook?

Naturkundliche Führung / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder & Jugendliche 3 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte an wetterfeste Kleidung denken .

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=770&id=490



Samstag, 4.6., 9:00 Uhr: Was summt und brummt im Brook?

Naturkundliche Führung / Stefanie Zimmer (NABU Hamburg) / Treffpunkt: BrookHus, Duvenstedter Triftweg 140 / Kosten: 6 €, Kinder & Jugendliche 3 €, 50% Ermäßigung für NABU-Mitglieder / Max. 15 Teilnehmer*innen / Bitte an wetterfeste Kleidung denken .

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=770&id=490



Samstag, 4.6., 10:00 Uhr: Insektenführung in Wandsbek

Zusammen Insekten entdecken und bestimmen im Rahmen des Insektensommers / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU Infotafel, nähe der Straße Wichelwisch / Max. 10 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=771&id=401



Samstag, 4.6., 10:00 Uhr: Schmetterlings-Aktionstag im Himmelsmoor

Pflegeeinsatz / Entwicklung und Pflege artenreicher Wiesenstrukturen. Jede helfende Hand ist willkommen! / Fritz Rudolph (NABU Hamburg) / Treffpunkt: Auf der Wiese am Ende des Meesterbrookswegs in Duvenstedt.

https://goo.gl/maps/Ux1mA8e5JwEFPS879 / Spende erbeten. / Max. 30 Teilnehmer*innen / Bitte bringen Sie wetterfeste Kleidung und Verpflegung mit. / Kinder dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten teilnehmen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=772&id=432



Mittwoch, 8.6., 17:00 Uhr: Insektenführung in Wandsbek

Zusammen Insekten entdecken und bestimmen im Rahmen des Insektensommers / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU Infotafel, nähe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=776&id=401



Dienstag, 14.6., 16:00 Uhr: Insekten im Raakmoor

Insekten- und vogelkundliche Führung / Fusswanderung mit Demonstration von Insekten und Vögeln / Joachim Horstkotte / Treffpunkt: U-Bhf. Langenhorn-Nord/Immenhöven / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=789&id=398



Sonntag, 19.6., 16:00 Uhr: Was ist ein Nachtfaltergarten?

Naturkundliche Führung / Auf einem Teil des ehemaligen Schulgartens im Harburger

Stadtpark wurde ein Naturgarten für Nachtfalter angelegt. Auf der Pflanzenführung wollen wir ein paar Inspirationen für den eigenen Garten geben / NABU Süd / Treffpunkt: Hohe Straße/Ecke Marmstorfer Weg Nord, Bushaltestelle Marmstorfer Weg Nord / Die Führung ist kostenlos, Spenden sind willkommen / Max. 20 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mitbringen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=801&id=464



Freitag, 15.7., 16:00 Uhr: Das große Krabbeln in der Elbtalaue

Insektenführung / Wir nehmen gemeinsam die Insektenwelt unter die Lupe. / NABU Lüchow-Dannenberg, NABU Hamburg, Dr / Treffpunkt: Gaststätte Campingplatz Laasche / Kosten: 6 €, Kinder 3,- €, NABU-Mitglieder 50 % / Max. 16 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=821&id=348



Sonntag, 17.7., 14:00 Uhr: Insekten im Stellmoorer Tunneltal

Insektenkundliche Führung / NABU Rahlstedt u. Fachgruppe Entomologie / Treffpunkt: Brücke Dassauweg / Es wird um eine Spende gebeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Bitte Fernglas mit bringen!

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=823&id=400



Sonntag, 17.7., 11:00 Uhr: Tag der offenen Tür im NABU-Naturgarten

Thema: Wildbiene versus Honigbiene /„Der Imker kommt“. Besichtigung, Beratung, Pflanzenmarkt. NABU Bramfeld/Ohlsdorf/Barmbek. Ort: NABU-Naturgarten, Bebelallee nahe Deelböge (U Lattenkamp). Einlass gemäß geltender Coronaverordnung.



Samstag, 30.7., 11:00 Uhr: Insekten im Rothsteinsmoor

Insektenführung / Familienführung / Stephanie Krollmann, Petra Urban/ NABU-N / Treffpunkt: Tor am Buswendeplatz Krohnstiegtunnel / Max. 12 Teilnehmer*innen / Entfällt bei Regen.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=831&id=399



Sonntag, 7.8., 10:00 Uhr: Insektenführung in Wandsbek

Zusammen Insekten entdecken und bestimmen im Rahmen des Insektensommers / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU Infotafel, nähe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=840&id=401



Sonntag, 7.8., 14:00 Uhr: Insekten auf dem Ohlsdorfer Friedhof

Insektenführung / Claus-Peter Troch u. Kirsten Hempelmann / Treffpunkt: Wildbienen-Boulevard an der Bushaltestelle Friedhof Ohlsdorf (Kapelle 9)" an der Mittelallee / Max. 20 Teilnehmer*innen / Fernglas u. Lupe mitbringen."

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=841&id=397



Dienstag, 9.8., 16:00 Uhr: Insekten im Raakmoor

Insekten- und vogelkundliche Führung / Fusswanderung mit Demonstration von Insekten und Vögeln / Joachim Horstkotte / Treffpunkt: U-Bhf. Langenhorn-Nord/Immenhöven / Max. 12 Teilnehmer*innen

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=842&id=398



Mittwoch, 10.8., 17:00 Uhr: Insektenführung in Wandsbek

Zusammen Insekten entdecken und bestimmen im Rahmen des Insektensommers / NABU Wandsbek / Treffpunkt: Sonnenweg NABU Infotafel, nähe der Straße Wichelwisch / Spende erbeten. / Max. 10 Teilnehmer*innen / Fernglas mitbringen. Keine Hunde.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=843&id=401



Samstag, 13.8., 11:00 Uhr: Was summt und brummt denn da?

Insektenführung in Norderstedt / Insektenvielfalt im Naturgarten / NABU Norderstedt / Treffpunkt: Naturgarten Ossenmoorpark, Am Böhmerwald 71

Anfahrt: U1 bis Ochsenzoll, Bus 278 bis Am Böhmerwald / Max. 20 Teilnehmer*innen / Anfahrt: U1 bis Ochsenzoll, Bus 278 bis Am Böhmerwald.

Anmeldelink: https://veranstaltungen.nabu-hamburg.de/app_seminaranmeldung?reihe=846&id=489

Infos zum Insektenschutz