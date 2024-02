Eine besondere Spendensammlung

Schülerinnen im Einsatz für Hamburgs Natur

Im Rahmen einer Projektarbeit haben drei Schülerinnen der Grundschule Neurahlstedt Spenden für den NABU Hamburg gesammelt. Geschäftsführer Tobias Hinsch bedankte sich herzlich und lobt das tolle Engagement.

Riham, Paula und Nika haben entschieden etwas für die Natur zu tun. Die Mädchen besuchen die Klasse 3c der Grundschule Neurahlstedt. Im Rahmen eines Schulprojektes werden alle Kinder animiert sich mit Nachhaltigkeit auseinander zu setzen. Dabei bestimmen die Kinder selbst, was ihr Projekt beinhaltet.

"Wir wollen etwas tun, was der Natur hilft", so die drei Mädchen. Sie bauten ein Insektenhotel aus einer alten Europalette und sammelten beim Weihnachtsbasar der Schule Spenden. 50 Euro klapperten am Ende des Tages in ihrer Dose. Dieses Geld spendeten sie an den NABU Hamburg für den Naturschutz.

Ende Januar nahm Geschäftsführer Tobias Hinsch die Spende persönlich entgegen: "Ich freue mich sehr über diese Spende. Aber noch mehr freue ich mich, dass Riham, Paula und Nika entschieden haben etwas zu tun. Der Naturschutz lebt von den Menschen, die ihn machen. Es ist toll, dass die drei schon so früh Verantwortung übernehmen."