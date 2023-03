Hamburg Fernwärme-Pläne: Wird in Tiefstack bald Waldholz verheizt?

Digitale Infoveranstaltung am 22. März, ab 18:30 Uhr

Das Kraftwerk in Hamburg-Tiefstack soll auf klimaneutrale Wärme umgerüstet werden. Das klingt erstmal gut. Der Teufel steckt jedoch im Detail, denn auch Holz soll dort verbrannt werden. Wir informieren und diskutieren über die Pläne.

Vor Kurzem bestätigten die Hamburger Energiewerke (HEnW), was wir schon lange befürchteten: Wenn das Kohleheizkraftwerk Hamburg-Tiefstack in ein paar Jahren auf Holz umgerüstet werden sollte, würden große Mengen Pellets aus Waldholz verbrannt - selbst Importe aus Kahlschlägen sind im mehr als laschen „Biomassekodex“ nicht ausgeschlossen. Was ist genau geplant? Was bedeuten die Pläne für Wälder und Klima? Und was sind Alternativen für die Wärmewende in Hamburg?



Dies ist eine gemeinsame Veranstaltung von Robin Wood, der Deutschen Umwelthilfe, Biofuelwatch und dem NABU.



Wann? Mittwoch, 22. März von 18:30h bis 20:30h

Wo? Digital via Zoom