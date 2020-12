Stellenangebote

Hier finden Sie offene Stellen beim NABU Hamburg. Aktuell werden kurzfristig für 6-7 Monate zwei neue Kolleg*innen als FÖJ oder BFD gesucht. Einsatzzeitraum: Januar (oder Februar) bis Ende Juli 2021.





2x Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim NABU Hamburg

für 6-7 Monate | ab Jan/Feb bis Ende Juli 2021

Wir suchen kurzfristig, frühestens ab 01.01.2021 oder spätestens ab 01.02.2021, zwei FÖJ- oder BFD-Kräfte für 6-7 Monate. Du willst dich persönlich orientieren und das Berufsfeld Naturschutz / Umweltbildung im größten Hamburger Umweltverband kennenlernen? Du...

- hast Spaß an der Arbeit sowohl im Büro als auch in der Natur

- hast biologisches Interesse und willst dich für den Naturschutz einsetzten

- hast Freude an der Arbeit mit Kinder- und Erwachsenengruppen

- zeigst Selbstständigkeit und Eigeninitiative

- bist fähig im Team zu arbeiten

- bist kontaktfreudig und aufgeschlossen

- bist bereit regelmäßig am Wochenende, an Feiertagen und abends zu arbeiten

- besitzt einen Führerschein der Klasse B

- bist 27 Jahre oder älter? Kein Problem, dann mach ein BFD!



Interesse? Dann bewirb dich schnellstmöglich und schicke deine Bewerbung an naturerleben@NABU-Hamburg.de



Tätigkeit: Betreuung des Naturschutz-Informationshauses Duvenstedter BrookHus, Führungen für Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen, Schulklassen, praktischer Naturschutz, Info-Service und Bürotätigkeiten.

Dauer: 6-7 Monate (max. von 1.1.2021 bis 31.07.2021)

Geboten: Zeugnis, Taschengeld, HVV-Monatskarte

Einsatzorte: NABU-Geschäftsstelle (Hamburg-Borgfelde), BrookHus (Hamburg-Duvenstedt) sowie Umweltbildungs-Veranstaltungen in ganz Hamburg und Umgebung

Angebotene Stellen: FÖJ, BFD

Anzahl der Stellen: 2

Ansprechpartner: Guido Teenck

NABU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-14, Fax: -19, E-Mail: naturerleben@NABU-Hamburg.de

Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) / Bundesfreiwilligendienst (BFD) beim NABU Hamburg

ab August 2021

Du bist fertig mit der Schule, und jetzt? Mit einem Freiwilligen Ökologischen Jahr oder Bundesfreiwilligendienst beim NABU Hamburg wird das nächste Jahr das beste Jahr deines Lebens!

Du...

- hast Spaß an der Arbeit sowohl im Büro als auch in der Natur

- hast biologisches Interesse und willst dich für den Naturschutz einsetzten

- hast Freude an der Arbeit mit Kinder- und Erwachsenengruppen

- zeigst Selbstständigkeit und Eigeninitiative

- bist fähig im Team zu arbeiten

- bist kontaktfreudig und aufgeschlossen

- bist bereit regelmäßig am Wochenende, an Feiertagen und abends zu arbeiten

- besitzt einen Führerschein der Klasse B

- bist 27 Jahre oder älter? Kein Problem, dann mach ein BFD!



Interesse? Dann bewirb dich bis zum 29.02.2020 für dein FÖJ vom 01.08.2020-31.07.2021 auf dem Bewerbungsportal der Behörde für Umwelt und Energie (https://hamburg.foej-web.de/registrierung/). Für die BFD-Stelle (15.08.2020-14.08.2021) schicke deine Bewerbung jederzeit an naturerleben@NABU-Hamburg.de



Tätigkeit: Betreuung des Duvenstedter BrookHus, Führungen für Kinder-, Jugend- und Erwachsenengruppen, Schulklassen, praktischer Naturschutz, , Info-Service und Bürotätigkeiten

Dauer: 12 Monate

Geboten: Zeugnis

Voraussetzung: Engagement für den Naturschutz, Wochenendarbeit, Führerschein

Umgebung: Naturschutzgebiete, NABU-Geschäftsstelle

Angebotene Stellen: FÖJ, BFD

Anzahl der Stellen: 3

Ansprechpartner: Guido Teenck

NABU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-14, Fax: -19, E-Mail: naturerleben@NABU-Hamburg.de





FÖJ bei der NAJU Hamburg

Du bist fertig mit der Schule, und jetzt? Mit einem Freiwilligen Ökologischen Jahr bei der NAJU Hamburg wird das nächste Jahr das beste Jahr deines Lebens!

Du...

- hast Spaß an der Arbeit sowohl im Büro als auch in der Natur

- hast biologisches Interesse und willst dich für den Naturschutz einsetzen

- hast Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

- zeigst Selbstständigkeit und Eigeninitiative

- bist fähig im Team zu arbeiten

- bist kontaktfreudig und aufgeschlossen

- bist bereit auch mal am Wochenende, an Feiertagen und abends zu arbeiten

- besitzt einen Führerschein der Klasse B



Interesse? Dann bewirb dich bis zum 29.02.2020 für dein FÖJ vom 01.08.2020-31.07.2021 auf dem Bewerbungsportal der Behörde für Umwelt und Energie (https://hamburg.foej-web.de/registrierung/).



Die NAJU Hamburg

Die Naturschutzjugend NAJU im NABU e.V. ist die eigenständige Jugendorganisation im Naturschutzbund Deutschland. Der NAJU-Landesverband in Hamburg bildet mit über 4.800 Mitgliedern unter 27 Jahren einen der größten Jugendumweltverbände in Hamburg.

Im Rahmen von Kampagnen, Projekten und Aktionen setzen sich zahlreiche ehrenamtliche und einige hauptamtliche Mitarbeiter*innen für den Natur- und Umweltschutz in Hamburg ein.

Kinder und Jugendliche können im Rahmen eines vielfältigen Programmes der NAJU die Natur kennenlernen und selbst für den praktischen Umweltschutz aktiv werden.

www.NAJU-hamburg.de

Praktikant/in Umweltpädagogik

jeweils März bis Oktober

Tätigkeit: Betreuung des Duvenstedter BrookHus, des Fuchsmobils sowie Unterstützung der Umweltpädagogen

Dauer: mind. 6 Wochen

Geboten: Zeugnis

Voraussetzung: Engagement für den Naturschutz, Wochenendarbeit

Bewerbung: per E-Mail

Angebotene Stellen: Praktikum

Anzahl der Stellen: 1

Ansprechpartner: Steffi Zimmer

NABU Hamburg, Landesgeschäftsstelle, Klaus-Groth-Str. 21, 20535 Hamburg, Tel.: 040-697089-14, Fax: -19, E-Mail: naturerleben@NABU-Hamburg.de





