Werde Teamer*in bei NABU-Aktionstagen!

Dein Einsatz für Hamburgs Natur

Du hast Spaß an praktischen Naturschutzeinsätzen und begeisterst Menschen für die Natur? Dann komm in unser Team und unterstütze die NABU-Aktionstage an Bach, Moor und Wiese.

Der NABU Hamburg setzt sich in den Naturschutzgebieten und in der Stadt für den Erhalt von Eisvogel, Aurorafalter und Kiebitz ein. Wir suchen dich, um unsere praktischen NABU-Aktionstage an Bächen, auf Wiesen und in Mooren anzuleiten! Gemeinsam mit freiwilligen Helfer*innen führst du die Naturschutzeinsätze durch und kümmerst dich um die Nachbereitung.

Betreut werden die Teamenden von den hauptamtlichen Fachreferent*innen in der NABU-Geschäftsstelle.



Ort? in ganz Hamburg / je nach Lage des Gebiets

Zeitraum? Unsere Aktionstage finden fast das ganze Jahr über von Anfang Februar bis Anfang Dezember statt, in der Regel samstags von 10-15 Uhr (zusätzlich Vor- und Nachbereitung)

Warum es das Richtige sein könnte? Gemeinsam mit Gleichgesinnten draußen aktiv sein, Naturschutz in Hamburg mitgestalten, eine Gruppe von motivierten Menschen anleiten, Erweiterung der (naturschutzfachlichen) Kenntnisse

Das bieten wir Einarbeitung inkl. Hospitation, Fortbildungen, Ehrenamtsbescheinigung, Aufwandsentschädigung, gute Stimmung im Team

Das solltest du mitbringen Freundlicher und offener Umgang mit Menschen, Begeisterung für den praktischen Naturschutz, Bereitschaft zur Weiterbildung in den Bereichen Gewässerschutz / Moorschutz / StadtNatur, Führerschein



Interesse geweckt? Dann melde dich unverbindlich bei Eike Schilling, (040)-697089-13 oder schilling@NABU-Hamburg.de.

Mach mit